編輯部10大美妝護膚特輯：放大雙眼神器、內外兼備讓身心回到18歲

十大好物推薦2023|變美是女生天性,常有人說 「世上沒有醜女人,只有懶女人。」用錯化妝品護膚品,或者無好好照顧肌膚,有可能提早老化,故此要挑選適合自己的產品。《01女生》4位記者為大家實試了多款產品,精選出十大美妝護膚產品,即看看記者們的親身分享~



記者 李樂瑤 - 偷偷放大雙眼法寶

(李樂瑤 攝)

十大好物推薦:FENTY BEAUTY 率性大師百變拼配眼影盤 #3 Deep Neutrals HK$300

FENTY BEAUTY可說是網絡紅牌,不論打亮、粉底、修容都大獲好評,筆者為了感受虛實就直接入手這盤6色眼影盤。這個6色眼影盤一手可握,由啞緻、柔光到閃亮色調都有,質地好推易堆疊,只用手指亦能掃出層次分明的眼妝。最令人驚訝的是,外盒設計可以將兩個眼影盤組合一起,令色調組合更加豐富!

略為可惜的是,可能是欠缺油份加固,眼影壓盤略為不足。經過旅行的奔波,盤中最耀眼閃亮的深啡眼影跌碎了,大家使用它最好多加留意、保護,以免發生同類痛心意外。

十大好物推薦:T-Garden CRUUM 彩色日拋10片裝 #Pink Holic TWD$290 (約HK$71)

相信不論是否有近視的女生,都不會對有色隱形眼鏡陌生。作為佩戴多年眼鏡的筆者,最著重舒適度與自然放大效果,最怕直徑過大變成白眼一族!

T-Garden 來自日本,一直深受不少日本女生喜愛,一試後完全理解它的魔力,以低調柔和著色,13mm小直徑款式再加上柔化外環邊緣,襯托出甜美混血感。而且它的成分中含有抗UV功能及MPC保濕,含水量達58%,穿戴一整天都不會眼乾眼痛,亦不會太過焗束令眼睛爆紅筋!

記者 許秀麗 - 化妝袋必備好物!

十大好物推薦:RMK 持久水凝柔霧粉底霜 #201 30g HK$420

喜歡素肌般妝容的筆者,一直很喜歡RMK的化妝品,這次入手了品牌新推出的持久水凝柔霧粉底霜,妝感是自然真實的柔霧啞緻!粉底霜是採用了清透平滑啫喱狀,使妝容更貼服,會有完美融入肌膚效果,呈現出充滿透明感的妝容。

另外這款粉底霜的遮瑕力讓人感驚喜,臉上小瑕疵都能遮蓋,加上持妝力亦相當好,是近期很喜歡的粉底霜。

十大好物推薦:東森「鋅C望」$299/30包

一直有吃維他命C 健康食品習慣的筆者,最近入手了由兩個台灣著名品牌聯手推出的「鋅C望」,一包就含有維他命C和鋅兩大元素,前者是有抗氧化及提升體內免疫力;後者則是常用於治療感冒或呼吸系統疾病,對於時常因天氣轉變容易生病的筆者來說,是轉季好幫手!而且小小一包隨手放在手袋或化妝袋,很方便隨時食用。

記者 朱加曦:打造貼服底妝!

記者 朱加曦:打造貼服底妝! (朱加曦 攝)

十大好物推薦:Clarins 至臻凝時精華 HK$2,700/30ml

每次化妝的第一步,都會做好護膚工作,讓肌膚保持亮澤,妝感也較為貼服。最近使用Clarins的貴婦級系列新品,精華擁有不錯的延展力,用量不需太多,便可塗勻全面,而且很快滲透肌膚內,呈現出自然的亮澤魅力。採用法國的稀世月神花,能夠修復肌膚,同時散發舒適幽香的氣味,令人心神放鬆,展開愉悅的一天。

