45歲林嘉欣出席LV男裝秀展年輕少女感！8保養法：氣炸鍋替代油炸

林嘉欣昨晚出席Louis Vuitton於香港舉辦的首個早秋男裝時裝秀，以結合型格和甜美的襯搭，展現出活力時尚。現年45歲的林嘉欣，無論外貌或身形狀態，都保持得宜，穿著迷你短裙露長腿，依然充滿少女感，不輸同場的年輕女星，到底她有甚麼護膚凍齡心得呢？



林嘉欣昨晚出席Louis Vuitton於香港舉辦的首個早秋男裝時裝秀。(IG@karenalamkayan & 林卓昕攝)

林嘉欣日前以純白禮裙和披肩，出席護膚品牌雪花秀的慈善義賣活動，展現出女神的美艷氣場。作為經常出鏡的女演員，林嘉欣可謂保養有術，出道約28年來，美貌依然沒變。林嘉欣亦曾多次分享保養秘笈，以下整理其中8個，大家不妨偷師！

林嘉欣日前出席護膚品牌雪花秀的慈善義賣活動。(雪花秀提供)

現年45歲的林嘉欣，即使素顏仍與初出道時般漂亮。(IG@karenalamkayan)

林嘉欣凍齡護膚飲食篇



林嘉欣凍齡護膚保養術1. 奉行純素主義

林嘉欣曾分享，在空餘時間都會自己煮食，選擇食材也較簡單，多以素食為主，早餐會吃新豬肉炒蛋和牛油果三文治；午餐則會炒飯，晚上則選擇素食義大行菜，有助排毒之餘，亦具瘦身作用。

林嘉欣凍齡護膚保養術2. 氣炸鍋替代油炸

林嘉欣在飲食方面非常嚴格，平時避免宵夜，在出席公開活動前，更會實行7天低鹽飲食，以減少水腫機會。為保持肌膚健康，她亦會減少油炸食物，但她同時指出，若嘴饞想食的話，則可稍為放寬，別太抑壓自己，「可以試用氣炸鍋，打造酥脆口感，偶爾滿足自己。」

林嘉欣凍齡護膚飲食篇 (IG@karenalamkayan)

林嘉欣凍齡護膚保養術3. 按季節煲湯水

如同不少女星，林嘉欣亦相信煲湯養顏，更會按季節，選擇不同湯水養生，曾指「身體很直接，不舒服時可透過食療改善。」她曾分享，每隔兩三天便煲湯一次，與女兒一起喝，在夏天的時候，會放入連皮冬瓜、薏仁和紅棗等煲湯，達致消水腫和保濕，而羅漢果排骨湯也能潤喉、去乾燥。

林嘉欣凍齡護膚保養術4. 自製枸杞紅棗桂圓茶

除了煲湯，林嘉欣亦會自行泡製茶飲，並隨身帶備，曾表示「女生最好喝溫熱的，喝冰的易有小腹，亦與體溫有大溫差，對身體不好。」她會將枸杞、紅棗、桂圓放進熱水沖泡，並倒進熱水壺內保暖，方便平日工作時飲用。

林嘉欣凍齡護膚篇 (IG@karenalamkayan)

林嘉欣凍齡護膚篇



林嘉欣凍齡護膚保養術5. 最愛用美容油

林嘉欣曾表示自己的保養日常從簡，由醒來到出門只花15分鐘準備，要在短時間內保養肌膚，她愛在使用化妝水同時，添加兩三滴美容油，以減少肌膚乾燥脫皮。而在工作化妝後，她亦會將美容油滴在半手搓開，再輕壓在額頭和臉頰上，讓肌膚保持光澤。

林嘉欣凍齡護膚保養術6. 自製柑橘蒸氣面膜

自言易水腫的林嘉欣，曾分享會自製面膜，在消水腫同時鎮靜肌膚。她會使用柑橘茶製成面膜，先將3包放進溫水浸泡，再趁熱水蒸發時，整張臉靠近上面，以擴張毛孔，最後再透過柑橘茶濕敷，便能達致不錯的保養效果。

林嘉欣凍齡護膚保養術7. 天然去角質法

要讓護膚品發揮最佳功效，去角質非常重要。崇尚天然的林嘉欣，曾分享自己注重清潔，會將橄欖油混入砂糖，再塗在面上輕搓，最後沖洗便有助肌膚去除角質，同時減少肌膚負擔，自然能吸收更多的精華營養。

林嘉欣凍齡護膚哲學篇 (IG@karenalamkayan)

林嘉欣凍齡護膚哲學篇



林嘉欣凍齡護膚保養術8. 學會放下的道理

最多人忽略的保養法，便是心理健康。愛笑的林嘉欣不時都保持開朗心境，即使遇上負面批評或不能解決的難題，她都認為需要懂得適時放下，曾在訪問中表示，「不要把所有事放在心裡，因為太多會影響情緒、精皺紋，久而久之會長出皺紋。」她更補充，學會享受簡直生活，知足常樂，「越輕鬆，人就會看來更年輕。」