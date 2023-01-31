編輯部2023十大好物推薦：免疫力精華、男女皆宜香水、爆保濕面膜

年度十大好物推薦2023｜兔年首個十大好物推薦來了！繼2022年尾開始不少美妝護膚品牌推出各式各樣的的產品，正所謂新一年新開始，當然化妝護膚品都要通通換上新產品，但怕皮膚敏感或者跟自己膚色有出入？！《01女生》5位記者實試了多款產品，精選出十大美妝護膚產品，其中有不少都是近期推出的新產品，即看看記者們的親身分享，挑選出最適合你的產品吧！



年度十大好物推薦2023（石欣桐 攝）

記者 許秀麗：面部、身體肌膚都要好好補水

記者 許秀麗：為肌膚打好基礎（許秀麗 攝）

十大好物推薦2023｜ALBION 健康化妝水 330ml HK$700



作為潔面後的護膚第一步，需要找一款能為肌膚做好基礎保濕及能讓後續保養可以更好吸收的化妝水，而ALBION健康化妝水不僅做到以上兩項，尤其在肌膚乾燥狀況下，很適合用作濕敷，可以幫肋穩定肌膚及退紅。另外，這款化妝水更蘊含薏仁成分，在使用一段時間後，能感受肌膚有明顯提亮、水潤的變化。

十大好物推薦2023｜ALBION 健康化妝水 330ml HK$700（許秀麗 攝）

十大好物推薦2023｜L'Occitane 杏仁沐浴油 500ml HK$355



1月寒冷乾燥天氣的日子太多了，身體的肌膚都變得更容易乾燥及粗糙，除了在淋浴後要塗身體乳外，在洗澡時的淋浴產品都很重要！這款杏仁沐浴油就很適合近來的天氣，除了有溫和潔淨功效外，在使用後還會感受到肌膚回復柔軟、潤滑質感，而且還會一陣香甜的清香，非常舒服！

十大好物推薦2023｜L'Occitane 杏仁沐浴油 500ml HK$355（許秀麗 攝）

記者 朱加曦：機心偽素顏法寶

記者 朱加曦：機心偽素顏法寶 (朱加曦攝)

十大好物推薦2023｜Dior誘惑煥彩潤唇膏 $335



由於嘴唇易乾，塗抹唇膏時，都傾向使用水潤款，不僅修飾唇紋，也締造出立體和滋潤感。Dior誘惑煥彩潤唇膏是其中的愛用款，質感舒適軟滑，而最新的色號#031 Strawberry，色澤自然柔和、帶少女感，有效均勻唇色，視覺上美白肌膚。

此外，唇色靈感源自品牌代言人Jisoo的燦爛笑容和光芒，色號和名字亦分別代表其生日和最愛水果。若是粉絲的話，可以入手同款。

十大好物推薦2023｜Dior誘惑煥彩潤唇膏 $335 (朱加曦攝)

十大好物推薦2023｜Givenchy Beauty高級訂製稜鏡四色蜜粉 #1 $545



無論包裝或化妝品，都偏好Givenchy Beauty產品，特別是蜜粉，更是品牌的皇牌。蜜粉除了質感細滑輕盈，同時設4色調，可分開用在不同位置，修飾瑕疵部位、增強立體精緻感，亦能混合使用，透過反光顏料，締造持久的透淨亮麗效果。因屬易泛油的混合乾肌，若不夠控油，常出現溶妝。而這蜜粉持妝效果不錯，可維持半天左右。

十大好物推薦2023｜Givenchy Beauty高級訂製稜鏡四色蜜粉 #1 $545 (朱加曦攝)

記者 石欣桐：放鬆身心 好氣息由心而發

記者 石欣桐：放鬆身心 好氣息由心而發（石欣桐 攝）

十大好物推薦2023｜Jurlique 全新水漾玫瑰光感滋潤油 30ml HK$370



Jurlique 這款滋潤油有助改善膚色暗沉、有助保濕及滋養肌膚，用後的確有效令肌膚回復水潤彈性。精華油帶淡淡玫瑰花香，塗上臉部配合按摩，令人身心舒暢相當放鬆。記者每天還會配合晶石按摩滾軸使用，能有效消除面部浮腫。