此外,精華包裝以金色珠寶原石為設計靈感,並採用環保、可回收的超合金物料鑄造,在享受護膚的同時,減少對環境的損耗。

十大好物推薦:Dior 恆久貼肌亮澤氣墊粉底連Embroidered Cannage粉盒 HK$660

當在出席Dior Beauty活動時,率先看到全新的氣墊粉底,已被其典雅的外殼包裝吸引,推出後更即時購買。粉盒以經典的Cannage藤格紋圖案刺繡為設計,造工精細、具質感,並非普通的圖案打印,看來更有收藏價值,因此能以較親民價錢購買,算是品牌的「粉絲福利」。

不僅是華麗外殼,粉底同樣實用,質感貼膚輕盈,只需輕拍臉上,就能締造氣質妝容。氣墊粉底也沒有「粉底痕」的問題,能夠平均塗勻肌膚,不需再用指腹掃開,而且妝感自然和有神,透現出自然的微光澤,持妝度也不錯,基本上工作半天也不太掉妝。

記者 夏子婷 - 換季肌膚大考驗

記者 夏子婷 - 換季肌膚大考驗 (夏子婷 攝)

十大好物推薦:elvis+elvin 丁香亮肌極緻精華 ( LILAC SERUM I ) HK$560 / 30ml

elvis + elvis是一個來自美國的品牌,品牌一直致力研發天然、溫和、高效護膚品,特別針對敏感肌。全新推出丁香亮肌極緻精華蘊含 19 種植物天然萃取,淡淡紫色乳液質地,清爽不油膩,重點是這款精華具有多種的護膚功效成分,不含有害及刺激成分,敏感肌人士可安心使用。

筆者持續使用了兩星期,最大的感覺是吸收速度快,塗上臉後嗅到淡淡的丁香花味。平日全臉容易感覺乾躁緊繃、上妝又容易脫皮的情緒,使用後明顯控制了臉上油脂分泌,擊退暗啞的皮膚,而且生理期前夕肌膚狀況都穩定不少。

十大好物推薦:D-UP絲滑特濃防水眼線液 HK$106

今年春夏季各大品牌推出了粉色的眼部彩妝產品,而D-UP的眼線筆一直備受好評。筆者第一眼看到這支粉色眼線液,最擔心是怕自己無法適應,又怕畫在眼上會影響整體妝容。不過參考了許多日本女生的妝容教學後,發現粉色眼線液比想像中更易上手。

D-UP這支粉色眼線液主打血色妝容,平日筆者主要畫在下眼線的位置,妝容營造出一種楚楚動人的氛圍,且有輕微放大眼睛的效果,自然可愛又不失甜美,喜歡日系妝容的女生絕對不錯過這款眼線液。

十大好物推薦:Burberry Kisses 霧柔唇露 HK$330

去夏迎秋,各大美妝品牌都開始換上了秋天的顏色,筆者也偷偷把袋中的唇膏換季了!Burberry這支新出的霧柔唇露驚喜萬分,管身配上品牌經典的金色格紋,貴氣十足,霧面質地,一塗上嘴即時遮掩細紋,輕盈無負擔,絕不會出現卡到唇紋的情況。

品牌推出13款全新色號,每款色號都是百搭不挑膚色,而筆者私心推薦「Delicate Rose No. 14、Russet No. 93、The Red No. 106」 ,與秋天的涼意相襯外,亦可以輕易搭配各種妝容及穿搭,塗上後盡顯率性優雅,絕對是必入的色號之一!

十大好物推薦:Bioré Athlizm Spray 極防水防曬噴霧HK$152 / 90g

許多人認為只有炎炎的夏季才要注重防曬,冬天陽光不太猛烈,不塗防曬影響不大。但防曬絕對無分季節,要防非是太陽,而是光線中的紫外線。筆者平日最怕防曬泛白又「痴笠笠」,又怕妝後補塗防曬會掉花妝容,所以都甚少補防曬。

直到遇上Bioré這款極防水防曬噴霧,完完全全打破了的固有的想法,噴霧設計不會感到異物感,粉質細膩而均勻,最重要是具有超強的防水防汗的功效。每次妝前或出門前一噴方便又快捷,戶外活動或外出都可以一直補防曬。