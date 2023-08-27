眼膜推薦｜眼膜每天敷才有效？正確敷眼膜指南＋7大人氣好用眼膜

眼膜推薦2023十大必買！眼部四周的肌膚完全是暴露年齡的地方，作為精緻女生當然要好好注重眼部皮膚的管理！以下記者分享7款超人氣好用眼膜推薦，有效減輕黑眼圈，緊緻、舒緩和淡化眼部紋路，並為大家揭開各種迷思，有興趣的女生別錯過以下推介！



眼膜推薦｜其實使用眼膜的頻率可按照個人需求及使用指南而定。一般而言，眼膜每周使用1至3次，或者根據個人需要增減使用頻率。 （Getty Image）

眼膜推薦｜眼膜需要每天敷？

其實使用眼膜的頻率可按照個人需求及使用指南而定。一般而言，眼膜每周使用1至3次，或者根據個人需要增減使用頻率。

深層滋潤眼膜：眼部皮膚偏乾燥或缺水，可以每星期使用1至2次深層滋潤眼膜，以提供濕潤和滋養效果。



美白亮膚眼膜：黑眼圈或眼周色素沉澱問題，可以每星期使用1至3次具有美白亮膚效果的眼膜，以淡化色斑並提亮眼周肌膚。



抗衰老修護眼膜：注重眼周細紋、皺紋或松弛問題，每星期使用1至2次抗衰老修護眼膜，以提供滋養和緊緻效果。



*但使用眼膜的頻率切忌過度，恐怕刺激眼部皮膚，日。另外，選擇適合自己皮膚狀況和需求的眼膜產品。

眼膜推薦｜眼膜可以去黑眼圈？

黑眼圈的顏色因人而異，但通常可以分為以下幾種類型：

深褐色或黑色：這是最常見的黑眼圈顏色，通常是由於眼部皮膚中的色素沉澱引起的。色素沉澱可能是由於遺傳、年齡、過度暴曬或其他因素導致的。



藍色或淺青色：有些人的黑眼圈可能呈現較藍或淺青色。這種顏色一般跟血管健康問題有關，如眼部周圍的血管擴張或血液循環不良。



紫色或暗紅色：有些黑眼圈可能呈現紫色或暗紅色。這種顏色可能與血液在眼部周圍積聚或血液循環不良有關。



黑眼圈的顏色取決於眼部周圍皮膚的特定情況、血管狀態和色素沉澱程度。正確識別黑眼圈的顏色有助於選擇適合的治療方法和產品，以減輕黑眼圈的外觀。

眼膜推薦｜什麼時候敷眼膜最有效？

眼膜推薦｜睡前敷眼膜有效發揮功效（Getty Image）

睡前敷眼膜有效發揮功效

曾有專家指出，睡眠時皮膚進行新陳代謝的速度最快，吸收力最強，所以睡前敷眼膜有效發揮功效，其成分更加能夠滲傳入眼周皮膚底層，達至補水及滋潤眼部肌膚。

洗澡後更易吸收眼膜成分

在洗澡時，熱水蒸氣會使毛孔擴張，這時候敷眼膜有助於更好地吸收眼膜中的精華。同樣，當泡浴時，水的溫度有助促進全身血液循環，更快地吸收眼膜中的精華成分。

生理期後一週敷眼膜效果更佳

生理期一星期後，體內雌激素分泌旺盛身陳代謝增快，從而吸收能力更強，有效更好地吸收眼膜中的精華。

7大好用眼膜推薦！迅速拯救黑眼圈+淡化眼紋

眼膜推薦 1. mtm Labo custom-blended eye mask HK$1,880 / 30mL & 12 對

日本的mtm Labo皇牌眼膜的設計跟市面上的眼膜不同，其眼膜紙及精華液分開的，先在眼周塗上一層精華液，再貼上眼膜紙，再疊加一層精華液，大約等候15-20分鐘即可。持續使用有效淡化細紋及黑眼圈，而且平日眼下「卡粉」的情況亦得到改善。

