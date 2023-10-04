唇膏推薦2023｜15大專櫃唇膏CHANEL新包裝、Jisoo同款、YSL零唇紋

唇膏推薦2023｜無論是貪靚的女士，或者是不常打扮的，相信手袋總常備唇膏！2023年各大品牌到底推出什麼全新唇部產品呢？無須四處搜羅，《01女生》為大家總合了各大人氣品牌的唇膏，其中有幾款更是一推出即斷貨，以下為大家介紹一下15款專櫃推出的唇膏，讓一眾女生們能選購合適自己的唇部美妝產品。(價錢以搜尋日為準）



唇膏推薦 1. CHANEL 31 LE ROUGE Satin lipstick 巴黎康朋街31 號唇膏

CHANEL近幾季都漸漸推出不少添加護膚成份的美妝產品，這款具濃郁色彩、飽滿亮澤及修護的唇膏。當中採用了獨家成分梔子花油，配方有效滋潤、舒適及保護雙唇。包裝設計上首次採用多面切割的方形唇膏筒設計，盡顯高貴優雅，值得收藏。

唇膏推薦 1. CHANEL 31 LE ROUGE Satin lipstick 巴黎康朋街31 號唇膏

唇膏推薦 2. DIOR 鏡光誘惑唇膏

購買方法：Selfridges｜Harrods

DIOR的唇膏毋須多介紹，其人氣大家都有目共睹。早前，韓國人氣女團Blackpink成員Jisoo於個人單曲〈Flower〉的宣傳照亦採用了DIOR鏡光誘惑唇膏系列中的 #100 ，完美展現出清新氣質。

2023唇膏推薦｜DIOR 鏡光誘惑唇膏（dior 官網）

唇膏推薦 3. Serge Lutens Fard à lèvres 魅影輕紗柔滑唇膏

購買方法：Zalora｜Ssense ｜Lookfantastic

Serge Lutens一系列的香水相信無人不識，是次新推出的配色是編輯的私心推薦！這3款全新唇色基本是一年四季皆宜，任何人都能輕鬆駕馭的顏色。唇膏的形狀完美畫出唇部輪廓，加上質感輕盈如羽毛，夏天使用都零負擔感。

2023唇膏推薦｜Serge Lutens Fard à lèvres 魅影輕紗柔滑唇膏（Serge Lutens 官網）

唇膏推薦 4. Laura Mercier 高感緞光鎖色唇膏

購買方法：Selfridges

Laura Mercier今年新推出的唇膏獨家注入「柔光微珍珠粉末」，當中富含了番石榴精萃油、維他命C及亞油酸，讓雙唇一整天都能保持水嫩飽滿！特別是品牌首次推出「甘栗玫瑰色Peek」及「玫瑰豆沙色Buzz」兩款顏色，一抹提亮好氣色。

2023唇膏推薦｜Laura Mercier 高感緞光鎖色唇膏（Laura Mercier 官網）

唇膏推薦 5. Gucci Rouge à Lèvres Satin 唇膏

Gucci Rouge à Lèvres Satin唇膏的色澤豔麗濃厚，締造持久絲緞妝效，瞬間打造奪目唇妝。富含天然精油的配方柔滑易推，質感舒適滋潤。可塗抹於雙唇或雙頰上，更可按需要重複塗抹，塑造活潑亮麗的色彩效果。

唇膏推薦 5. Gucci Rouge à Lèvres Satin 唇膏 （官屴提供）

唇膏推薦 6. NARS The Afterglow悅光水凝唇膏

NARS每次推出的唇膏都成功為大眾帶來驚喜！是次推出Afterglow悅光水凝唇膏，創新研發配方將色彩修護結合，讓雙唇呈現迷人立體光澤。配方採用了更添加了芒果脂（Mango Butter）和乳木果油（Shea Butter），持妝長達8小時，一整天都能維持好氣色。

唇膏推薦｜唇膏推薦 6. NARS The Afterglow悅光水凝唇膏 （官屴提供）

唇膏推薦 7. BURBERRY KISSES MATTE LIP COLOUR啞光唇膏

Burberry Kisses Matte 系列主打長效妝感。持久配方呈啞光效果,，高濃度色素讓你一抹上色,達至高度顯色。配方蘊含透明質酸，讓雙唇水潤舒適 24 小時，8 小時持色不脫妝。

