眉毛脫落有救！好用眉毛增長液/精華推薦　$44起養出健康濃密雙眉

眉毛稀疏/眉毛增長液｜眉毛可以影響一個人的外貌，亦能改變妝感。對於女士而言，擁有濃密的眉毛，更是令雙眼放大又有神的秘訣。因此，即使喜歡素顏女生，亦會有修眉、護眉習慣。《01女生》為大家精選以下6款眉毛增長液推薦，讓大家養出健康好毛質，令眉毛更濃密健康，不用做「無眉娘」！



Lily Collins是濃眉女星代表。(IG@lilyjcollin)

眉毛增長液推薦1｜RapidLash眉毛加強精華素

含HEXATEIN® 2 複合物、肽、生物維生素、泛醯醇、角蛋白、蘋果果實細胞和甜杏仁提取的混合物。每日只需兩次簡單塗抹，可幫助提升眉毛的外觀，令雙眉更健康更濃密。經眼科醫生和皮膚科醫生測試，配戴隱形眼鏡人士可安心使用。

RapidLash眉毛加強精華素 (3ml) HK$245.49 立即購買

RapidLash眉毛加強精華素 (iHerb)

眉毛增長液推薦2｜Hyalogic LLC 睫毛和眉毛豐盈精華

配方中含滋養毛囊和調理頭髮的摩洛哥堅果油、蛋白質(角質細胞生長因數 (KGF™))、維生素、透明質酸（HA）等。這些成份可以鎖住水分，有助於保護和護理睫毛和眉毛。在晚上清潔眼部後，可用於上下睫毛或眉毛部位。

Hyalogic LLC 睫毛和眉毛豐盈精華 (5ml) HK$136.66 立即購買

Hyalogic LLC 睫毛和眉毛豐盈精華 (iHerb)

眉毛增長液推薦3｜GodefroyDouble Lash & Brow睫毛眉毛兩用精華

含有機冷榨蓖麻油和植物提取物，能夠深度滲透肌膚，促進生長並增厚，為稀疏的睫毛和眉毛提供豐富營養。同時，讓睫毛和眉毛的顏色變得更深。建議每晚使用，直接塗於睫毛和眉毛上，2-3 星期內即可看到明顯效果。

GodefroyDouble Lash & Brow睫毛眉毛兩用精華 (3ml) HK$85.59 立即購買

GodefroyDouble Lash & Brow睫毛眉毛兩用精華 (iHerb)

眉毛增長液推薦4｜wet n wild Boost Me Up眉毛睫毛精華凝膠

含有多肽、煙醯胺 B3、維生素 E及蓖麻油，可以為毛髮提供營養，同時鎖住水分進行深層滋養。這款活化精華凝膠可用於眉毛及睫毛，只需使用刷尖塗抹器沿着眼線或眉毛塗抹即可。

wet n wild Boost Me Up眉毛睫毛精華凝膠 (5ml) HK$43.76 立即購買

wet n wild Boost Me Up眉毛睫毛精華凝膠 (iHerb)

眉毛增長液推薦5｜THE ORDINARY多肽睫眉精華

配方蘊含11種活性成份，包括四重勝肽複合物和多種天然成分萃取，每日使用兩次可提升濃密度，連續使用四星期即有效改善睫毛與眉毛的整體效果。採用快乾配方，用後可以立即塗面霜和化眼妝。

THE ORDINARY多肽睫眉精華 (5ml) HK$122 立即購買

THE ORDINARY多肽睫眉精華 (www.sephora.hk)

眉毛增長液推薦6｜ANASTASIA BEVERLY HILLS 魔幻美眉滋養眉毛精華

滋養眉毛精華蘊含6種煥活成分，當中包括紅三葉草萃取的肽配方、韓國紅蔘、蓖麻油等。持續使用有助滋潤和方便梳理眉毛，可營造出柔嫩軟滑、豐盈飽滿的雙眉。

ANASTASIA BEVERLY HILLS 魔幻美眉滋養眉毛精華 (2ml) HK$315 立即購買