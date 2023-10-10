由卸妝潔面著手秋冬護膚大計　抗敏必買推薦:化妝水/乳液/面霜

每逢轉季，肌膚都少不免出現泛紅、敏感，甚至龜裂爆拆情況。想避免一轉季就爛面的情況，護膚產品亦需要按着天氣轉變而更換，或許皮膚就能免受轉季敏感之苦。《01女生》為你精選推介以下深層滋潤、保濕鎖水的護理產品。趁着未正式轉季之前，做好日常基本護理工作，增強肌膚抵抗力！



卸妝

有化妝習慣的你，都必定知道卸妝的重要性。入手時，建議揀選性質溫和、清潔能力佳、用後不感緊繃的產品，在卸除污垢、清潔毛孔同時亦對肌膚造成較少負擔。

Curél 深層卸妝啫喱(130g) HK$55

無需過度用力搓揉能輕易卸除妝容，徹底潔淨藏於毛孔內的粉底及唇膏。沖洗後感覺舒爽潔淨，絕無黏膩感，減少引起肌膚敏感。立即購買

Curél 深層卸妝啫喱 (01mall)

DHC 深層卸妝毛孔潔膚油 (200ml) HK$125 立即購買

彩豐行 12杯水卸妝水 (300ml) HK$78.8 立即購買

潔面乳

卸妝後，潔面是護膚的關鍵第一步。因為只有徹底清除臉上油脂污垢、殘留化妝品，毛孔才可以讓真正潔淨。

Curél 豐盈泡沫潔面乳(150ml) HK$65

升級配方蘊含溫和潔淨成分，不會對肌膚造成負擔，瞬間形成的豐盈泡沫更持久、更豐盈，潔面時無需過度搓揉，減少引起肌膚敏感。立即購買

Curél 豐盈泡沫潔面乳 (01mall)

Curél 潤浸保濕豐盈泡沫潔面乳 (補充裝) (130ml) HK$62 立即購買

Curél 深層控油保濕泡沫潔面乳(150ml) HK$72 立即購買

保濕化妝水

大家都知道在潔面後，必需塗上爽膚水為肌膚補水。化妝水能去除老化角質、污垢，同時平衡肌膚pH值，有助更好地吸收後續護膚品。

Curél 保濕化妝水(輕柔保濕)150ml HK$99

含保濕成分「桉樹精華」，能深入滲透至肌膚角質層，讓肌膚回復高密度水潤狀態，有效提升肌膚自我防禦能力，抗禦外來刺激，預防乾燥問題惡化。共有三種配方，可帶來不同的潤澤程度。立即購買

Curél 輕柔保濕化妝水 150ml (www.kao.com)

Curél 保濕化妝水 (深層保濕) 150ml HK$99 立即購買

Curél 保濕化妝水 (極致保濕) 150ml HK$99 立即購買

保濕乳液

用完化妝水之後，就可以用塗上質感較水潤濃稠的乳液，抑制水分流失，做到水油平衡。

Curél 水凝保濕乳液(120ml) HK$95

蘊含「潤浸保濕Ceramide功能成分」及桉樹精華，能深入滲透至肌膚角質層，輕易被肌膚吸收並回復至水潤柔軟狀態，同時有效抗禦外來刺激。 立即購買

Curél 水凝保濕乳液 (01mall)

Kiehl's 特效保濕乳液 (125ml) HK$185 立即購買

innisfree 綠茶透明質酸保濕乳液(170ml) HK$99 立即購買

面霜

面霜是基本日常護理最後一個步驟，可以覆蓋皮膚表面形成保護膜，更有助持久地鎖住水分和養分。大家可以按自己需要入手保濕、美白、抗衰老的面霜。

FIRST AID BEAUTY 強效修護控油保濕面霜(50ml) HK$201

控油保濕面霜能質地透薄輕盈、不油膩，帶來最佳保濕效果。當中蘊含控油成分，為肌膚抹上一層啞緻效果，不會堵塞毛孔並有效消除臉部油光，令粗大毛孔變得細緻。立即購買

FIRST AID BEAUTY 強效修護控油保濕面霜(50ml) (01mall)

Curél 深層高效保濕面霜 (40g) HK$118 立即購買

Curél 緊緻抗皺滋潤面霜 (40g) HK$148 立即購買

防曬乳液

不要以為夏天才需要努力美白，做好防曬工作，其實秋冬紫外線對肌膚傷害同樣大。完成日常護理後，在上妝前就可以先使用防曬乳，再塗上隔離霜。

Origins 抗逆健膚升級防曬霜SPF45 PA++++(30ml) HK$220

100%礦物防曬霜，強效配方蘊含仙人掌萃取精華，為肌膚築起屏障，有效阻隔UVA/UVB光線，同時帶來強化肌膚的抗氧化保護，可減輕環境侵害物，如污染等帶來的影響，並防止色素沉澱。立即購買

Origins 抗逆健膚升級防曬霜SPF45 PA++++ (01mall)

Curél 輕透清爽防曬乳液 SPF50+ PA+++ (60ml) HK$86 立即購買

Kiehl's醫學全效抗污染輕柔防曬乳SPF50 PA++++ (60ml) HK$260 立即購買

潤唇膏

秋冬唇部護理絕不可以輕視，否則爆拆流血，真的有苦自己知!建議大家手袋內必須備有一枝保濕潤唇膏，隨時隨地滋潤雙唇。

Innisfree 油菜花蜜潤唇膏(3.5g) HK$48

含有蜂蜜和荷荷巴籽油，為乾燥的嘴唇上提供充足的水分，即使長時間的使用也能保持皮膚水分，去除嘴唇上死皮。立即購買

Innisfree油菜花蜜潤唇膏，讓容易乾燥的嘴脣變得健康潤滑。(01mall)

Curél 潤浸保濕潤唇膏(4.2g) HK$50 立即購買

Fresh 黃糖抗皺活肌修護唇膏(4.3g) HK$135 立即購買