眼膜推薦 1. mtm Labo custom-blended eye mask HK$1,880 / 30mL & 12 對 （品牌提供）

眼膜推薦 2. Augustinus Bader 金鑽緊緻煥采眼膜 The Eye Patches HK$975 / 6片

購買方法：Selfridges｜Harrods

Augustinus Bader 全新推出金鑽緊緻煥采眼膜(The Eye Patches) 質地輕盈、清爽，持續使用有助減淡黑眼圈、減少眼周細紋、皺紋和其他衰老跡象的出現。此外，當中其中一個成分「尿囊素」做到軟化和紓緩皮膚，緩解乾燥、泛紅、刺激和敏感，同時溫和去角質，提升光澤。

眼膜推薦 2. Augustinus Bader 金鑽緊緻煥采眼膜 The Eye Patches HK$975 / 6片 （品牌提供）

眼膜推薦 3. MZ Skin Hydra-Bright Gold Eye Mask 水漾亮金眼膜 HK$300/ 5片

購買方法：Net-A-Porter｜Zalora｜Strawberrynet｜Lanecrawford

MZ Skin水漾亮金眼膜富含納米金顆粒、透明質酸及蘆薈葉，有效增加光澤和亮度，同時做到深層滋潤肌膚的效果，亦注入膠原蛋白，具有緊緻和豐盈的作用，減少浮腫、細紋和皺紋的出現。

眼膜推薦 3. MZ Skin Hydra-Bright Gold Eye Mask 水漾亮金眼膜 HK$300/ 5片 （品牌提供）

眼膜推薦 4. EVOLCARE Fleur 花漾活力眼膜 Fleur Eye Mask HK$220 / 4mL & 5片

眼膜的主要成分西蘭花芽能促進肌膚修復及提亮眼周膚色，其富含蘿蔔硫素，並揉合了西番蓮及龍舌蘭，有助纖維細胞恢復年輕，啟動抗衰老基因性能；同時有效保濕及滋潤，提升肌膚緊緻度及彈力。

眼膜推薦 4. EVOLCARE Fleur 花漾活力眼膜 Fleur Eye Mask HK$220 / 4mL & 5片 （品牌提供）

眼膜推薦 5. DermInfusions Lift + Repair Eye Mask HK$65 / 1片

購買方法：Sephora

這款眼膜採用可百分百生物降解的萊賽爾纖維，全方位減淡眼部細紋、深層補濕和修復肌膚屏障，同時消除眼部浮腫。

眼膜推薦 5. DermInfusions Lift + Repair Eye Mask HK$65 / 1片 （品牌提供）

眼膜推薦 6. SHISEIDO VITAL PERFECTION 賦活瞬效提拉眼膜 HK$580

購買方法：01網購｜Zalora｜Strawberrynet｜Lanecrawford｜Sephora｜SaSa

SHISEIDO這款眼膜是一款提拉眼膜，全方位針對眼底、眼角、甚至太陽穴位置，有效淡化皺紋，並達到高效抗皺功效，助你平滑肌膚同時提亮膚色，讓肌膚展現年輕亮澤光芒。

眼膜推薦 6. SHISEIDO VITAL PERFECTION 賦活瞬效提拉眼膜 HK$580 （品牌提供）

眼膜推薦 7. MURAD RESURGENCE RETINOL YOUTH RENEWAL EYE MASKS

購買方法：Selfridges｜Harrods

Murad’s Retinol Youth Renewal 眼膜由護膚專家製作，臨床證明有助減少皺紋和緊致眼部區域，其配方Retinol Tri-Active 高科技配方，當中富含營養成分，海洋海藻復合物有助於提拉、修飾和提亮。

眼膜推薦 7. MURAD RESURGENCE RETINOL YOUTH RENEWAL EYE MASKS （品牌提供）

【眼膜推薦 Q&A】