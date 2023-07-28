林嘉欣離婚｜「才女影后」曾慘遭冠小三臭名 跟夫相愛12年終斷情

林嘉欣離婚｜現年44歲的林嘉欣是首位榮獲金馬影后、最佳女配與新演員的大滿貫藝人，亦憑著甜美清純的形象深受大眾喜愛。感情生活同樣是轟轟烈烈，自婚後一直跟丈夫袁劍偉甜蜜恩愛，當年更爆出小三風波，惟二人一同跨過困境。不過今日（28/7）凌晨傳出林嘉欣與丈夫袁劍偉婚變的消息，並指二人因對女兒的管教方式有分歧，加上有金錢糾紛。其後，林嘉欣在個人社交平台證實消息，無奈地直認婚姻已走到盡頭。



林嘉欣離婚｜林嘉欣與丈夫袁劍偉突然宣布離婚，結束12年的婚姻關係。（HK01）

林嘉欣宣佈跟丈夫袁劍偉離婚：「我們的婚姻關係已經走到盡頭」

今凌外界傳出林嘉欣與丈夫袁劍偉婚變的傳聞，並指因對女兒的管教方式及金錢糾紛。事隔1小時左右，林嘉欣與袁劍偉剛於各自的社交平台親證婚變一事，在帖文寫道：「在經過十二年的婚姻生活後，我們無奈地認定我們的婚姻關係已經走到了盡頭。我們做出這個決定並非輕率，我們曾共同努力去面對這個變化。然而，我們過去、現在，並且將來永遠都是一個家庭。我們首要的身份是父母，照顧兩個正在茁壯成長的孩子。我們的孩子是我們的首要和最重要之務，我們將繼續共同合作來撫養他們。對於彼此的未來，我們真摯地希望一切都好。我們請求尊重我們及孩子在這個困難時期的空間和隱私。最後，我們還要感謝我們的家人和朋友們的支持，以及他們回報的愛。」

林嘉欣離婚｜林嘉欣認與導演袁劍偉離婚。（(IG@karenalamkayan）

「才女」林嘉欣是金馬獎史上大滿貫演員

林嘉欣擁有台、日血統，以甜美形象著稱，更是不少人心中的夢中情人。當年年僅16歲的她以歌手身分出道，出演多部MV及廣告。不過要講到她事業的轉折點，不得不提她人生的貴人爾冬陞，獲得星皓公司力捧， 先後接拍《男人四十》、《戀愛行星》和《異度空間》，更憑著《男人四十》勇奪第39屆金馬獎最佳新人以及最佳女配角，之後在2015年憑《百日告別》封后，是金馬獎史上大滿貫演員。

林嘉欣離婚｜張學友與林嘉欣的經典《男人四十》深入民心，二人銀幕重聚極具吸引力。（《暗色天堂》劇照）

林嘉欣當年事業上升期突爆「未婚生女」

至於感情方面同樣是轟轟烈烈，當年演藝事業正值如日中天之際，突然爆出林嘉欣秘戀已婚導演袁劍偉2年，在2010年未婚懷孕遠赴加拿大待產，更宣稱要退出演藝圈。隨即，袁劍偉出面護愛人，稱於2006年與前妻分居，並在2008年重遇林嘉欣已辦妥離婚手續，力證林嘉欣並無介入他人婚姻。

林嘉欣離婚｜林嘉欣罕有放閃，一連在IG上載三個Po為對方慶生。（IG @karenalamkayan）

相愛到分開 無奈走到盡頭感惋惜

林嘉欣與袁劍偉結婚12年，雖則二人相差13歲，但是無妨於兩人的愛情。過去二人不僅是夫婦，而且是最好的朋友、最好的夥伴。林嘉欣曾說過：「直到現在都跟他有戀愛的感覺，還有說不完的話，我覺得這就是婚姻裡頭最幸福的事情。」

林嘉欣離婚｜林嘉欣與老公袁劍偉（右一）曾為了管教女兒都花了不少心思，更專誠上堂學正向管教。（HK01）

十多年的婚姻說長不長說短不短，曾經相愛而相守，最後會迎來離婚的結局，這是一段寶貴的人生經歷。二人曾對婚姻困局力挽狂瀾，但為時已晚，無補於事，婚姻繼而走到盡頭，的確讓人惋惜。不過及時分開，各自安好是最好的結局。

【林嘉欣 Q&A】