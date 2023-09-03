7款定妝噴霧推薦　植村秀、RMK、M.A.C鎖妝力強　無懼出油大爆汗

運動風潮正盛，不僅可以讓身體變健康、體態好看，更是一種正向的生活態度！頂著大素顏去健身房沒安全感，上妝又怕會因出油流汗毀了妝容？



除了盡量上淡妝就好，還可以搭配定妝噴霧助攻，讓妝容保鮮，即使動次動完大爆汗，還是能保持有如「剛上妝」完美在線的狀態！

定妝噴霧7大推薦，讓各位姐妹就算運動也能美美的~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 1028 Oil Block!超控油定妝噴霧

小資妞妞們最愛回購的1028，也有推出好用、價格又甜的定妝噴霧「控油小黑瓶」，細緻的噴頭可以均勻噴灑上肌膚，不怕會造成妝容結塊，獨特研發瞬乾調理薄膜配方，一噴形成隱形保護膜。特別添加甘胺酸，吸附多餘油脂擺脫暗沉脫妝，還有洋甘菊與積雪草萃取，定妝同時舒緩不拔乾。

2. FreshO2 X Peanuts花生漫畫持妝水噴霧

最可愛定妝噴霧頒發給它！最會玩聯名的台灣品牌FreshO2，推出史努比限定聯名彩妝，其中這瓶「花生漫畫持妝水噴霧」，半霧面的瓶身上彩繪著史努比和查理布朗，極細微米噴頭設計，輕柔噴霧超廣角均勻噴灑、清爽不黏膩，添加綠茶萃取液配方與細緻珠光粒子，散發水感透亮光澤，妝前使用提升肌膚水潤度，使底妝更均勻服貼。

3. 植村秀 unlimited 持妝啞光定妝噴霧

油田肌蜜糖！繼之前推出一度賣到大缺貨的「unlimited 持妝定妝噴霧」後，今年再推出全新控油版的「unlimited 持妝啞光定妝噴霧」，添加獨家控油科技，結合細緻的「吸油礦物粉末」，奈米級細緻噴霧，擺脫一般噴霧在臉上凝結成滴滴答答的惱人水珠，能夠均勻灑落在臉上，快速吸附上妝後出油的皮脂、掃去油光同步打造出微霧感妝容。

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4. RMK 輕感保濕定妝噴霧

採用「長效保濕處方」，細緻的噴霧能輕柔的密著肌膚，感受輕盈舒適的包覆感，更賦予肌膚水潤保濕，長時間維持漂亮的妝容和色彩。噴灑後還能聞到輕盈感的木質玫瑰香氛，非常的讓人放鬆療癒。

5. MAQuillAGE 三效美肌定格噴霧EX

備受好評的心機定妝噴霧，去年全新升級又更好用了！定妝薄膜貼合表情牽動，首創柔軟服貼聚合物，除了底妝外，眼眉定妝也很罩，極細緻柔軟持粧定格網，可以讓底妝更密著。瓶身小巧，也很方便放在包包隨身攜帶。

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6. M.A.C FIX+ STAY OVER 長效定妝噴霧

在Dcard上幾乎都給好評的「FIX+ STAY OVER 長效定妝噴霧」，噴霧很細，不是那種水柱搞得滿臉濕，一噴清爽降溫更鎖妝，戴口罩也不沾底妝。無添加酒精、植萃配方，肌膚加倍水潤，長效持妝完美不斷電。

7. SUQQU晶采定妝噴霧（澄香）

SUQQU今年推出的澄香系列，以漢字「澄」為香氛靈感，字裡思緒飛揚，香氣大膽而細膩。添加集團獨家，具有伸縮性的聚合物。形成無緊繃感、柔軟的彈力定妝膜，包覆肌膚同時鎖住妝容，輕輕一噴，還能感受清新「澄香」。

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