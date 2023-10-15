爽膚水推介｜實試3款秋冬高效保濕：Kiehl's、ORIGINS乾敏肌必備

爽膚水推介｜踏入10月，代表著即將迎來乾燥的秋冬季，是時候換上保濕力較高護膚品！日常保養中的爽膚水，作為護膚程序的第一步，不僅是為肌膚打好底，更有二次清潔，以及溫和軟化角質，使肌膚能更好地吸收後續護膚品的作用，可說是非常重要！



（許秀麗 攝）

記者實試3款秋冬轉季愛用爽膚水

這次《01女生》3位記者，分享了各自於轉季期間的愛用爽膚水，包括Kiehl's、Jurlique以及ORIGINS，都是保濕力高，且適合乾肌和敏感肌的產品。最近在考慮入手爽膚水的話，不妨可以參考一下！

記者 許秀麗：乾肌轉季救星！

爽膚水推介1. Kiehl's 特效保濕爽膚水 250ml HK$275

購物方法：01mall ｜Kiehl's

爽膚水推介1. Kiehl's 特效保濕爽膚水 250ml HK$275（許秀麗 攝）

保濕力：★★★★★

作為1年365日肌膚膚況都是乾性的筆者，在轉季秋冬之際，很擔心出現乾癢、緊繃、變得難以上妝等情況。筆者一直很喜歡Kiehl's的保濕系列，近期轉用該用品牌的特效保濕爽膚水，產品成份蘊含杏籽油、牛油果油以及優質橄欖油，保濕力度對於乾肌來說，相當足夠！

在使用這款爽膚水時，相比起將產品輕拍上臉，筆者更喜歡倒適量爽膚水沾濕化妝棉，再輕擦臉部，這樣可將面部的殘留物抹走，也能使後續護膚品可以更好的吸收！

記者 李樂瑤：多效合一 一支解決所需！

爽膚水推介2. ORIGINS 靈芝菇菌抗逆健膚精華水 HK$390

購買方法：01mall ｜ORIGINS

（許秀麗 攝）

保濕力：★★★★☆

菇水作為Origins 的皇牌產品，相信大家都耳熟能詳，筆者亦多次回購。除了因為它的質地清爽、輕盈，更因為它多效合一的功用：妝前使用又可以快速補水同時收細毛孔、減少後續油狀況。睡前護理又可以強化肌膚屏障，減少暗粒粉刺。最重要的是，當皮膚出現敏感，只需濕敷5到10分鐘就可以幫皮膚降紅急救！

今次升級配方中含有更高效養膚精華：10倍濃度抗炎靈芝成份，能夠比以往快2倍時間修復皮膚、舒緩泛紅，4小時即可強化肌膚屏障，可謂一支解決所需！

記者 朱加曦：

爽膚水推介3. Jurlique玫瑰保濕花卉水 $330/100mL

購買方法：Zalora

（許秀麗 攝）

保濕力：★★★★☆

每當肌膚乾旱時，都會長備花卉水保濕，不僅能夠紓緩、低刺激，而且淡淡玫瑰花香，令人心情放鬆，有舒壓的療效。特別推薦Jurlique的玫瑰保濕花卉水，採用自家培植的獨特玫瑰萃取，氣味清新幽香，加上蘊含藥蜀葵萃取物，可以修補肌膚屏障，達致持久保濕，抵抗肌膚氧化。試過在冷氣房內使用，經過半天肌膚依然沒感乾燥，因缺水而泛油的問題也減少。