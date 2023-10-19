Charlotte Tilbury Guerlain聖誕倒數月曆2023 揭被瘋搶銷售秘密

倒數月曆2023｜每年聖誕節的慶祝儀式，不能少得拆倒數月曆，如Sabon、Dior及Diptyque等，既像盲盒般充滿驚喜，而且非常實用，相較原來總值便宜得多。《01女生》邀請各位讀者一起感受開箱愉悅，特別搜羅多款倒數月曆，紀錄下開箱時精采的每刻，同時亦提供參考，到底是否值得購買？以下的Charlotte Tilbury魔法幸運星光寶盒及Guerlain幻妙金蜂聖誕倒數月曆，大家絕對不容錯過！



攝影：朱加曦



2023聖誕倒數月曆總覽｜Sabon、Dior、Diptyque等必買｜持續更新

聖誕倒數月曆每逢年尾都會推出，由於數目眾多，《01女生》持續緊貼最新消息。繼L'Occitane及Diptyque，今次開箱收藏度高的Charlotte Tilbury和Guerlain，外表華麗實用，裡面大部分是皇牌好用的產品，而且每年都很快被搶空，以下為大家揭開令人著迷的重點！

聖誕倒數月曆開箱：Charlotte Tilbury魔法幸運星光寶盒

聖誕倒數月曆開箱：Charlotte Tilbury魔法幸運星光寶盒 (朱加曦攝)

每年Charlotte Tilbury推出的倒數月曆，都充滿華麗閃耀的光芒，令人陶醉於這夢幻的氛圍。今年則換上寧靜的酒紅色，綴以金色標誌格紋，增添舒適放鬆的感覺，同時具備節日喜慶。倒數月曆採用抽屜式設計，塑膠門把為鑽石般切割的星星和圓形，在光線的照射下，展現出魅力四射光芒。此外，上方設有一個大型收納位置，方便擺放飾品或眼影盤等物品，亦寫有「願你的美容夢想成真」，為大家送上祝福。

雖然只得12份禮物，但大部分都是Charlotte Tilbury的皇牌，如魔法面霜、魔法水晶能量精華、定妝噴霧、第二代星色唇膏、旅行裝粉底掃，以及筆者最愛Pillow Talk色的胭脂筆，由妝前護膚至完成妝容的產品，都一應俱備。

Charlotte Tilbury聖誕倒數日曆：魔法幸運星光寶盒

倒數月曆產品數量：12

倒數月曆售價：HK$1,700

正式推出日期：2023年9月29日、10月5日

購買方法：K11 Musea、沙田新城市廣場門市、官網（9月29日開售）

香港中環國際金融中心商場、時代廣場及廣東道連卡佛美妝專櫃、旺角朗豪坊 LANGHAM BEAUTY 專櫃及 SOGO 銅鑼灣店專櫃（10月5日開售）



聖誕倒數月曆開箱：Guerlain幻妙金蜂聖誕倒數月曆

聖誕倒數月曆開箱：Guerlain幻妙金蜂聖誕倒數月曆 (朱加曦攝)

每年記憶最深的倒數月曆之一，非Guerlain的莫屬，在舒適樸實的蜂屋內，有著華麗的圖案和立體紙雕，散發低調奢華感覺，非常適合現時的Quiet Luxury熱潮。今年的蜂屋上，綴以土耳其珠寶商Begüm Khan設計的叢林圖案，長有翠綠枝葉，仔細看還會發現不同的森林朋友，如蜥蜴、貓頭鷹、天鵝及蝴蝶等，感覺夢幻和療癒，並藉此向奇妙野獸致敬。Guerlain彩妝人創意總監Violette表示，「對我來說，大自然是無窮無盡的靈感泉源。」

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我希望賦予牠們具精緻裝飾的節日變奏，融合繽紛閃石、絲絨、大膽色彩和豹紋圖案，時尚但趣怪。一切都關乎無畏和夢幻！ Guerlain彩妝人創意總監Violette

相較去年的倒數月曆，在今年的禮物內容裡，飾品數量減少，只有2款陶瓷擴香磚吊飾，但相對地產品會較多，例如每年都有各15毫升的殿級蜂皇系列的蜂蜜修護日霜、蜜護晚霜及升級版水凝黑蜂活肌蜜，也有迷你版親親唇膏及金鑽修顏 24K 妝前底霜，大部分都是高級沙龍的款式。

在香氣方面，除了香氛皂，亦設有6款迷你香氛蠟燭，個人推薦Muguet de Printemps，鈴蘭花氣味帶嬰兒粉末感，散發自然舒適，同時象徵幸福，非常適合在溫暖節日氣氛下點燃。Guerlain準備的香水，也非常用心，全採用價格較高的藝術沙龍系列，讓大家都能試用更多香氛，尋找屬於自己的命定味道。

Guerlain聖誕倒數日曆：幻妙金蜂聖誕倒數月曆

倒數月曆產品數量：25

倒數月曆售價：HK$5,850

正式推出日期：2023年10月15日（10月2日官網優先發售）

