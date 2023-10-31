編輯部10大秋冬好物特輯：Hermès新色唇膏易駕馭？守護轉季肌面霜

十大好物推薦2023｜每逢秋冬通常都會轉換護膚和化妝品，因此美妝成為茶聚必討論的話題之一，到底哪款適合敏感肌？哪款效果顯注變更美？就讓《01女生》與大家一起細聲講大聲笑，分享今個月愛用的10款護膚和化妝品，準備為秋冬打造一個漂亮的自己。



攝影：朱加曦



十大好物推薦2023 (朱加曦攝)

記者 許秀麗 - 由肌膚到髮絲都要做好保濕！

記者 許秀麗 - 由肌膚到髮絲都要做好保濕！(朱加曦攝)

十大好物推薦：belif 紫芹26hr潤澤炸彈霜（水藍伊甸特別版）HK$500/125ml

乾性肌一踏入秋季，最明顯的變化就是乾燥泛紅、容易乾癢，春夏季常用的護膚品保濕力變得有不足。所以筆者先將面霜換為belif的紫芹26hr潤澤炸彈霜，一直知道此產品是品牌的人氣熱賣之一，這個月一試果不其然，保濕力非常足夠，即使過了一整晚，第二天早上肌膚都不會出現乾燥緊繃情況。是因為這款炸彈霜的主要保濕草本成分是紫芹精華﹐能有效長時間為肌膚提供滋潤，絕對是秋冬必備面霜之一。

十大好物推薦：belif 紫芹26hr潤澤炸彈霜（水藍伊甸特別版）HK$500/125ml (朱加曦攝)

十大好物推薦：Aveda Nutriplenish™ 長效營養補濕精華 HK$500/100ml

不僅肌膚會乾燥缺水，頭髮亦然，所以在10月時筆者在每天洗護髮後會加多一步，使用Aveda的長效營養補濕精華，可有效為髮絲注入大量水份。這款頭髮補濕精華使用方法很簡單，只需將精華塗抹於頭髮中段至髮尾，無須沖洗，而吸收得很多，不用擔心會黏枕頭。而且這款產品採用無矽配方，以及成份99%都是天然萃取，對頭髮更友善，筆者很喜歡在睡前使用，第二天髮絲就會變得柔軟順滑，方便做不同的髮型。

十大好物推薦：Aveda Nutriplenish™ 長效營養補濕精華 HK$500/100ml (朱加曦攝)

十大好物推薦：Givenchy Beauty 高訂禁忌絲絨唇霜 #53豆沙啡紅 HK$360

一踏入秋季，筆者就迫不及待換上霧面唇膏，而在10月最讓人驚艷的定必是GIVENCHY新推出的高訂禁忌絲絨唇霜，色號#53豆沙啡紅。在唇霜色調上這款豆沙色，與以往粉粉嫩嫩的不同，多了點棕紅色，使唇色除了有著顯白和別具氣質的效果外，塗起來還能使膚色更紅潤和提亮功效，是很有魅力的色調。而唇霜質地輕盈易推，高顯色且持久不易脫色，所以要記得卸妝時要用眼唇卸妝產品！

十大好物推薦：GIVENCHY 高訂禁忌絲絨唇霜 #53豆沙啡紅 HK$360 (朱加曦攝)

記者 張懿慧 - 最適合亞洲女生的美拉德妝容

記者 張懿慧 - (朱加曦攝)

十大好物推薦：Huda Beauty Brown Obsessions #Caramel Brown 眼影盤 7.5g/HK$260

今年秋冬季特別流行美拉德色系妝容，這盒Huda Beauty九宮格眼影，絕對是今季大熱必備美妝品！眼影盤以棕啡色、焦糖棕色、橘色調及金屬色為主，顯色度高之外，亦容易駕馭，百搭實用！

大家可以先用淺色霧面眼影打底，再用扁平眼影掃沾取深棕色眼影加深眼尾位置，再在眼窩點上閃亮金屬色。只需幾步，就能夠輕鬆完成一個深邃立體的眼妝，充滿濃厚的秋日氛圍！

十大好物推薦：Rouge Hermès唇妝系列2023秋冬限量版 #84 Rouge Abysse 3g/HK$700

不單止Hermès手袋令女士們為之瘋狂，就連唇膏亦是彩妝界的「斷貨王」。今年秋冬季，愛馬仕以黑色為主軸，再加入斑爛絢麗的配色，推出3款限量版唇膏。而筆者是次入手的是#84 Rouge Abysse色號，唇膏管身以紫色漸變橙色的漸層設計，和以往一樣同是可補充式替換蕊芯。

