莎莎MegaSale推超抵優惠！精選20款：LA MER減$1,700、SK-II半價

最近天氣開始轉涼，肌膚容易乾燥痕癢，是時候換上適合秋冬季的護膚品。適逢一年一度的《莎莎美麗激減 MegaSale》，今日正式開鑼！由即日至2023年11月12日，一連23日限時激賞，莎莎人氣品牌包括SK-II、LA MER、la prairie、ESTĒE LAUDER、 LANCÔME、GUERLAIN、CLARINS、fresh等精選產品低至28折，不論你是想入手護膚品，還是彩妝都能以優惠價入手！



莎莎MegaSale優惠：多款皇牌精華低至39折

能為肌膚為來深層滋潤的精華，解決肌膚乾燥痕癢的煩惱，可說是一年四季必備的護膚品。在這次《莎莎美麗激減 MegaSale》多個護膚品牌的皇牌精華，都推出了超抵優惠，包括：SK-II、CLARINS、ESTĒE LAUDER等，平日逾千元的精華，現在有機會以低至39折入手，萬勿錯過！

莎莎MegaSale優惠：貴婦級面霜推超抵優惠

在秋冬季之際，最適合的定必是能為肌膚深層鎖水及補濕的面霜，避免在日間或晚間時，因為天氣乾燥寒冷而導致水份流失。這次《莎莎美麗激減 MegaSale》就有多個品牌的人氣面霜，推出了超抵優惠，包括：LA MER、sisley、SUISSE PROGRAMME等品牌，它們的面霜都是被稱為貴婦級產品，不妨趁著這次機會入手！

莎莎MegaSale優惠：護膚套裝超高性價比

不想傷腦筋去想怎麼搭配選購護膚品的話，整組的護膚套裝，絕對是高性價比的選擇。這次《莎莎美麗激減 MegaSale》中，像是CLINIQUE的水嫩補濕潤膚套裝、The history of Whoo的天氣丹華泫套裝、御容鑑的滋氧水乳潤顏套裝等，都是不錯的選擇！

莎莎MegaSale優惠：化妝品推超抵折扣優惠

除了護膚品外，秋意滿滿的化妝品都不容錯過！這次《莎莎美麗激減 MegaSale》中﹐亦有很多化妝品紛紛推出折扣優惠，包括YSL、GIVENCHY、dasique等，絕對是入手新化妝品的好時機！

莎莎MegaSale優惠：以超抵價入手香水

香水如同每日的穿搭打扮，可以根據不同的心情和場合做搭配，同時突顯造型氣質，而來到秋冬季，當然要換上新香氣。在《莎莎美麗激減 MegaSale》中，不少知名香水品牌的產品都有減價，像是Jo Malone London、Dior、Chloé等品牌的皇牌香水，可以超抵價入手。