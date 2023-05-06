SOGO感謝祭2023 Part 2｜$500內美妝套裝：NARS、LANEIGE值得入手

【SOGO Thankful Week 2023／SOGO感謝祭2023】SOGO Thankful Week 2023 Part 2即將開始！在5月15日就開展Part 2全新精彩優惠，依然有超多美妝套裝都推出不同折扣優惠，包括：NARS、LAURA MERCIER等品牌。《01女生》就為大家整理了多套$500以下美妝套裝，以最抵優惠入手心儀化妝品！（持續更新）



【SOGO感謝祭2023】SOGO Thankful Week 2023優惠合集(持續更新)

SOGO Thankful Week 2023崇光感謝祭時間

SOGO Thankful Week 2023崇光感謝祭一如以往，會分成eStore網店及實體店進行優惠活動，崇光eStore網店已於4月14日開展，而實體店優惠活動就於4月28日開鑼，大家要記得以下日期，萬勿錯過各大優惠活動！

崇光eStore：2023年4月14日至5月28日

SOGO eStore網店獨家預購：2023年4月14日至4月27日

SOGO實體店 Part1﹕2023年4月28日至5月14日

SOGO實體店 Part2﹕2023年5月15日至5月28日



SOGO Thankful Week 2023 Part 2優惠1｜NARS 柔霧完美定妝粉餅套裝 優惠價 HK$370 (價值 HK$516)（品牌提供）

SOGO Thankful Week 2023 Part 2優惠1. NARS 柔霧完美定妝粉餅套裝 優惠價 HK$370 (價值 HK$516)

NARS於SOGO 感謝祭2023（Part 2）崇光百貨銅鑼灣店，推出多款限定購物禮遇！限定套裝中的「柔霧完美定妝粉餅套裝」，一套就包括了柔霧完美粉餅、迷你光亮柔滑遮瑕霜-Vanilla以及迷你胭脂，非常划算！此外，NARS還有限定購物禮遇，買滿正貨產品HK$880 (不包括優惠套裝)，即可獲5件美妝禮遇；或購物淨額滿HK$1,380 (包括優惠套裝)，即可獲贈溫和無油眼部卸妝液100ml乙支，萬勿錯過！5月19日限定發售！

SOGO Thankful Week 2023 Part 2優惠2｜LANEIGE霧感持久Neo Cushion霜SPF42 PA++或鑽光水亮 Neo Cushion霜SPF50+ PA+++ HK$330 （價值$550）（品牌提供）

SOGO Thankful Week 2023 Part 2優惠2. LANEIGE霧感持久Neo Cushion霜SPF42 PA++或鑽光水亮 Neo Cushion霜SPF50+ PA+++ HK$330 （價值$550）

LANEIGE的NEO Cushion霜採用超輕盈粉末，達至遮瑕及修飾毛孔效果，一拍打造輕透自然零瑕妝感，是不少女生的最愛！這次在SOGO 感謝祭2023Part 2中，亦推出限定套裝優惠，可自選「霧感持久」或「鑽光水亮」Neo Cushion霜，可根據自己喜愛的妝感挑選，套裝還包括水庫補濕微質酸紓緩啫喱10ml、水庫補濕微質酸精華10ml、水庫補濕微質酸眼霜3ml以及水亮補濕睡眠面膜15ml，非常划算！

SOGO Thankful Week 2023 Part 2優惠3｜LAURA MERCIER粉嫩玫瑰彩妝套裝HK$480-HK$640（HK$855-HK$1,015）（品牌提供）

SOGO Thankful Weeks2023 Part 2優惠3. LAURA MERCIER粉嫩玫瑰彩妝套裝HK$480-HK$640（HK$855-HK$1,015）

LAURA MERCIER在感謝祭2023Part1中就已經推出了不少精彩優惠，來到Part2同樣有不少優惠套裝，其中這套粉嫩玫瑰彩妝套裝，可以自選2件貨裝彩妝、極致持久水凝潤澤妝前底霜10ml、迷你極致絲滑唇膏、水凝玫瑰舒緩眼部卸妝液5ml以及迷你極致潤色胭脂，非常豐富！

SOGO Thankful Week 2023 Part 2優惠4｜Paul & Joe光感亮肌妝前隔離霜套裝 (Daily Special) HK$360 （品牌提供）

SOGO Thankful Week 2023 Part 2優惠4. Paul & Joe光感亮肌妝前隔離霜套裝 (Daily Special) HK$360

擁有可愛活潑包裝的Paul & Joe是不少女生會趁SOGO感謝祭時入手，在Part2中亦推出了不少優惠套裝，其中這套光感亮肌妝前隔離霜套裝，一套就有光感亮肌妝前隔離霜 SPF20+ PA++30ml、糖瓷絲潤隔離乳SPF15 PA+旅行裝、糖瓷防曬隔離乳 SPF50+ PA++++旅行裝以及光感亮肌妝前隔離霜SPF20PA++旅行裝，去旅行時也可以帶可愛的化妝品！

▼▼▼【按圖看】更多SOGO Thankful Week 2023 Part 2美妝套裝優惠｜包括NARS、LAURA MERCIER、Paul & Joe套裝等等，全部都是$500以下，萬勿錯過！【按圖看】▼▼▼