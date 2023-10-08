遊日必買化妝品/護膚品推薦 記者實試分享：超有效面膜要買齊款！

【日本必買/日本化妝品推薦】對於女生而言，化妝護膚絕對是例行公事，當到訪外地時更會落力搜查好用產品，從藥妝小店到連鎖大店都一一走訪。最近日圓亦一直下降，相信更加加強大家日本旅行的決心！



日本的美妝、護膚或是食物都一直人氣高盛，《01女生》記者亦親身自費購入，跟著網絡傳說中的「遊日必買」，一試到底這些人氣好評單品屬真屬假！若果大家有興趣跟買的話，筆者亦發現當中一些產品亦可以在松本清、DONKI、cosme STORE等香港店購入！

《01女生》記者遊日時自費購入 一試到底網絡傳說中的「遊日必買」單品（李樂瑤 攝）

實試日本必買化妝品 1. ALLIEE 持采亮化UV防曬水凝乳 #03 Sheer Ecru 60g

推薦度：☆☆☆☆☆

這款紅遍日本、香港的防曬，相信大家都在Donki、Cosme、廣告等看過，而系列中有多款防曬，有亮化、調色等功能，打造自然裸妝感。

今次入手了持采亮化的防曬乳，一試果然明白它的好評原因：防曬能力足夠、質地輕盈好推、用後不泛白，而且帶有微淡伯爵茶香氣，整體使用感覺良好，推薦大家入手一支。而且持續使用後亦發現它能夠保持防曬功能，户外外出大半天亦不會暗沉！

實試日本必買化妝品 1. ALLIEE 持采亮化UV防曬水凝乳 #03 Sheer Ecru 60g（李樂瑤 攝）

實試日本必買化妝品 2. TIR TIR 持久定妝水光亮彩銀氣墊

推薦度：☆☆☆☆☆

有留意日、韓彩妝的女生，應該都在社交媒體上不時看到這個銀色鵝蛋型的氣墊粉底。這款TIRTIR是韓國的HEALTHY LIFE BEAUTY品牌，火紅的原因不單因為以自然主義原料，而且在疫情時段，儘管佩戴口罩，強大的持妝效果讓不少用過的女生都有滿滿好評！

品牌推出多款功效：紅、黑、粉、白、銀色，確實令人眼花撩亂，選擇不下！筆者今次就入手了聲稱主打水光感、保濕度高的銀色款，回港後開箱發現它根本是夏天必備好物！保濕度並不會降低它的持妝能力，就算瘋狂流汗、悶熱的情況下，底妝依舊能持久保濕與遮瑕！

實試日本必買化妝品 2. TIR TIR 持久定妝水光亮彩銀氣墊 （李樂瑤 攝）

實試日本必買化妝品 3. LANIGE 水亮輕透 NEO氣墊粉底 15g

推薦度：☆☆☆☆

對於不少女生而言，用氣墊粉底上妝的確方便，不過夏天悶焗濕熱則非常考驗粉底的持續性。筆者原本都對夏天使用氣墊粉底存疑，在日本一試這款粉底後改觀不少！這款新一代NEO Cushion 粉質幼滑細緻，成份中超過80%護膚成分，用上嶄新2段微米化分散技術，能夠打造自然、貼薄底妝。

實試日本必買化妝品 3. LANIGE 水亮輕透 NEO氣墊粉底 15g（李樂瑤 攝）

最令筆者驚訝的是遮瑕力，輕輕一拍就已經能夠遮蓋7成瑕疵，連色班都能夠抹去！雖然產品聲稱持妝50小時，不過在經常磨擦的地方，例如鼻翼、嘴旁等都會有輕微掉妝的情況，日常整體而言已經十分足夠。

輕輕一拍遮蓋能力十足！（李樂瑤 攝）

實試日本必買化妝品： 4. Visée BROWNS CREAMY PENCIL #BR300 、Visée COLOR IMPACT LIQUID LINER #RD440 #OR280

