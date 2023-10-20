秋冬護膚｜保濕好用潤唇油推薦　$60起入手急救嘴唇爆拆現乾紋

近日秋意漸濃，天氣變得乾燥，即使不停使用潤唇膏也未能解決嘴唇爆拆、現死皮乾紋問題？這個時候，不妨轉用更滋潤、保濕度亦更高的護唇油。既可以掩蓋唇紋，達致豐潤效果，部份有色護唇油更可以當作化妝品使用，相當方便。《01女生》為大家精選8款潤唇油推介，齊齊修護雙唇，以水潤嫩唇迎接秋冬來臨！



潤唇膏 VS 潤唇油

一般潤唇膏所選用的蠟及油性成分，能夠短暫改善唇部乾裂問題。而潤唇油大多數使用乳木果油、荷荷芭油等成份，就正如面部精華一樣，能夠更容易深入皮膚深層及被迅速吸收，有效滋潤唇部角質，由內而外修護，做到長期保持水潤效果。

潤唇油推薦1｜Revolution Pro 流沙閃光豐唇油 HK$83.99

富含荷荷巴油和維生素 E以增加滋養，質地輕盈且不粘，塗上之後帶有光澤度，令雙唇更飽滿豐盈。立即購買

Revolution Pro Glossy Plump Lip Oil (#Blackberry) (www.asos.com)

潤唇油推薦2｜Iconic London Lustre 護唇油 HK$255.99

富含保濕透明質酸和維生素 C，有助保濕，令雙唇即時增添一抹透亮的光澤。Sugar Mama色號帶有清新西瓜香味，加上潤唇油呈柔和的粉紅色，充滿少女心的你必買!立即購買

Iconic London Lustre Lip Oil - Sugar Mama (iconiclondoninc.com)

潤唇油推薦3｜Charlotte Tilbury 魔法水晶護唇油 (HK$333.99)

Charlotte Tilbury 的魔法水晶能量護唇油，含有potent plant adaptogen提取物、Sqisandryl®及透明質酸等，可有助鎖住水分、淡化唇紋，並增加唇部豐滿感，質感輕盈且不油膩，早晚可使用。立即購買

Charlotte Tilbury Charlotte's Magic Lip Oil Crystal Elixir (www.asos.com)

潤唇油推薦4｜Dior Beauty誘惑煥彩潤唇油 (共3色) HK$340

糅合Color Reviver喚醒唇色科技，能直接與唇部的水潤度產生反應，打造個人化唇色。同時，蘊含櫻桃油為唇部注入營養、持續保濕及抵禦乾燥。使用後，有助深層修護唇部肌膚，改善唇紋、膚色暗沉等問題，無懼裸唇示人。

Dior Beauty誘惑煥彩潤唇油 (Dior Beauty HK)

潤唇油推薦5｜Burt's Bees天然護唇精華油 (熱情果) HK$59.9

主要完成份為高度滋潤的熱情果油而製，配方100％天然。質地輕盈不黏膩，為雙唇帶來即時水潤，同時深層滋養，令雙唇亮澤柔軟長效8小時。

天然護唇精華油 (熱情果) (www.burtsbees.com.hk)

潤唇油推薦6｜Clarins 凝亮護唇油 (共8色) HK$240

相信有護膚習慣的女生都會認識這枝凝亮護唇油， 配方富含93%天然成分，包括30%超滋養植物精油，蘊含從有機荷荷巴、榛子和玫瑰果萃取等，為雙唇注入水分，即時獲得鎮靜舒緩，打造閃亮光澤美唇。

凝亮護唇油 05 活潑香橙 (www.clarins.com.hk)

潤唇油推薦7｜The Saem Eco Soul 護脣油(共3色) 約HK$47.79

配方含95% 天然成分，當中包括葡萄柚提取物、綠茶籽油、玫瑰果種子提取物等。有助滋潤乾燥開裂的嘴脣，質地光滑且不黏，為嘴唇增添光澤和滋養效果。除早上使用外，亦可在睡前塗上較厚的一層作為唇部睡眠面膜。

The Saem Eco Soul 護脣油 (www.amazon.com)

潤唇油推薦8｜TOM FORD 玫瑰唇露 HK$530

這枝Rose Lip oil Tint為啫喱狀唇油，富含椰子油及維生素E，質地輕盈且不粘膩，單獨使用可使唇瓣呈現健康光澤，更顯水嫩飽滿。塗抹在唇膏上則可加深色彩，散發甜美光澤。