十大好物推薦2023｜Jurlique 全新水漾玫瑰光感滋潤油 30ml HK$370（石欣桐 攝）

十大好物推薦2023｜benefit 迪士尼愛洛公主款 Dandelion 蒲公英胭脂蜜粉 HK$270



作為迪士尼公主迷的記者，每次有聯乘公主系列的美妝品推出，都會馬上入手！benefit 這款胭脂蜜粉，記者本來也有用開，胭脂絲滑不厚重，妝感比較自然，而且持色度高，上妝後大半天臉頰仍然紅潤透亮。這款蒲公英柔嫩粉紅色，顏色自然適用於日常淡妝，薄薄的塗上臉頰可為肌膚帶來光澤。

十大好物推薦2023｜benefit 迪士尼愛洛公主款 Dandelion 蒲公英胭脂蜜粉 HK$270（石欣桐 攝）

記者 夏子婷：顏值滿分 值得收藏

記者 夏子婷：顏值滿分 值得收藏（夏子婷 攝）

十大好物推薦2023｜Diptyque 2023限量杜桑淡香精 75ml HK$1,420



作為香水控絕對是難以抗拒Diptyque的香水，品牌一直都碰撞出不同傳統由創新的香味，而當中有不少都成為了品牌最熱賣香水之一，其中一款正是杜桑（Do son），清新的橙花帶點玫瑰的微甜，再迎合晚香玉的溫暖，既清新亦無一點俗氣。筆者平日入手香水最先考慮因素一定是持久度，Diptyque的香水同樣滿足我的需要，基本上5-6小時都無問題。至於是次這款限量系列，由包裝上經已滿分，而是次全藍瓶增添了一點水彩畫的感覺，同時不失品牌的固有設計。

十大好物推薦2023｜Diptyque 2023限量杜桑淡香精 75ml HK$1,420（夏子婷 攝）

十大好物推薦2023｜DRUNK ELEPHANT F-Balm™ 電解質水凝面膜 50ml HK$410



DRUNK ELEPHANT向來都是摒棄任何損害肌膚的成分，一直都是採用既天然又安全的成分，同時又達至煥活肌膚，重現健康、均衡、亮澤狀態，敏感肌的朋友亦可安心使用。這款電解質水凝面膜是細膩的膏狀質地，上臉輕鬆推開，其主打修護保濕用完後整張臉猶如飲飽水般，且沒有引起任何的過敏反應，保濕效果無疑是相當不錯，難怪有不少網民都稱其為「深水炸彈」。

十大好物推薦2023｜DRUNK ELEPHANT F-Balm™ 電解質水凝面膜 50ml HK$410（夏子婷 攝）

記者 鄭嘉晴：冬天告別乾燥肌

記者 鄭嘉晴：冬天告別乾燥肌（ 鄭嘉晴 攝）

十大好物推薦2023｜Shiseido ULTIMUNE​皇牌免疫力精華（新年限定版）HK$1,050



Shiseido ULTIMUNE​皇牌免疫力精華向來都是其招牌之一，蘊含靈芝精華、洛神花精華及十藥精華，能激活肌底微循環，肌膚免疫力高效提升。塗上手勢半透明的啫喱狀，油份不重且易於吸收，基本上一推開已經完全吸進皮膚裡面，而且完全沒有黏膩感，不論是油性肌、乾性肌，還是中性肌也完全沒有問題。塗完​皇牌免疫力精華的位置會瞬間變得非常滋潤，充滿光澤，非常推薦大家一試。

十大好物推薦2023｜Shiseido ULTIMUNE​皇牌免疫力精華（新年限定版）HK$1,050（ 鄭嘉晴 攝）

十大好物推薦2023｜GUCCI Flora Gorgeous Gardenia香水（100毫升）HK$ 1,220



聞到GUCCI這款香水的第一個感覺是非常的甜，柑橘及紅莓的香味撲鼻而來，活潑中帶點百花香，很適合走甜美可愛路線的女生。它的中調是白梔子花、茉莉及雞蛋花，清新的感覺格外怡人，日常與好姐妹約會，甚至出席派對也非常適合不過。GUCCI Flora Gorgeous Gardenia香水的後調為廣藿香和黃糖香，黃糖香同樣給人甜美的感覺，作為草本植物的廣藿香則帶點成熟的韻味，氣味亦相對濃烈。