聖誕節2023｜IKEA雙11優惠！嚴選10大聖誕好物：$16起餐墊、蠟燭

每到年末都是各大品牌的特價戰，雙11優惠更是超吸引，令不少人銀包大出血。為慶祝雙11，IKEA今次都有減價款式，即日起至11月14日，指定商品高達4,000款，均享有88折，當中包括最新的聖誕裝飾，如香氛蠟燭、餐墊和裝飾球等。以下嚴選10大聖誕新品好物，不妨趁機為聖誕增添溫暖浪漫的氣氛。



聖誕節2023｜為慶祝雙11，IKEA今次都有減價款式，即日起至11月14日，指定商品高達4,000款，均享有88折，當中包括最新的聖誕裝飾。(IKEA提供)

聖誕節2023｜IKEA雙11優惠好物推薦1. VINTERFINT 動物圖案餐墊 45x35cm 雙11優惠價HK$15.8（原價HK$17.9）

聖誕節當然想到聖誕大餐，因此一張漂亮的餐墊，絕對能令人胃口大開。IKEA最新的餐墊圖案，不只有聖誕樹，還有不少動物，如馬、羊和小鳥等，充滿熱鬧的節日氣氛。

聖誕節2023｜IKEA雙11優惠好物推薦1. VINTERFINT 動物圖案餐墊 (IKEA提供)

聖誕節2023｜IKEA雙11優惠好物推薦2. VINTERFINT 金屬蘋果形香味蠟燭 雙11優惠價HK$26.3（原價HK$29.9）

香味蠟燭外形像個金蘋果，感覺可愛得來，亦顯高級感，即使點燃使用後，也能放著作擺設。蠟燭香味包括蘋果、雲呢拿和肉桂，散發甜蜜香氣，並營造出溫暖的節日氣氛。

聖誕節2023｜IKEA雙11優惠好物推薦2. VINTERFINT 金屬蘋果形香味蠟燭 (IKEA提供)

聖誕節2023｜IKEA雙11優惠好物推薦3. VINTERFINT 薑餅/冷杉味小蠟燭 雙11優惠價HK$26.3（原價HK$29.9）

若然想在聖誕節，聞到一些特別的節日香氣，不妨嘗試這款小蠟燭，兩款分別為薑餅及冷杉味，前者氣味帶溫暖感，後者則散發療癒氣乘，令人能夠放鬆沉澱。

聖誕節2023｜IKEA雙11優惠好物推薦3. VINTERFINT 薑餅味小蠟燭 (IKEA提供)

聖誕節2023｜IKEA雙11優惠好物推薦4. VINTERFINT 聖誕圖案禮物袋 10x10cm 雙11優惠價HK$87.9（原價HK$99.9）

每逢交換禮物，都會精心包裝禮物，需要使用一個漂亮且可重用的禮物袋。新款禮物袋採用3款節日圖案設計，裡面包括動物、聖誕樹及聖誕老人的元素，看來非常可愛。

聖誕節2023｜IKEA雙11優惠好物推薦4. VINTERFINT 聖誕圖案禮物袋 (IKEA提供)

聖誕節2023｜IKEA雙11優惠好物推薦5. VINTERFINT 動物裝飾球 雙11優惠價HK$114.3（原價HK$129.9）

無論掛在聖誕樹或窗花上，裝飾球都是個不錯的節日裝飾，並有著多款選擇。這款特以動物大頭設計，包括貓咪、老鼠和企鵝，喜歡小動物的人絕不能錯過！

聖誕節2023｜IKEA雙11優惠好物推薦5. VINTERFINT 動物裝飾球 (IKEA提供)

聖誕節2023｜IKEA雙11優惠好物推薦6. VINTERFINT 聖誕樹墊 雙11優惠價HK$114.3（原價HK$129.9）

這款地墊以紅白色調設計，感覺充滿節日喜慶，同時不會太搶眼，非常適合放在聖誕樹或桌子下，營造出簡約舒適的氣氛，讓好友們能夠圍在一起暢快聊天。

聖誕節2023｜IKEA雙11優惠好物推薦6. VINTERFINT 聖誕樹墊 (IKEA提供)

聖誕節2023｜IKEA雙11優惠好物推薦7. STRÅLA LED裝飾18cm高聖誕樹座檯燈 雙11優惠價HK$114.3（原價HK$29.9）

相信不少人床前，都會有座小夜燈，除了方便照明，微暗環境亦能營造出浪漫感覺。座檯燈以聖誕樹外形設計，同時設有一個個小洞，開燈時光線會直接穿過，直接投到牆上，打造星星的效果。

聖誕節2023｜IKEA雙11優惠好物推薦7. STRÅLA LED裝飾18cm高聖誕樹座檯燈 (IKEA提供)

聖誕節2023｜IKEA雙11優惠好物推薦8. VINTERFINT 37cm高聖誕老人裝飾品 雙11優惠價HK$43.9（原價HK$49.9）

若想有個可愛的聖誕裝飾，可選這款聖誕老人擺設，以長長的紅帽子及濃密的鬍子，締造甜美卡通的感覺，看來就像位守護精靈。

聖誕節2023｜IKEA雙11優惠好物推薦8. VINTERFINT 37cm高聖誕老人裝飾品 (IKEA提供)

聖誕節2023｜IKEA雙11優惠好物推薦9. ENRUM 小蠟燭燈座 雙11優惠價HK$43.9（原價HK$29.9）

如果覺得小蠟燭外形單調，可配這款小蠟燭燈座，外面塗滿聖誕的紅色調，並設有聖誕花的圖案，加上油燈般的設計，盡顯經典的歐式浪漫氛圍。

聖誕節2023｜IKEA雙11優惠好物推薦9. ENRUM 小蠟燭燈座 (IKEA提供)

聖誕節2023｜IKEA雙11優惠好物推薦10. VINTERFINT 人造聖誕樹 雙11優惠價HK$307.9（原價HK$349.9）

聖誕節當然不能少得聖誕樹！這款約為150厘米高，擁有不少假枝葉，掛上聖誕吊飾，更具氣氛。

聖誕節2023｜IKEA雙11優惠好物推薦10. VINTERFINT 人造聖誕樹 (IKEA提供)

此外，IKEA亦推出應節的美酒佳餚，包括傳統必飲的暖紅酒，以及可愛的聖誕迷你薑餅屋等，由12月1日起至12月27日，購買精選食品更享有85折，不妨買來與好友們歡度聖誕。