遮瑕膏推薦2023｜實試4人氣遮瑕膏：遮9成黑眼圈、防水、高持妝力

遮瑕膏推薦2023！黑眼圈、痘印、色斑等臉上小瑕疵，都是女生們在化妝時花不少時間的地方，想盡辦法把它們一一遮蓋！遮瑕膏是底妝中至關重要的一步，要將臉上不同的小瑕疵完美遮蓋，才能真正化出完美無瑕的底妝，所以挑選出對的遮瑕產品就很重要。這次《01女生》4位記者，就為大家實試4款好評不斷的遮瑕膏，大家在選購時不妨參考一下！



記者 許秀麗：能遮蓋9成黑眼圈！

遮瑕膏推薦1. HUDA Beauty #FAUXFILTER 精修無瑕調色霜 #Pink Pomelo HK$260

購買方法：Sephora HK官網

HUDA Beauty的精修無瑕調色霜，很推薦給有黑眼圈困擾的女生，筆者也是有同樣的問題，所以很喜歡試各種遮瑕膏。這款無瑕調色霜中#Pink Pomelo，帶有蜜桃色調，初看顏色好像有點深，但此色調能調和黑眼圈和色素沉澱﹐輕鬆解決黑眼圈問題。

遮瑕膏推薦1. HUDA Beauty #FAUXFILTER 精修無瑕調色霜 #Pink Pomelo HK$260（許秀麗 攝）

而這款無瑕調色霜，質地順滑易推，屬於高遮蓋度的產品。筆者有小小使用心得，就是在需要遮瑕的地方，輕點2-3下就足夠，份量記得不用多，因為這款遮瑕膏只需小小一點就可推開，把有色素困擾的地方好好遮蓋！

記者 朱加曦：持妝半天也沒有露出明顯瑕疵

遮瑕膏推薦2. HOURGLASS Vanish Airbrush Concealer $320

購買方法：Sephora HK官網

近期愛用的遮瑕膏，色調與肌膚及粉底相近，質感柔順易推，有不錯的遮瑕力，能夠遮住黑眼圈和色斑。遮瑕膏的刷毛設計好用，可塗在細微的地方，算是容易掌控力度，體積亦幼長，方便收納在小袋內。值得一讚的是，其妝感貼服，即使維持半天，粉底稍微掉妝，也沒有露出明顯的瑕疵，持久力不俗。

記者 石欣桐：夏日防水底妝好物 奶油質感打造無瑕霧面底妝

遮瑕膏推薦3. TARTE Shape Tape Contour Concealer HK$249

購買方法：Sephora HK官網

Tarte 的 Ultra Creamy 遮瑕液妝感貼服透薄，奶油質感易上妝、不卡粉，不俗的遮瑕度更加有助遮蓋筆者臉上的痘印及色斑，霧面妝感尤其適合配合霧面粉底使用，令夏日底妝無瑕且不顯油光，妝感亦相當自然。

遮瑕膏推薦3. TARTE Shape Tape Contour Concealer HK$249（許秀麗 攝）

產品配方更加含有24小時保濕眼霜，搽上臉後水潤不乾燥，亦不用擔心會卡粉或展現細紋。產品也具備防水功能，是筆者今個夏日愛用的防水底妝好物，無論下雨天還是進行水上活動時使用，也能保持整天不脫妝。

記者 李樂瑤：不易阻塞毛孔同時能夠修飾瑕疵

遮瑕膏推薦4. NARS 光亮柔滑遮瑕霜 HK$290

購買方法：01mall |Sephora HK官網 | Sasa

對於乾肌而言，濕潤的霜狀化妝品就最能夠抓緊肌膚，既不顯乾紋又可以修飾瑕疵。NARS的遮瑕膏已是回購多次好物， 可說是邊化妝邊護膚，內含多重保濕、減紋抗老的成份：柔焦礦物調色粉末，不易阻塞毛孔同時能夠修飾瑕疵。

遮瑕膏推薦4. NARS 光亮柔滑遮瑕霜 HK$290（許秀麗 攝）

它不單可以混合遮瑕，亦可以作為提亮、改善膚色：塗在嘴邊減淡法令紋、填補眼下淚溝等。最深得筆者歡心是這支的抗氧化表現，濕潤同時不易脫妝，可以節省補妝步驟又不怕脫妝浮粉的尷尬！