Loewe、Dior開箱｜小廢包不過萬元？顏色罕見、較本港平逾$2000

Loewe、Dior開箱｜相信不少人都知道，在歐洲購買精品手袋，都會因匯率和退稅，而較香港的便宜一大截。不過，到底差額會有多大的不同？筆者早前便趁法國旅行時，分別入手Dior及Loewe的小廢包，價錢都僅在5,000港元左右，非常吸引。因此，現時為大家開箱，到底手袋實用？大家不妨收藏作參考。



有看過筆者的文章，或會發現本人是位Dior的擁躉，這次難得來到巴黎總店，最終決定購買Dioriviera限定系列的水桶袋。設計以典雅的動物圖紋，配襯Christian Dior Paris標誌，風格簡約易襯，盡顯優雅閒適氛圍。

記者親訪Dior巴黎總店｜Jisoo、新木優子都愛4打卡點！迷你模型牆

Dior開箱｜Dioriviera DiorTravel 小袋 (黃寶瑩攝)

Dior開箱｜Dioriviera DiorTravel 小袋

自2018年開始，Dior都會重新演繹Toile de Jouy圖紋，將復古的洛可可風格，結合現代簡約的剪裁，締造典雅和悠閒的時尚。這次系列以粉紅和灰色為主，帶有甜美氛圍，特別選擇DiorTravel小袋，有別織布設計，防水尼龍緹花耐髒，即使雨季也能使用。水桶袋可擺放銀包、手機和紙巾等隨身物，不過質感較柔軟，擺放太多或會變形，並配有手帶，若要側揹的話，可以自行配搭銀扣或珍珠肩帶，增添華麗感覺。

Dior開箱｜DiorTravel小袋，有別織布設計，防水尼龍緹花耐髒，即使雨季也能使用。(黃寶瑩攝)

相較同系列的Book Tote，親民價錢是今次購買的考量，本港售價僅為6,100港元，因此得到不少人關注。在巴黎總店內，各個售貨員都有不同的手袋款式，今次幸運地能夠順利入手，價錢為600歐元（當時約5,240港元），獲退稅12%後，可再減72歐元（當時約556港元），即最終以4,684港元購買，較香港平逾1,400港元，就能買到限量款！

Dior夏季限定Dioriviera 10+重點新品！一覽全球佈置釋放甜美典雅

Loewe開箱｜經典小牛皮小象掛包 (黃寶瑩攝)

Loewe開箱｜經典小牛皮小象掛包

另一款則是Loewe的大象形手機袋，從以前便已想買，也見倪晨曦多次搭配出街，散發自然甜美的魅力。雖然整趟旅程略超支，但當店員打開抽屜，任由選色時，自己卻被手袋的藍綠色調吸引，感覺舒適易搭，因此最終還是買下來，現時亦常使用，算是較為實用。

Loewe開箱｜倪晨曦多次搭配Loewe手機袋出街。(IG@misselvani)

當年Loewe因動物外形手袋，而大受歡迎，至今依然會推出新款，帶來不同變化。手機袋的體積，可以容納一部連殼手機及一支唇膏，背後亦設卡位擺放卡片和八達通，適合簡單出門使用。手袋的造工細緻，大象耳朵上壓有品牌標誌，質感也較挺身不易變形，而且設有全球保養，可隨時到專門店清潔皮革。

這款手機袋是在老佛爺奧斯曼旗艦店購買，雖然款式較少，但不用排隊便可進內，較為方便快捷，加上店內不少代購買家，基本上熱門款色調都很齊全。手機袋的本地價格為7,250港元，當地則為680歐元（當時約5,846港元），獲退稅約11.4%後，可再減77.52歐元（當時約632港元）即最終以5,214港元購買，較香港平逾2,000港元，而且這款顏色暫未在本地官網見到！

此外，值得一提的是，在老佛爺奧斯曼旗艦店購物後，需在那裡的退稅中心辦理，整個退稅過程都可在網頁查詢跟進，感覺較為安心。