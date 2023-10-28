化妝教學｜新手必學零失敗眉型畫法 5關鍵畫出溫柔自然女神級眉妝

長輩們經常説女生的眉形極為重要，一來影響外觀，二來影響個人運氣命格。所以，亦有一種説法就是換個眉形等如換了一張臉。對於化妝新手而言，眉毛比眼妝、唇妝更具挑戰性，亦更難駕馭，一個不小心隨時變成生硬呆板「蠟筆小新眉」，顏值大減！美妝博主Vivian 維維安近日分享新手萬能畫眉公式，零失敗畫出最適合你的自然眉形！



眉妝是化妝最為重要的一步，直接決定妝感，甚至成為影響給人第一印象的關鍵點。美妝博主Vivian 維維安近日拍片親授萬能畫眉公式，只需5個步驟，加上基本日用化妝品，就可完美地畫出溫柔自然的眉妝，提升氣質之餘，亦能夠修飾面形，顯臉小！

第一步：定妝

畫眉前，先做好打底工作，有助固定眉型和避免脫妝。大家可先用較鬆散的化妝掃蘸取碎粉，逆著眉毛方向掃兩次，再順方向掃兩次。然後，可用手輕觸眉毛，以確保保持乾爽狀態。

第二步：梳理眉毛

用旋轉刷在眉頭位置將眉毛向上梳，中間部份沿着眉毛生長方向倒梳，眉尾向下斜梳。

第三步：眉毛定點

新手最適合採用三點定位式畫眉，分別為(1)鼻翼外的延長線對著眉頭位置、(2)鼻翼到眼珠外面的延長線是眉峰位置，(3)鼻翼到眼尾的延長線則是眉尾。

一般而言，這個方法適合大部份的面形，但如果眉眼距離太闊的人士，就可以適當地將眉頭稍為向內畫。相反，眉眼距離太窄的話，可以將眉頭稍為向外畫。至於眉峰及顴骨比較高、下顎比較方的人，可在眉峰外加一筆，修飾面形。

第四步：眉粉畫眉

眉粉配上刀鋒刷，是新手最易駕馭的畫眉工具。大家可先用刀鋒刷蘸上最淺色的眉粉，在眉中靠後的位置畫第一筆。記得是一筆一筆、輕輕地畫，加深眉毛顏色。

接著，蘸上第二淺色的眉粉，以打斜45度、向下拖的方式畫眉峰，緊記上面邊緣的眉毛是向下斜畫，而下面邊緣的眉毛是向上斜畫。眉頭方面，可以直接用螺旋刷從眉中部分向前暈染，一個效果自然的眉妝就成初形了。

一般來說，眉妝都是上虛下實，眉頭淺眉尾深。所以，大家可蘸上較深色的眉粉，加深眉毛下面的眉底線，讓眉尾更清晰。接着，加深眉峰位置，並輕輕地和眉尾連接。大家可一邊畫眉，一邊用螺旋刷梳鬆及整理眉毛，讓顏色更加自然。

第五步：均勻染上眉膏

如果眉毛上有些位置比較顯色，就可以用淺色染眉膏在眉色重的位置先倒梳上色，再順梳整理，令整條眉毛顏色更統一整齊。這樣，一個乾淨自然又有原生毛流感的眉妝就大功告成。

(資料來源：RED@美妝博主Vivian 維維安)