唇膏推薦 7. BURBERRY KISSES MATTE LIP COLOUR啞光唇膏（官屴提供）

唇膏推薦 8. Clarins Lip Comfort Oil

購買方法：Clarins 官網

CLARINS這支唇油是以皇牌配方榛子油及有機荷荷巴油萃取為基本，配方有效改善唇部水油失衡問題。一塗雙唇變得水亮潤澤，毫無黏膩感，且令唇瓣散發自然光澤及柔和色澤，絕對是偽素顏必備！

2023唇膏推薦｜ Clarins Lip Comfort Oil（ Clarins 官網）

唇膏推薦 9. Bobbi Brown EXTRA LIP TINT 晶鑽保濕修護唇膏

購買方法：BOBBI BROWN 官網｜Selfridges ｜Harrods

Bobbi Brown長居cosme排行榜頭幾名，其獨特高度滋潤配方，一塗上雙唇變得水亮潤澤，有多種顏色選擇，相當推薦給崇尚自然妝容的女生。此外不少用家都大讚唇膏能夠減少唇紋，再沒有出現脫皮的情況。

2023唇膏推薦｜Bobbi Brown EXTRA LIP TINT 晶鑽保濕修護唇膏（ Bobbi Brown 官網）

唇膏推薦 10. GIORGIO ARMANI LIP POWER MATTE輕柔啞亮唇膏

購買方法：Selfridges ｜Harrods

ARMANI beauty LIP POWER輕柔啞亮唇膏，全新配方採用半揮發性油份，純色因子及顯色份子女，有效打造色澤純正的唇色兼且不厚重，一塗即時令雙唇輕薄潤澤，而且能夠做到持久鎖色8小時。

2023唇膏推薦｜GIORGIO ARMANI Lip Power lipstick （GIORGIO ARMANI官網）

唇膏推薦 11. HOURGLASS PHANTOM豐盈水漾唇膏

購買方法：Selfridges｜Harrods

HOURGLASS PHANTOM唇膏採用了獨有配方，提供保濕、豐盈及光澤的3合1功效，能夠完美凸顯唇形及營造豐唇效果，讓雙唇瞬間看起來更豐盈、柔軟及光滑，同時一整天持續滋養和補水的效果。

唇膏推薦 11. HOURGLASS PHANTOM豐盈水漾唇膏 (官方提供)

唇膏推薦 12. BOBBI BROWN 極緻奢華啞緻唇膏

購買方法：BOBBI BROWN 官網｜Lanecrawford｜Harrods

BOBBI BROWN推出全新啞緻唇膏，有效鎖色及滋潤雙唇，全新配方採用花卉萃取物及蜜蠟有助撫平唇紋，唇妝更顯柔滑。

唇膏推薦 12. BOBBI BROWN 極緻奢華啞緻唇膏 (官方提供)

唇膏推薦 13.NARS Powermatte 啞緻唇膏

購買方法：Sephora｜Selfridges｜Strawberrynet

迎接秋冬，NARS Powermatte 玩魅啞緻唇膏推出6款全新秋冬色調，面配方蘊含強效量色複合物 (Power Pigment Complex) — 純色料和鎖色成分的動態混合物，提供濃郁奪目色彩，呈現飽滿雙唇。

唇膏推薦 13.NARS Powermatte 啞緻唇膏 (官方提供)

唇膏推薦 14. YSL ROUGE PUR COUTURE 絶色唇膏

購買方法：YSL官網

YSL這款唇膏換上全新包裝及嶄新配方，蘊含80% 護唇配方，注入神經醯胺、取材自YSL OURIKA COMMUNITY GARDEN的晚香玉及仙桃仙人掌花萃取，為雙唇帶來長達16小時的呵護。

唇膏推薦 14. YSL ROUGE PUR COUTURE絶色唇膏 (官方提供)

唇膏推薦 15. shu uemura rouge unlimited black matte balm 無色限柔霧潤唇膏

shu uemura全新無色限柔霧潤唇膏配方含90%護唇基底成份和日本山茶花籽精油，有助為雙唇塑造自然霧光柔霧唇，獨有深灰色的膏體蘊含天然養護成分日本備長炭，整天保濕滋潤雙唇。