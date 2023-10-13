人人都染髮，唔通人人都想染髮？　健康新方法染髮同時護髮！

白頭髮的出現令不少人感到困擾，而染髮正正是普遍快捷的方法，但是，長期染髮或會容易致敏，甚至影響健康。想染髮染得健康，可以嘗試新染髮方法！在染髮的同時，可以養髮和防脫髮，除了在外觀上即時見效，亦能達至半永久的長遠效果。



白髮成因是甚麼？

要知道白髮成因，首先我們要知道為甚麼頭髮是黑色的，頭髮毛囊中的黑色素細胞分泌黑色素，所以頭髮看起來才是黑色的，除了年齡增長以致新陳代謝減慢，形成白髮外，營養不良、壓力過大、缺乏運動也會導致後天性白髮。

染髮方便快捷但壞處多多 化學成分恐影響健康！

想擺脫白髮，第一時間會想到以染髮方式解決，但化學染髮劑容易讓頭皮、頭髮受損，亦是皮膚炎常見的過敏原之一，而且染髮劑顏色越深，就越容易有重金屬過量的問題。另外，染劑中的對苯二胺（PPD）化學成分，會和毛髮的角質結合，使髮質變得脆弱、易斷裂造成脫髮，甚至會增加患癌風險，其安全性確實受到質疑。孕婦、患有哮喘等過敏性疾病、血液病的病人更不宜染髮。

健康新方法染髮同時護髮 不含化學成分

傳統染髮既傷髮，隔一段時間白髮又再長出又需補染，治標不治本，令頭髮傷上加傷。來自日本防脫品牌DR ZERO 顛覆傳統化學染髮，將染髮融入沐浴，以黑髮再生防脫女士洗髮水和染髮護髮膏雙管齊下，用非化學、最自然的方法將頭髮回復烏黑。

染髮護髮膏擁有PH8專利染色技術，可以快速上色，使髮色持久自然之餘，不傷頭皮髮芯，成分溫和無添加，不含11大致敏成分如阿摩尼亞、Paraben、 SLS/ SLE、矽、礦物油、酒精、合成香料等。兩種產品均包含生物科技成份Hematin，可滲透至角蛋白纖維中，深層修護損傷髮質及長效鎖色，當中瑞士黑髮專利成分Darkenyl™ 可促進毛囊黑色素形成，防止黑色素氧化受損，令新生髮絲回復原生髮色。瑞士防脫專利成分Redensyl® 可以激活沉睡毛囊，調整頭髮生長週期，減少頭髮脫落，促進新髮自然生，安全無副作用，從根本治理白髮脫髮問題。洗髮水深入髮根髮絲，長期使用可幫助重新長出黑髮，再配合染髮護髮膏即時染黑白髮，兩者配合既可從根源抑制白髮生長，亦可改善現時白髮煩惱。

染髮同時護髮 4步重建健康烏黑秀髮

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