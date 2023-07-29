面膜推薦2023｜10大面膜推薦！敷錯時間恐爛面 附敷面膜正確5方法

面膜推薦10大必買！面膜產品眾多，功能各有不同，要選對適合自己膚質的面膜才能發揮到最大的作用。此外，沒有妥善處理就敷面膜，不但無法起到護膚作用，甚至更會「爛面」，所以在選擇面膜都要「做足功課」！「01女生」記者分享10款最新的美白、保濕、抗老面膜，並分享5大敷面膜的正確小技巧。



10大面膜推薦2023！敷錯面膜無效兼恐「爛面」

面膜推薦2023｜1. CANVAS 茉莉花妍亮采面膜

CANVAS今年夏天推出全新茉莉花妍亮采面膜，由肌膚表面至底層都照顧到，富含3大天然美白槐寶：茉莉精油、雛菊及熊果素，可促進皮膚更新，並抑制黑色素形成，保持肌膚自然光澤。

面膜推薦2023｜CANVAS 茉莉花妍亮采面膜 (品牌提供)

面膜推薦2023｜曼秀雷敦 Botanics 蘆薈補水面膜

購買方法：萬寧 ($54)

曼秀雷敦這款草本鮮活細胞水面膜系列向來都大受歡迎，今年盛夏推出了升級第二代細胞水面膜，添加雙倍「鮮活植物細胞水」，有效持續為肌膚補水，並舒緩修護肌膚，同時令暗啞的缺水的肌膚迅速回復飽滿。

面膜推薦2023｜曼秀雷敦 Botanics 蘆薈補水面膜 (品牌提供)

面膜推薦2023｜曼秀雷敦 Botanics 茶樹抗痘面膜

購買方法：萬寧 ($54)

除了蘆薈補水面膜外，茶樹抗痘面膜同樣是曼秀雷敦皇牌面膜之一。這款茶樹抗痘面膜推出了升級第二代細胞水面膜，注入雙倍茶樹細胞水，有效平衡油脂分泌，抑制黑頭及青春痘，令肌膚長期保持清新舒爽。

面膜推薦2023｜曼秀雷敦 Botanics 茶樹抗痘面膜 (品牌提供)

面膜推薦2023｜Dermacept CC Intensive Whitening Sheet Mask

購買方法：萬寧 ($220)

講到Dermacept不少人都會想起其維他命C精華，但這款面膜亦獲得好評。面膜採用了Active Booster，有效把胺基酸深層注入肌膚，含維他命C衍生物及純維他命Ｃ，做到高效保濕外，亦能迅速均勻膚色肌。

面膜推薦2023｜Dermacept CC Intensive Whitening Sheet Mask (品牌提供)

面膜推薦2023｜XOVĒ白松露滋養修復面膜

環境污染又都市人繁忙工作下，都會令肌膚變得脆弱敏感。XOVĒ這款面膜正正就能解決以上問題，其蘊含7種胎盤肽複合精華和高效濃縮抗氧成份，可以保護肌膚屏障及為肌膚帶來持久光澤充滿彈性，只需一星期使用2至3次有效迅速修復受損肌膚。

面膜推薦2023｜XOVĒ白松露滋養修復面膜 (品牌提供)

面膜推薦2023｜Vecs Gardenia 積雪草修復面膜

眾所周知積雪草擁有很強的修護，快速紓緩及鎮靜肌膚的能力。Vecs Gardenia這款面膜是以「積雪草原液」為主軸，配方溫和兼且有效提升肌膚的抵抗力並維持膚況穩定。

面膜推薦2023｜Vecs Gardenia 積雪草修復面膜 (Vecs Gardenia 官網)

面膜推薦2023｜OLAY PROX 煥顏淡紋抗皺安瓶面膜

購買方法：屈臣氏 ($249)

OLAY的 護膚產品都無需多介紹，這款是「一瞬緊緻面膜」採用了2大科研成分，使用方法相當 簡單，只需將安瓶精華擠入面膜中，使Retinoid和B3均勻混合，敷約10-20分鐘，即時達到緊緻、保濕、修護！

面膜推薦2023｜OLAY PROX 煥顏淡紋抗皺安瓶面膜 (OLAY 官網)

面膜推薦2023｜MZ SKIN Vitamin-infused Meso Mask 維他命賦活滋養面膜

購買方法：Lookfantastic ($974)) ｜Net-A-Porter ($915)

MZ SKIN紅色面膜含有舒緩抗氧及美白成分，如蘆薈、甘草提取物和維生素 C，可減少肌膚炎症，改善膚況及為皮膚帶來光澤。

面膜推薦2023｜MZ SKIN Vitamin-infused Meso Mask 維他命賦活滋養面膜 (品牌提供)

面膜推薦2023｜小星塵 N.3 皇牌全效面膜 STARRYTALE N.3 Wonder Mask

小星塵是香港本土護膚品牌，其推出的產品都大獲好評。至於這款N.3 皇牌全效面膜是一款修復，抗炎保濕及嫩膚功能的面膜。即使是敏感肌人士都可安心使用，記者亦是品牌的用家，持續使用明顯感到膚況變得穩定，而且肌底水份飽滿，是記者私心推介！

面膜推薦2023｜小星塵 N.3 皇牌全效面膜 STARRYTALE N.3 Wonder Mask (小星塵 官網)

面膜推薦2023｜10. Snow Fox 涼感修護面膜

購買方法：Pinkoi($321.9)｜萬寧 ( $298)

Snow Fox這款面膜以修護為主打，連敏感肌都可安心使用，對於曬後護理或醫美雷射術後的肌膚亦相當友好。官方建議大概敷15分鐘，就可以為肌底補給水份。

面膜推薦2023｜10. Snow Fox 涼感修護面膜 (品牌提供)

敷面膜5大正確小技巧：潔面後勿即刻敷

面膜怎麼敷最有效？應該敷多久？原來不少人敷面膜方法一直做錯。《LDK the beauty》雜誌邀請美容大學（ハリウッド大学院大学）的客席教授篠崎功，分享5個正確敷面膜貼士，方法正確才可發揮敷面膜最大護膚功效；同時避免用錯，否則有機會令肌膚有機會變差。

敷面膜5大正確小技巧：潔面後勿即刻敷（Unsplash@kalosskin）

敷面膜正確小技巧 1. 維持在20分鐘內

授篠崎功教授建議，敷面膜最好維持在20分鐘內，超時恐令肌膚愈敷愈乾。



敷面膜正確小技巧 2. 一星期使用一次

第二點，教授表示敷面膜的頻率過高，會削弱角質層的屏障能力，對肌膚造成刺激。



敷面膜正確小技巧 3. 皮膚敏感時忌敷面膜

面膜是有助肌膚「強制」吸收成分，若果皮膚上有傷口、暗瘡，或皮膚敏感時敷面膜的話，反而會損害到皮膚。



敷面膜正確小技巧 4. 自製面膜

教授表示自製面膜有助減少過敏情況出現，當肌膚敏感時可用溫和化妝水配上面膜紙使用。



敷面膜正確小技巧 5. 盒裝面膜 注意使用期限

市面上推出不少「盒裝面膜」深受女士歡迎，但教授提議大家使用時切記留意使用期限，當開封3個月內要用完，否則會滋生細菌，從而損害到皮膚。



【面膜推薦2023 Q&A】