Elon Musk母親75歲狀態極佳　維持身材保養4秘密：晚餐食素控體重

無論幾歲都能活出漂亮人生！Tesla（特斯拉）CEO Elon Musk（馬斯克）的媽媽梅耶馬斯克（Maye Musk），把自己的人生活成傳奇人物，15歲走上伸展台當模特兒一路當到70+歲，歷經家暴、離婚，依然堅挺地走過困難歲月！



今年75歲的她成為全球女人崇拜的對象，有錢、有美貌、有智慧也有優雅！就讓小編來分享，梅耶馬斯克的美麗智慧。

梅耶馬斯克的4個keep fit保養建議，美麗不受年齡所限！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 為自己認真地規劃食譜

女人到了一定年紀，新陳代謝趨於緩慢，想要保持身材更不容易！梅耶馬斯克說：「你知道保持體重有多難嗎？當你保持一定的體重，看起來會更年輕更有精神，我需要很認真地規劃我的食譜，如果發胖姿態就會變得笨拙，精神也會不好。」

2. 素食晚餐

梅耶馬斯克分享她的一日三餐，吃得類似素食主義，偶爾會吃一些雞、魚、肉，最大的問題就是「朱古力和甜食」必須很小心地控制。梅耶馬克斯分享她一天的食譜如下：

早餐：優格+水果。

午餐：沙律+全麥麵包或三明治。

點心：堅果+水果。

晚餐：薯仔+蔬菜+燉豆類+芝士。

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3. 避免日曬和抽煙

活到老美到老，梅耶馬斯克在保養上的建議，則是要注意防曬和避免抽煙！保養步驟則有洗臉、眼霜、護唇膏、乳霜，確保皮膚隨時保持滋潤，另外她也建議：「如果你相貌平凡，畫個妝就會更好看。」

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4. 別讓年齡阻止你前進

無論幾歲都能活出精采人生！梅耶馬斯克年紀輕輕就當模特兒，但最搶手的時候卻是在70+歲！她說：「無須隨著年齡增長而放慢腳步，我求知若渴、工作量比以前更多，認真經營社群，比以前更努力、也比以前更樂在其中！別讓年齡拖累你、阻止你前進。」

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