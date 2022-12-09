化妝後更顯老？4個新手常犯錯誤及減齡畫法　胭脂、眉毛最易失手

你有沒有過這種經驗，花了很久的時間在化妝，結果完妝後看起來卻超顯髒、視覺年齡還老了好幾歲？為什麼別人化妝技能減齡還很乾淨自然，到底問題出在哪？



小紅書博主這次特別揪出新手最常犯的NG顯老誤區，趕快看看你是不是踩雷，快把正確的畫法學起來！

4個新手常犯化妝誤區，教你正確畫法，不顯年代感！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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化妝顯老誤區

1. 粉底/遮瑕大面積直接塗

亞洲人都有一白遮三醜的迷思，而這也常反應在挑選底妝的色號上，很多新手都喜歡盲選「最白的色號」。在上底妝時，總是將粉底和遮瑕直接大面積的點塗在肌膚上，再用海綿拍開，這樣的畫法很容易會讓膚色顯得死白，膚色也不均勻，底妝整個顯得厚重又卡粉，瑕疵也沒辦法被有效修飾。

粉底/遮瑕的正確畫法

想要畫出自然的底妝，要先觀察臉部的瑕疵，如眼下的黑眼圈暗沉，就要選用偏橘色調的遮瑕先中和，沾取在手背上，再用遮瑕刷輕薄沾取，接著精準的上在黑眼圈位置。粉底應選擇和膚色接近的色號，先擠在手背，用指腹揉開後，從臉中間薄薄上一層，鼻翼的地方以打圈方式上粉底，接著用打濕的海綿，以有力度垂直拍打方式，讓底妝可以更服貼。鼻翼、眼下遮瑕的地方，就用海綿尖端的餘粉輕輕帶過就可以。

2. 蜜粉直接撲臉定妝

為了避免流汗、出油就大脫妝，大家都知道完妝後要用蜜粉來定妝，但很多人用海綿沾取蜜粉後，為了快速省時就直接往臉上狂拍，這樣的作法不僅沒辦法幫底妝加分，還很容易會讓粉底斑駁結塊，剛剛好不容易遮瑕好的地方，也會被毀掉。

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蜜粉的正確畫法

粉撲沾取蜜粉後，應先將粉撲對折均勻揉搓，讓蜜粉能夠均勻的分佈在粉撲上，再將粉撲反折，精準的先上在剛剛遮瑕過的地方，能夠有柔焦的效果，讓遮瑕更顯自然，再來全臉垂直按壓，眼皮的地方輕輕帶過即可。

3. 眉筆直接畫滿眉毛

眉筆的顯色度比較高，很多新手在畫眉毛時，拿起眉筆就順著眉筆直接描繪，這樣的畫法很容易會讓眉毛顯得又濃又僵硬，甚至還會有眉壓眼的感覺，整體妝容眉毛就會特別搶戲。

眉毛正確畫法

建議新手選擇三色眉粉盤，用斜角刷沾取和髮色相近的顏色，先畫出眉尾，再來填補眉毛的空洞，餘粉再帶到眉頭，如果覺得眉尾線條不夠，再使用顯色度適中的眉筆，再稍微勾勒眉毛。

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4. 胭脂下手太重

為了要顯好氣色，胭脂絕對不能少！很多新手在刷胭脂時，喜歡選擇飽和度較高的顏色，卻錯用刷毛密度太高的刷子，刷在臉上容易有結塊感，且在刷胭脂時，習慣先做出「笑」的表情，認為可以精準的刷在蘋果肌上，但當表情一放鬆下來，蘋果肌反而會顯得下垂、顯老。

胭脂正確畫法

選擇膨脹色胭脂，搭配鬆散的胭脂刷，沾取後直接刷在臉部中央的位置，範圍在鼻翼以上、眼尾以內的區域，會讓蘋果肌立刻變飽滿。接著再使用明度偏低的收縮色，搭配鬆散的斜角刷，沿著顴骨的最高點往內掃，可以修飾臉型。

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