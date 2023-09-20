室內香氛8大推薦｜香氛釋放身心壓力 美研究：聞香入睡促進睡眠

都市人工作繁忙，壓力又大，難免影響睡眠質素。加州大學爾灣分校學習與記憶神經科學中心（Neurobiology of Learning and Memory, CNLM）曾進行了一項研究，發現在睡眠時聞香氛精油能夠增強認知和記憶能力，以及睡眠香氛對失智症有潛在幫助。



工作繁忙損睡眠質素！研究：聞香入睡促進睡眠＋增強記憶力

加州大學爾灣分校學習與記憶神經科學中心曾發表了一項實驗結果，指出在入眠時聞著香氛精油有助增強認知及記憶能力。一般人或許有類似的體驗，一段深刻的記憶常伴特定的氣味，例如突然聞到的香水或美食的香味，往往能夠迅速將我們帶回某個特定的回憶。

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CNLM的副教授Michael Yassa指出，嗅覺和大腦的記憶有著緊密的關聯，實驗招募了43名受試者，將他們分為兩組，第一組獲得7種濃烈香氣精油和一台香氛機，而另一組則獲得幾乎無味的7種精油。（精油香味：玫瑰、柳橙、檸檬、薄荷、迷迭香、薰衣草、尤佳利）每位受試者每晚在入睡前會將特定的精油添加到香氛機中，持續6個月聞著香氛以促進睡眠。

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結果發現，聞著香氛精油入眠的受試者，在認知測試中表現提升了226％，且腦部造影顯示與形成和回想記憶相關的腦區較為活躍。相比之下，另一組沒有顯著的表現。早前有研究也顯示，每天讓中度失智症患者嗅聞40種香氛兩次對病情有所改善，是次實驗證明在睡眠期間無意識地被動嗅聞香氛也可以增強記憶和認知能力，且不需要使用40多種精油，這大大提高了實際應用的可行性。

室內香氛推薦7大推介！釋放身心壓力＋提升睡眠質素

室內香氛推薦｜RITUALS-THE RITUAL OF AYURVEDA

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Rituals這款香氛棒以印度玫瑰和甜杏仁油為基底調製而成，其散發出柔和的香氣，包含古印度阿育吠陀療法中的成分，如杏仁油和印度玫瑰，能夠完全釋放身心壓力。若果想增強香氣，可以將這款香氛棒與The Ritual of Ayurveda香氛蠟燭結合使用。

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室內香氛推薦｜CANVAS 提振寜神精油入門套裝

作為主打天然成份的CANVAS，這款CANVAS提振寜神精油入門套裝一次有齊五款不同功能的天然精油，有效紓緩緊張情緒，排解壓力，達至心靈排毒，而且有助提升睡眠質素，改善頭痛。

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室內香氛推薦｜Jurlique 芳香療法系列

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Jurlique的純淨香薰油以天然原料製成，並在植物的最佳生長時期進行採摘和提煉，以獲得其有效成分，旨在實現出色的護膚效果和芳香療法的益處，全面照顧您的身心健康。只需將香薰油滴在香薰爐中，讓其芳香彌漫整個家中，從而全面緩解身心壓力。

室內香氛推薦｜Jo Malone English Pear and Freesia Scent Surround™ Diffuser

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Jo Malone限量版英國梨與小蒼蘭居室香氛蠟燭，或者擺放經典藤枝擴香座，都能瞬間點燃初熟梨子清新的香氣，讓您的心情瞬間愉悅起來。透過香氛，將空間轉化成充滿英式梨園芬芳的氛圍。

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室內香氛推薦｜Diptyque LA FORÊT RÊVE(夢幻森林) - 可補充式香氛蠟燭

Diptyque 推出全新香氛蠟燭可無限次循環使用，這款香氛蠟燭是透過超現實主義的混凝土雕塑與茂盛的自然環境融合在一起。點燃La Forêt Rêve（夢幻森林）香氛蠟燭，猶如置身在熱帶植物迷宮的中心，體驗到這片夢幻伊甸園帶來的無盡樂趣。

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室內香氛推薦｜Carthusia Home Fragrance

這款室內香氛是透過柑橘和花香的香水來清新家中的空氣，只需將擴香支浸入瓶中的香水中，精華即刻釋放，讓香味溫和而持久地散播到周圍的空氣中，營造出更加舒適和親密的環境。

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室內香氛推薦｜RAZE Unwind Hour 香氛蠟燭

RAZE的香氛蠟燭系列完全在香港手工製造，採用100％天然椰子蠟和大豆蠟，配備棉芯，確保更為潔淨的燃燒效果。蠟燭融合了法國調配的香水級別精油，使香氣得以在整個空間中散播。

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室內香氛推薦｜Byredo香氛蠟燭Sweet Grass

Byredo推出限量版香氛蠟燭Sweet Grass，散發出鼠尾草的清新草本香氣和甜香四溢的黃香李，彌漫愉悅甜蜜的芬芳。中調為鳶尾草和岩玫瑰精油，搭配降龍涎香醚和麝香的基調，而秘魯聖木為尾段增添一抹甜蜜的餘韻。