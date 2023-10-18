L’Occitane Diptyque聖誕倒數月曆開箱　20+護膚品/香氛蠟燭/香水

聖誕倒數月曆2023｜剛踏入10月，不少彩妝及護膚品牌已陸續推出聖誕倒數月曆，《01女生》會為大家持續更新各大品牌的最新消息！今次就率先和大家開箱L’Occitane和Diptyque的限量版聖誕倒數日曆，極具品牌特色亦相當高質。不論自用送禮或和家人分享，充滿聖誕驚喜之餘，更可以一次過體驗多款產品。即睇2大聖誕倒數日曆詳情！



!!! 必睇推介 :【2023聖誕倒數月曆｜Sabon、Dior、Diptyque等26款必買｜持續更新】

L’Occitane 聖誕倒數驚喜日曆2023

L’OCCITANE聖誕倒數驚喜日曆(HolidayClassic Calendar) ( 張懿慧 攝)

今年聖誕，L’OCCITANE以「Choose Joy」為題，將象征1970年代的快樂、自由和無限可能性，融匯普羅旺斯的浪漫大自然，創造出一共3款色彩斑斕設計的聖誕倒數日曆。分別為聖誕倒數驚喜日曆(HolidayClassic Calendar)、臻緻聖誕倒數驚喜日曆(Holiday PremiumCalendar)及聖誕倒數環保日曆(Holiday ReusableCalendar)，每款均於法國製造。

當中，聖誕倒數驚喜日曆及臻緻聖誕倒數驚喜日曆貫撤L ’OCCITANE綠色聖誕的包裝理念，採用100%可回收再造、並獲FSC認證來自可持續發展林業的咭紙。而另一款聖誕倒數環保日曆更是以再生棉製成，並可在節日後成為家中常備的儲物掛袋。

內藏24件小禮物 款款不同

打開聖誕倒數驚喜日曆之後，就會見到立體普羅旺斯聖誕樹。( 張懿慧 攝)

倒數日曆用色七彩繽紛，看似四方的外觀，其實內面大有驚喜。打開後，就會見到極具標誌性的普羅旺斯聖誕樹，立體造型令人眼前一亮！

在聖誕樹下，隱藏著24件個人護理產品，當中包括皇牌乳木果潤手霜、杏仁緊膚乳、蠟菊極致修護精華霜4ML、蠟菊煥活雙效精華等。精緻又實用，輕巧便攜，十分適合帶去旅行。

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L’Occitane 2023 聖誕倒數驚喜日曆

倒數月曆產品數量：24

倒數月曆售價：HK$590

正式推出日期：2023年11月6日

購買方法：官網預售、門市



Diptyque 25款香氛寶藏聖誕倒數日曆

Diptyque 聖誕倒數日曆 - 25款香氛寶藏 (張懿慧 攝)

Diptyque今年聖誕倒數日曆，設計靈感來源自Encyclopédie des Lumières中的詩意詮釋，並以書法演繹讓「火焰」成為日曆主題。日曆用色色彩繽紛，配搭充滿玩味的躍動字體設計，細節位滿分，時尚愛好者必買。

倒數日曆包括一系列小型香氛蠟燭。(張懿慧 攝)

倒數月曆藏有25個驚喜寶藏，當中包括一系列家居香氛、個人香氛、身體護理產品及華麗立體吊飾，由漿果和炭木香氛至無花果和玫瑰香氛都有，十分吸引！

平日心大心細想入手Diptyque香氛的你，今次可以一次過滿足你3個願望！因為聖誕倒數日曆內藏三款限量版小型香氛蠟燭，分別為Sapin (松木)、Délice (乾果)及 Coton (綿雪) 香氛，心心念念已久的你不要錯過！

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除此之外，亦載有一系列蠟燭，包括木梨香氛蠟燭、檀香香氛蠟燭、 Pomander香氛蠟燭、等。當然，少不了Eau Rose（玫瑰之水）淡香精、Do Son淡香水 、Eau Capitale淡香精、Fleur de Peau淡香精、Eau des Sens淡香水等。

Orphéon (爵夢)香膏補充裝 (左) 、小巧 Santal (檀香) 蠟燭 (張懿慧 攝)

踏入秋冬，天氣乾燥，日曆更藏有多款滋潤護膚用品，如Do Son沐浴油、Philosykos希臘無花果香氛皂、薰衣草護膚潔手液、絲絨護手乳液等，十分貼心。

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Diptyque聖誕倒數日曆: 25款香氛寶藏

倒數月曆產品數量：25

倒數月曆售價：HK$3,750

正式推出日期：2023年10月11日

購買方法：官網、門市