唇膏質地細膩滋潤，顏色雖然看似較深紫色，但塗起來後就比較接近酒紅色，而當中亦帶有淡淡的鈷紅色，更能展現女性的型格時尚品味。亞洲女生的膚色亦能輕易駕馭，今個秋冬想換個形象的你，不妨一試！

記者 朱加曦 - 製造自然氣質的秘密

記者 朱加曦 - 製造自然氣質的秘密 (朱加曦攝)

十大好物推薦：Jurlique 全新芳香療法系列 每支HK$260-520/10ml

要打造自然氣質，先得有輕鬆和自信的心境，由內而外散發光芒。全新推出芳香療法系列，透過一系列的純淨香薰油和獨特複方精油，以1:2的比例混合可可巴基底油，在補濕肌膚的同時，帶來忘憂的療癒香氣，讓人回復正能量。

香薰油氣味清香純正，不會有繁雜的感覺，而且香味持久，使人保持身心暢快。複方精油氣味亦宜人，設有清新甦活及恬靜紓心複方精油，可以分別在早上和晚上使用，讓自己精神保持不錯的狀態。

十大好物推薦：Jurlique 全新芳香療法系列 每支HK$260-520/10ml (朱加曦攝)

十大好物推薦：Elizabeth Arden 白茶煥活面霜 50ml

相信不少女生都試過，護膚品打翻在地時的崩潰情況，而這瓶面霜則使用啫喱質地，即使側放數秒，也不會倒在地上，較易清潔打理。

面霜可見一顆顆微型水滴，內含白茶萃取、精華及EGCG，可以在6小時內強化天然膠原蛋白，幫助提亮肌膚，同時撫平細紋，即使肌膚乾燥敏感也能使用，並紓緩痕癢感覺。面霜質感輕盈清爽，肌膚不感負擔，塗後肌膚亦呈亮澤，看來更為飽滿精神。

十大好物推薦：Elizabeth Arden 白茶煥活面霜 50ml (朱加曦攝)

十大好物推薦：Christian Louboutin Beauty魔法迷魅彩妝雙色盤 #Cool Nudes Chick HK$430

轉季最怕濃妝的負擔感覺，一般都會轉為舒適自然的妝感，使用貼近膚色的化妝品，以打造隨性魅力，同時突顯個人獨特的五官輪廓，締造女神般的偽妝容效果。近期愛用新推出的Christian Louboutin眼影，外殼飾有品牌經典的鉚釘，充滿個性玩味，並散發高級型格的魅力。

特別推薦色號#Cool Nudes Chick，左邊可作底色，遮住眼窩上的細紋和微血管，然後再塗右邊的摩卡色，質感易推、顯色度高，讓雙眼看來更具立體感覺，打造精神魅力雙眸。此外，筆者亦會用來當陰影修容，是非常方便和實用的眼影盤。

記者 李樂瑤 - 轉季守護肌膚好物

記者 李樂瑤 - 轉季守護肌膚好物 (朱加曦攝)

十大好物推薦：D PROGRAM 酵母益生元修復面霜 HK$270

轉季最擔心皮膚乾燥難耐，d program作為日本No.1的敏感肌品牌，抗紅紓敏同時幫助肌膚保濕、修復受損屏障，一瓶解決皮膚困擾。

最令人倍感安心的是酵母成份溫和見效，並無強烈香氣，用上短短一週更有感細紋淡化、增加膨潤感，守護好肌膚的透亮感！

十大好物推薦：Caudalie 葡萄籽香氛潤膚護理油 HK$300

秋冬氣候日漸乾燥，加上微風吹拂，皮膚、頭髮等都容易流失水份。想留住水潤彈性，除了勤用面膜外，美容油的加持亦不可缺少。

這款Caudalie的護理油，高達99%天然純素成分，油脂分子細，易被皮膚吸收又不感黏立，零負擔感。而且一支多效，身體、頭髮單用又可以，疊加保養亦得。最深得人心的是，椰奶淡香混合無花果、雪松木的香氣，持香能力高，隔天亦能散發舒適浪漫香氣！