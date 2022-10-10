植村秀聯乘美少女劇場版推彩妝　記者率先開箱：必收夢幻眼影盤

【開箱｜植村秀｜美少女戰士】學生時期追看的卡通《美少女戰士》，自90年代開始連載，現今已成經典。為慶祝30周年，美妝品牌shu uemura（植村秀）聯乘劇場版《美少女戰士 Sailor Moon Eternal》推出全新節日限量系列，並透過醉人的寶藍色調，帶領大家探索夢幻的東京星空夜景。近年植村秀推出的卡通聯乘系列都令人期待，不知這次又會給大家怎樣的驚喜呢？就讓《01女生》率先為大家揭曉！



【開箱｜植村秀shu uemura｜美少女戰士】植村秀聯乘劇場版《美少女戰士 Sailor Moon Eternal》推出節日限量系列。(陳葦慈攝)

這次聯乘以月野兔和露娜圖案為主，配合星夜背景，締造出優雅迷人的氛圍，讓人想要收藏紀念。系列將於下周四（20日）開售，筆者將其分為3個部分：底妝及工具系列、彩妝系列及收納用品，大家不妨在填購物清單前，先參考看看。

【開箱｜植村秀shu uemura｜美少女戰士】底妝及工具系列。(陳葦慈攝)

植村秀（shu uemura）底妝及工具系列：光影粉提升輪廓、露娜粉底掃增貼服度



想有迷人妝容，必先有個輪廓底妝。利用月亮之境光影粉，提亮額頭、鼻樑、眉角、蘋果肌及下巴的光澤，以呈現出柔和焦點及優雅光芒，同時加深輪廓、顯小臉。由於petal 55粉底掃刷毛濃密而柔軟，故能更為均勻膚色，同時增強妝感貼服和持久。此外，皇牌Ultime8 黃金琥珀養膚潔顏油亦換上美少女圖案包裝，散發耀眼光芒，非常奪目。

【開箱｜植村秀shu uemura｜美少女戰士】彩妝系列。(陳葦慈攝)

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植村秀（shu uemura）彩妝系列：必推月亮形眼影盤、添魅力月野兔唇膏



甫看到聯乘系列消息，已對眼影盤和唇膏十分期待，開箱後更發現，除了包裝精美，色調都超級實用，而且上色度高，無論日常或宴會都合用。值得推介月光之境眼影組合，以寶藍色皮革作外殼，略帶膨漲和立體感，看來可愛和典雅。眼影盤共有9色，其中7款為限定推出，色調偏向大地色系，故適合亞洲人膚色，能夠塑造自然優雅的眼妝。

至於唇妝方面，均傾向玫瑰色調，可使肌膚顯白，配合簡單柔和妝容，展現自然優雅魅力。特別推介限定色Mauve Flash，可增強甜美知性氣質，而Romance Blush則帶橙調，以提升自然性感的魅力。順帶一提，兩款唇膏的月野兔圖案，分別是兩個不同變身姿勢，不知大家也有發現嗎？

【開箱｜植村秀植村秀shu uemura｜美少女戰士】收納用品。(陳葦慈攝)

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植村秀（shu uemura）收納用品：換領露娜外形小廢包



植村秀每次的卡通聯乘系列，都會推出化妝箱，故是次也不例外，換上了月野兔圖案，而且外殼堅固、容量大，可放置多款化妝品，收藏度超高。其他收納品則以閃爍夜空色為主，營造出劇場版的夢幻氛圍，展現注目和優雅感。近年流行小廢包，如果是美少女迷的話，不要錯過以露娜輪廓設計的Sailor Moon限量版化妝袋，能容納一般隨身物，裡面更有個絲質環保袋，看來大方優雅。化妝袋、環保袋、匙扣、鏡子及飾物袋等均需以換領形式入手，故想要的話便不容錯過。

記者：朱加曦

編輯：翁冠燊

拍攝及剪接：潘樂文

攝影：陳葦慈

特別鳴謝：©NT/PSEP

