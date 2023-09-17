頭皮護理｜9大頭皮磨砂產品推薦！定期去角質預防頭皮屑、防脫髮

【頭皮護理產品推薦｜頭皮磨砂推薦】除了臉部及身體肌膚保養外，頭皮護理亦相當重要！平日單靠洗頭沒辦法徹底清潔頭皮，油脂及老廢角質的積聚容易導致出油、痕癢、頭皮屑，甚至脫髮問題，所以不要忘記定期為頭皮去角質！《01女生》今次為大家盤點9大頭皮磨砂產品推薦，立即看看哪款適合自己！



頭皮護理產品推薦：SABON 療癒薰衣草注氧活髮頭皮磨砂 HK$380

SABON推出全新注氧活髮頭皮磨砂系列，其中的療癒薰衣草注氧活髮頭皮磨砂有助溫和磨砂及舒緩頭皮，令秀髮更柔軟及回復彈性，產品蘊含養份豐富的療癒死海鹽及具舒緩功效的有機薰衣草精油，能促進鬆弛鎮靜的感覺，改善微循環及促進頭皮注氧、保持頭皮平衡。

SABON推出全新注氧活髮頭皮磨砂系列（SABON 官網）

頭皮磨砂推薦：SABON 療癒薰衣草注氧活髮頭皮磨砂 HK$380（SABON 官網）

頭皮護理產品推薦：DRUNK ELEPHANT T.L.C. Happi Scalp™ 頭皮深層潔淨磨砂 180ml HK$320

購買方法：SEPHORA

DRUNK ELEPHANT 推出的 T.L.C. Happi Scalp™ 頭皮深層潔淨磨砂，蘊含超級強效的果酸 (AHA)／水楊酸 (BHA)混合成分，有助迅速分解及溶解死皮細胞及造型產品殘餘物，清除垢物雜質，尤其適合電髮/捲髮及染後髮質，改善頭皮乾燥問題。

頭皮護理產品推薦：DRUNK ELEPHANT T.L.C. Happi Scalp™ 頭皮深層潔淨磨砂 180ml HK$320（SEPHORA 官網）

頭皮護理產品推薦：KÉRASTASE 微去角質凝露套裝 HK$363

KÉRASTASE 微去角質凝露套裝有助抗屑賦活、強健頭皮，微去角質凝露以植物磨砂粒去除頭皮屑，幫助煥新頭皮角質細胞，然後再用潔淨去屑浴髮乳溫和潔淨頭皮及髮絲，能有效持久控油去屑，全方位呵護油性及乾性敏感頭皮。

頭皮護理產品推薦：KÉRASTASE 微去角質凝露套裝 HK$363（KÉRASTASE 官網）

頭皮護理產品推薦：Kiehl's 氨基酸頭皮淨化磨砂 250ml HK$400

購買方法：Kiehl's

Kiehl's 氨基酸頭皮淨化磨砂，配方蘊含海鹽、水楊酸及10種氨基酸複合物，有助深層潔淨頭皮，幫助去除頭皮中的多餘油脂、淨化角質與污垢，為油性、敏感性及染髮髮質溫和淨化頭皮。

頭皮護理產品推薦：Kiehl's 氨基酸頭皮淨化磨砂 250ml HK$400（Kiehl's 官網）

頭皮護理產品推薦：The Body Shop 茶樹淨化控油頭皮磨砂膏 240ml HK$209

The Body Shop 茶樹淨化控油頭皮磨砂膏，採用具有天然淨膚功效的茶樹油為主要成分，每星期一次用這款頭皮磨砂膏代替洗髮水擦洗，有助重新平衡多餘的油脂，令油性頭髮及頭皮煥發活力和淨化。

頭皮護理產品推薦：The Body Shop 茶樹淨化控油頭皮磨砂膏 240ml HK$209（The Body Shop 官網）

頭皮護理產品推薦：L'Occitane 草本療法清爽淨化頭皮磨砂霜 150ml HK$245

購買方法：L'Occitane

L'Occitane 草本療法清爽淨化頭皮磨砂霜含草本淨涼配方及薄荷精華油，有助強化頭皮深層淨化與調理功效，以及平衡油脂，令頭皮、秀髮長時間保持清爽。

頭皮護理產品推薦：L'Occitane 草本療法清爽淨化頭皮磨砂霜 150ml HK$245（L'Occitane 官網）

頭皮護理產品推薦：Yves Rocher 海藻排毒控油頭皮磨砂霜 200ml HK$155

Yves Rocher 的海藻排毒控油頭皮磨砂霜，結合有機海藻、珊瑚藻萃取、紅花萃取及白泥，能有效吸收過剩的油脂分泌、排走依附在頭皮上的污染物，幫助平衡頭皮微生態，用後能令頭皮、髮根回復潔淨及輕盈。

頭皮護理產品推薦：Yves Rocher 海藻排毒控油頭皮磨砂霜 200ml HK$155（Yves Rocher 官網）

頭皮護理產品推薦：Aveda 頭皮抗衰老凝露 150ml HK$450

購買方法：SEPHORA｜Strawberrynet｜Sasa

Aveda 頭皮抗衰老凝露配方含從冬青中萃取的水楊酸及透過發酵技術萃取的氨基葡萄糖，有助溫和而深層地去除頭皮角質，帶走頭皮表面雜質、產品殘留物、 微塵及多餘油脂。

頭皮護理產品推薦：Aveda 頭皮抗衰老凝露 150ml HK$450（Aveda 提供）

頭皮護理產品推薦：Leonor Greyl 玫瑰精華活髮油 200ml HK$290

Leonor Greyl 玫瑰精華活髮油，採用 100% 天然配方，蘊含琉璃苣油、玫瑰果油及杏核油等，有助激活及淨化頭皮，促進毛囊健康及預防脫髮問題，同時有效去除頭皮老化角質及污垢，解決毛囊堵塞問題，調節油脂分泌。