假眼睫毛推薦｜5分鐘貼好假眼睫毛方法＋落妝 附假眼睫毛4大推介

【假眼睫毛推薦｜假眼睫毛使用方法｜假眼睫毛落妝】睫毛是眼妝的靈魂，而且是放大眼睛的關鍵。但對於某些天生睫毛細短又稀疏的女生來說，假眼睫毛絕對是最好的救星！經常有人指假眼睫毛難貼，總是貼不好，想做到得心應手，關鍵在於練習上，今天為大家介紹一個「5分鐘貼假眼睫毛教學」，並且精選出5款人氣必買的假眼睫毛產品，有興趣的女生繼續看下去啦～



假眼睫毛使用方法：5分鐘貼假眼睫毛 手殘黨即刻學懂

假眼睫毛使用方法｜1. 整片式假睫毛：貼在睫毛上層

先用睫毛夾把睫毛夾到微翹，用夾子夾起假眼睫毛，貼前先測量適當長度，跟眼睛形狀比較一下，如果略嫌太長可稍微剪短一點。

假眼睫毛使用方法｜1. 整片式假睫毛：貼在睫毛上層（YouTube@豆豆_Babe 截圖）

假眼睫毛使用方法｜1. 整片式假睫毛：貼在睫毛上層（YouTube@豆豆_Babe 截圖）

塗上膠水後，把睫毛從上往下貼在睫毛根部，先把中間部份固定，然後再調整眼頭及眼尾。眼頭最好留出1-2mm，眼尾可以稍微貼高少少，這是放大眼睛的小秘訣。最後用睫毛打底定型即可。

假眼睫毛使用方法｜1. 整片式假睫毛：貼在睫毛上層（YouTube@豆豆_Babe 截圖）

假眼睫毛使用方法｜1. 整片式假睫毛：貼在睫毛上層（YouTube@豆豆_Babe 截圖）

假眼睫毛使用方法｜1. 整片式假睫毛：貼在睫毛上層（YouTube@豆豆_Babe 截圖）

假眼睫毛使用方法｜2. 單束式假睫毛：貼在睫毛下層

至於單束假眼睫毛多數會貼在睫毛下層，有效營造出跟自身睫毛融合的效果。首先把睫毛夾至太陽花效果，用睫毛打底液輕輕掃一層。蘸取膠水用夾子夾取假眼睫毛的尾部，在假眼睫毛上方沾上少量的膠水，再把多餘的膠水去除。

假眼睫毛使用方法｜2. 單束式假睫毛：貼在睫毛下層（YouTube@豆豆_Babe 截圖）

假眼睫毛使用方法｜2. 單束式假睫毛：貼在睫毛下層（YouTube@豆豆_Babe 截圖）

第一束貼在眼球正中央偏眼角位置，待膠水稍微乾透可調整一下，重複以上步驟直至貼滿，最後用睫毛打底定型即可。

假眼睫毛使用方法｜2. 單束式假睫毛：貼在睫毛下層（YouTube@豆豆_Babe 截圖）

假眼睫毛使用方法｜2. 單束式假睫毛：貼在睫毛下層（YouTube@豆豆_Babe 截圖）

假眼睫毛使用方法｜2. 單束式假睫毛：貼在睫毛下層（YouTube@豆豆_Babe 截圖）

假眼睫毛使用方法｜2. 單束式假睫毛：貼在睫毛下層（YouTube@豆豆_Babe 截圖）

假眼睫毛落妝方法 錯誤落妝恐拔掉真睫毛！

第一步：使用卸妝液倒在化妝棉上，輕輕按壓在睫毛根部，有助於軟化和溶解膠水。

第二步：用指尖輕輕撕開假睫毛。從眼角開始，輕輕按壓假睫毛的帶子，沿著自然睫毛的方向逐漸將其從眼睛上卸除。



*在卸除假睫毛時，要輕柔且小心，避免過度拉扯或用力，以免損傷自然睫毛或眼部皮膚。



假眼睫毛4大推薦 放大眼睛最強神器

假眼睫毛推薦 ｜D-UP便捷分束式假眼睫毛(03束感-黑)

D-UP這款睫毛是分束式設計和特設的4種長度使其更易於使用，同時也能根據不同的眼妝需求進行設計，適用於不同的眼型和妝容效果。新手者亦可根據需要局部使用，搭配各長度的睫毛以塑造出根根分明的效果。

假眼睫毛推薦 ｜D-UP便捷分束式假眼睫毛(03束感-黑) （官方提供）

假眼睫毛推薦 ｜D-UP輕盈捲翹假眼睫毛(04 纖長魅力)

第二款是整片式設計，毛質柔軟輕巧，貼足全日眼睛零負擔，品牌亦特設極細黏合線，有效跟原有睫毛自然融合，持久捲翹，營造深邃水汪汪的大眼睛。

假眼睫毛推薦 ｜D-UP輕盈捲翹假眼睫毛(04 纖長魅力) （官方提供）

假眼睫毛推薦 ｜DOLLY WINK Easy Lash 假眼睫毛

DOLLY WINK的假眼睫毛相信不少女生都不陌生，絕對是假眼睫毛的原祖。過去一度掀起熱潮的原宿妝重點就是眼睫毛，直到現在偽素顏妝假眼睫毛同樣是不能缺少。DOLLY WINK的全新的假眼睫毛毛質幼細，自然不誇張，而且亦附送一支假眼睫毛膠水，性價比都十分高。

假眼睫毛推薦 ｜DOLLY WINK Easy Lash 假眼睫毛 （Koji）

假眼睫毛推薦 ｜Ardell 自然睫毛

Ardell自然睫毛一盒有5對睫毛，全部都是圓潤睫毛款式，中間細長，內角和外角較短，適用於大部分人士。不少用家大讚睫毛效果出色，「適合日常造型，睫毛觸感柔軟，外觀自然，保養得當，睫毛可以重複使用多次」。