SOGO感謝祭2023｜55精選彩妝組合　$310起買Nars、HOURGLASS皇牌

祟光感謝祭｜SOGO Thankful Week到底有甚麼抵買的彩妝套裝，就讓筆者為大家整理！今次的SOGO感謝祭，關注度較往年更高，而隨著聖誕節臨近，不妨從這次優惠中，買到適合派對用的彩妝品！以下盤點55款彩妝組合，價錢低至310港元。



祟光感謝祭｜SOGO Thankful Week優惠彩妝組合1. Armani Beauty 皇牌粉底套裝 $625至$655（原價$1,147至$1,177、限10月29日）

Armani Beuaty的粉底一直深得喜愛，質感易推貼服，遮瑕力不錯。今次只要購買任何一款粉底液，就送零瑕持久粉底液和絲光輕透氣墊修護粉底的試用裝，還有迷你絲絨唇釉，以及可愛便攜的半月形鏡子，除了檢查妝容，也可當粉底液的調色版，方便化妝掃沾取粉底。這個套裝只限10月29日當天購買，不容錯過。

祟光感謝祭｜SOGO Thankful Week優惠彩妝組合1. Armani Beauty 皇牌粉底套裝 (品牌提供)

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祟光感謝祭｜於SOGO Thankful Week買滿$1,780即可獲贈。(品牌提供)

祟光感謝祭｜SOGO Thankful Week優惠彩妝組合2. Charlotte Tilbury 王牌濾光柔霧套裝 $690至$710（原價$1,025至$1,045）

筆者常聽到友人極力推薦Charlotte Tilbury的粉底，質感霧面細緻，予人氣質感覺。這個套裝可配搭輕無瑕蜜粉或輕盈濾光蜜粉，再加任何一支極緻柔霧唇釉或摩登霧感唇膏，額外搭有魔法水晶能量精華、魔法面霜，以及大容量的化妝袋，看來帶有華麗感覺。

祟光感謝祭｜SOGO Thankful Week優惠彩妝組合2. Charlotte Tilbury 王牌濾光柔霧套裝 (品牌提供)

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祟光感謝祭｜於SOGO Thankful Week買2套或以上套裝滿$1,580，即可獲贈節日魔法化妝包及定妝噴霧(圖左)：滿$2,000更可獲輕盈無瑕濾光鏡及魔法注水霜(圖右)。(品牌提供)

祟光感謝祭｜SOGO Thankful Week優惠彩妝組合3. Tom Ford Beauty 高級定制四色眼影盤及幻魅唇膏套裝 $1,330（原價$1,700）

個人喜歡Tom Ford的眼影色調，優雅中帶點神秘感覺。今次可選擇任何一款喜好的高級定制四色眼影盤，搭一支任選一款經典幻魅唇膏，連同妝前乳、唇膏和香氛的體驗裝，都是能展現紅潤氣息的好法寶。

祟光感謝祭｜SOGO Thankful Week優惠彩妝組合3. Tom Ford Beauty 高級定制四色眼影盤及幻魅唇膏套裝 (品牌提供)

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祟光感謝祭｜SOGO Thankful Week優惠彩妝組合4. Shu Uemura 植村秀 節日聯乘限定眼唇美妝套裝 $985至$995（原價$1,328至$1,338）

早前推出的《JOJO的奇妙冒險》聯乘系列，植村秀亦特別推出優惠，讓更多粉絲能購得心頭好。而系列其中一款吸睛的「石之海奇幻眼影組合」，更是不能錯過，配搭聯乘系列唇膏及皇牌產品，價錢為原來的74折。

率先植村秀新聯乘系列！與JOJO展開奇妙冒險 哪款彩妝收藏度高？

祟光感謝祭｜SOGO Thankful Week優惠彩妝組合4. Shu Uemura 植村秀 節日聯乘限定眼唇美妝套裝 (品牌提供)

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祟光感謝祭｜於SOGO Thankful Week買最少3個套裝滿$1,800，即可獲贈隨行袋套裝(圖左)：滿$2,300更可獲持妝定妝噴霧及潔顏泡沫(圖右)。(品牌提供)

祟光感謝祭｜SOGO Thankful Week優惠彩妝組合5. Nars 人氣粉底套裝 $430至$710（原價$575至$855）

對於喜歡自然透薄底妝的女生而言，Nars的這款粉底是個不錯選擇，色調貼近膚色，而且輕薄易推，透現出迷人光澤，連友人試用後都愛上。除了這款粉底，套裝亦可選其他粉底或氣墊粉底，配搭蜜粉餅及胭脂，價錢低至430港元，算是抵買。

祟光感謝祭｜SOGO Thankful Week優惠彩妝組合5. Nars 人氣粉底套裝 (品牌提供)

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祟光感謝祭｜SOGO Thankful Week優惠彩妝組合6. HOURGLASS 粉底遮瑕液套裝 $740至$820（原價$955至$1,035）

今次推薦的彩妝組合，多為試用後覺得好用的產品，如HOURGLASS的遮瑕液，刷頭方便易控制力度，而且能夠遮住黑眼圈、眼溝和紅印等瑕疵，色調亦貼近粉底色，可打造出自然妝效。套裝包括遮瑕液、粉底、妝前乳、定妝散粉、唇膏及購物袋，方便購物後將戰利品放進袋內帶回家。

祟光感謝祭｜SOGO Thankful Week優惠彩妝組合6. HOURGLASS 粉底遮瑕液套裝 (品牌提供)

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祟光感謝祭｜SOGO Thankful Week優惠彩妝組合7. THREE 凝光潤采底妝套裝 $660（原價$964）

以自然妝感為主的THREE，套妝包括艷陽全效UV粉底液、凝光潤采盒、平衡淨白精華液及隨身鏡，當中粉底液可當防曬、妝前乳和粉底使用，大為減少底妝的繁複程序，使妝感更為舒適透薄。而凝光潤采盒則可作胭脂、修容和眼影使用，非常多用途。

祟光感謝祭｜SOGO Thankful Week優惠彩妝組合7. THREE 凝光潤采底妝套裝 (品牌提供)

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祟光感謝祭｜於SOGO Thankful Week買滿$3,000，即可獲贈日本製浴巾及時尚化妝包。(品牌提供)

祟光感謝祭｜SOGO Thankful Week優惠彩妝組合8. Laura Mercier 純淨無瑕粉底套裝 $960（原價$1,720、限10月29日）

只限一天購買的套裝，價錢為原來的半價，而且附設2個天鵝絨粉撲及化妝裝，超適合帶整個出門補妝使用。套裝包括2件貨裝純淨無瑕柔霧粉底液、極致持久水凝潤澤妝前底霜及精裝柔光透明蜜粉，可以打造出自然亮澤的迷人底妝。

祟光感謝祭｜SOGO Thankful Week優惠彩妝組合8. Laura Mercier 純淨無瑕粉底套裝 (品牌提供)

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