推薦度：☆☆☆☆

筆者一向都是Visée的長期用家，所以一到日本就馬上囤貨，喜歡它們顏色選擇豐富而且定價親民，出水量亦平均顯色，基本上盲買不錯之選。

實試日本必買化妝品： 4. Visée 眼部産品李樂瑤 攝）

不過眼線膠筆在眼皮上不太顯著，反而作為眼影加深或臥蠶陰影效果更佳，大家要入手的話，建議入手較深色才能直接當眼線。

實試日本必買化妝品： 5. Canmake Powder Cheeks #PW41

推薦度：☆☆☆☆

作為日本的開架國民品牌，Canmake的高性價比不容分說。筆者從中學時期亦不時購入它們產品，今次遊日打算購買其他品牌的胭脂，不過卻發現大多數都含有微珠光閃粉在內，因為擔心閃粉會影響妝感，唯有放棄。在一眾胭脂海中，筆者發現Canmake是少數啞色粉末與珠光粉末都有提供，所以就直接買入，品牌的質素、顯色度亦多年如一，可謂盲買不錯之選！

實試日本必買化妝品： 6. MilleFee 6色繪畫眼影盤 #07 日本女人

推薦度：☆☆☆☆☆

對於顏控的筆者而言，除了眼影盤中的別致調色，外型亦是一大令人衝動入手的原因！當一看到以藝術畫作為眼影盤的外觀時，已經很想直接入手，當試過盤中輕盈柔和粉末後，更是想即場大呼可惡，秒將金錢化作可愛的模樣。眼影盤配色實用，由光澤、啞光以及黃金點綴的珠光都有，能夠輕易化出對比自然的眼妝。

實試日本必買護膚品： 7. セラミド 神經醯胺精華液

推薦度：☆☆☆

神經醯胺作為近年大熱的營養素，添加於美妝品當中可以減少水分流失，強化保濕，幫助皮膚鎖水。筆者在行逛Daiso時，發現這款之前被讚性價比高的原液，本著實驗心態一試：發現這款原液的流動性高，略帶酒精味，不過混搭其他護膚品中亦無打架，可能對於較年輕的肌膚會有明顯效果，在筆者身上則對得住價錢，不過不失。

實試日本必買護膚品： 8. TORRIDEN 透明質酸深層保濕精華面膜

推薦度：☆☆☆☆☆

原本以為到訪日本，當地會有許多小眾、新興面膜選擇，卻發現當地日本妹子對於韓國產品都相當熱衷。看到幾間藥妝店榜上推薦，都有這款來自韓國的Torriden面膜，決定入手一試。這款面膜聲稱敷一塊已等於用上半枝精華，以獨家超強低分子透明質酸成分，即時令皮膚飲飽水。

實試日本必買護膚品： 8. TORRIDEN 透明質酸深層保濕精華面膜（李樂瑤 攝）

筆者在上山暴曬過後使用，上臉後發現面膜紙偏大，小臉女生可能要多摺疊。敷後感覺皮膚水嫩漲卜卜、不單亮白有光澤，更是肉眼可見收細毛孔！吹毛求疵的是一盒只有三塊，平均價格會比較高，而且非常搶手，入手時要多多囤貨。

實試日本必買護膚品： 8. TORRIDEN 透明質酸深層保濕精華面膜（李樂瑤 攝）

實試日本必買護膚品：9. Quality 1st Derma Laser系列面膜

推薦度：☆☆☆☆☆

在日本上山下海的過程中，不敏感、不曬黑的秘密除了防曬，晚間護理中的面膜亦功不可沒。在網絡搜尋「日本必買 面膜」，Quality 1st 的一系列面膜可算是老是常出現，筆者按捺不住好奇心就入手了藍色的激光神經酰胺100 面膜。

實試日本必買護膚品：9. Quality 1st Derma Laser系列面膜（李樂瑤 攝）

一開始對一包幾塊的袋裝面膜不抱期望，但用後完全改觀，一打開精華可見極其多，仿似一支正裝精華液量，上臉香料味接近零、質地好吸收、面膜紙非常貼膚，而且保濕、亮白功效能夠維持到隔天，功效強大。老實說一包入坑，是大部分肌膚都相逢恨晚的感覺，送禮自用都可以。