唇膏推薦2023｜實試分享4款唇釉：YSL、 ARMANI 柔霧妝感將成大熱

唇釉推薦2023｜相信不少女生每天就算再趕時間，也會隨手放一枝唇膏在手袋，方便隨時塗上，使得就算是素顏，也能擁有好氣色。市面上唇部產品種類很多，像是唇膏、唇釉、唇彩、有色潤唇膏等，而色系也就更多了，真的是看得眼花撩亂，到底要怎麼選才好呢？這次《01女生》4位記者，就為大家分享了近期愛用的唇釉，大家在選購時可以參考一下！



唇釉有甚麼好處？

唇部產品現時市面主要有唇膏、唇釉、唇彩、有色潤唇膏等，其中以唇釉顯色度較為高，能完整遮蓋唇色，而持妝度和不易掉色，可減少補妝次數。尤其近年不少品牌，都紛紛推出唇釉，由亮面到霧面妝感都有，色系選擇上就更多，備受女生們喜愛！

《01女生》4位記者分享近期的愛用唇釉（黃寶瑩 攝）

這次《01女生》4位記者，就為大家分享了近期愛用的唇釉，而且大部分是不約而同選了柔霧妝感的產品，是今年下半年大熱的唇妝，大家在選購時不妨參考下！

記者 許秀麗：超美雲朵柔霧妝感！令人心動的色調

唇釉推薦1. ARMANI beauty 絲絨啞亮唇釉 #321心動玫粉 HK$340

唇釉是筆者首選的唇妝產品，只要挑選對了﹐有時甚至飯後都不用補妝，而且完全完美遮蓋唇紋！其中ARMANI beauty唇釉讓筆者一試就愛上，在今年夏季推出的LIP MAESTRO Love Crescendo系列，主打柔霧妝感，在高顯色度中同時帶有微微珍珠閃亮，妝感更溫柔！

而最讓筆者無法抗拒的是，這款唇釉所推出的色號#321心動玫粉，它是以3分粉調、2分橘調以及1分棕調的比例調配出來，完美地將各種色調的優點融合，而且是可駕馭各種妝容及場合，是一款就算每天都用也充滿新鮮感的唇釉！

記者 石欣桐：絲絨啞色柔霧質感 點綴妝容呈現高級感

唇釉推薦2. YSL 絕魅柔霧唇釉 $380

筆者最怕嘴唇沒唇色，而唇膏就是增添血色的關鍵，平日塗唇膏前會先塗潤唇膏打底，以免唇部乾裂，而且每次吃飯後都先再補補唇膏才願意走餐廳。

筆者最近愛上了YSL這款絕魅柔霧唇釉，質感柔滑不乾，而且顯色度高，氣墊唇刷更加有助完美勾劃唇型，上嘴效果呈絲絨啞色，略帶柔霧感，頓時為妝容增添高雅感，薄薄塗上一層已能打造亮眼迷人的唇妝。加上唇釉持久度高，即使在進食後也沒有掉妝情況，基本上一整天都不用怎樣補色！

記者 朱加曦：近期最魅惑的唇色！

唇釉推薦3. Christian Louboutin Beauty 防暈染裸色啞光唇釉 $860

來到七夕的日子，加上#Barbiecore的熱潮，裸粉色可說是近日必備的化妝品。唇釉包裝令人心動，以精緻立體的美人魚鱗片，搭以女王權枚頭像，展現出品牌的強勢魅力，加上裸粉色，打造出甜美和優雅的氣場。

唇釉色澤鮮艷，一抹就能遮住較暗沉的唇邊，締造自然迷人的光彩。其質感以霧面啞光為主，可作底妝使用，並在上方配搭唇彩，增添立體豐滿的感覺。

記者 李樂瑤：超人氣之選！經常斷貨

唇釉推薦4. Dior Addict Lip Maximizer #24 HK$340

筆者在眾多唇部產品中，一向偏好唇釉、唇油的質感，除了因為較水潤，基本上不用太花費化妝技巧，亦可以塗得好看；更完全符合今年玻璃唇的潮流，輕鬆變美。Dior這支豐盈水潤唇彩，自數年前推出就一直大受好評，連Jisoo在演唱會亦塗上，造就搶購風潮一直延續不斷。筆者多次到訪專櫃，輾轉數月才能夠成功入手！

這款升級版的豐盈水潤唇彩，主打24小時保濕，聲稱能夠打造持久、顯色豐盈的鏡漾光澤妝感。一試果然不假，成份當中的櫻桃油及透明質酸粒子能夠一邊化妝一邊護理，完全不挑唇況，一抹即刻撫平唇紋。加上經典透明管身搭配立體DIOR LOGO浮雕綴飾，完全收獲少女的心，難怪人氣一直高企！