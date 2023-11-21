聖誕禮物推薦2023｜最夢幻節日限定美妝：魚姬眼影、光映粉勿錯過

聖誕禮物推薦2023｜每到聖誕節身邊所有事物，都好像變得夢幻起來，作為美妝控的筆者，最無法抗拒的定必是，各大品牌的彩妝、護膚品及香水，所推出的聖誕限定商品。

而提到今年最特別的，Clé de Peau Beauté絕對是其中一員，品牌以追逐光芒的魚姬啓程故事為聖誕節主軸，推出了節日限定Toward the Horizon粼光姬影系列，齊集品牌多款皇牌護膚品及彩妝，通通換上全新精美包裝。這次亦率先開箱Clé de Peau Beauté的節日限定系列，很適合作為今年寵愛閨密或自己的禮物，一起來看看這讓人愛不釋手的美妝。



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Clé de Peau Beauté推出了節日限定Toward the Horizon粼光姬影系列（黃寶瑩 攝）

聖誕禮物推薦1. Clé de Peau Beauté Eye Color Quad 四色眼影組合 HK$630

在Clé de Peau Beauté 全新粼光姬影系列中，率先被吸引著目光的定必是四色眼影組合，以魚姬破浪而出，初次凝望這個光輝燦爛的新世界為靈感。所以眼影配色選用了橙色、粉色和銅棕色的色調，寓意大海中變化萬千的各種光線，而眼影上的煙花圖案則比喻作全新開始，讓大家以此眼影畫出精緻多彩妝容。

聖誕禮物推薦2. Clé de Peau Beauté The Luminizing Face Enhancer 亮膚光映粉 HK$800

海洋中鮮艷的色彩和閃爍的光影，亦是魚姬故事重要的元素之一。在Clé de Peau Beauté 全新粼光姬影系列中，亮膚光映粉就是魚姬沉浸在花園裏舞動，綻放出宛如藝術品般的華麗光輝，為創作靈感。亮膚光映粉採用獨家光感變彩技術，以珍貴蛋白石及精緻摩洛哥堅果油為靈感，為肌膚提供水分並更顯光滑，勾勒出飽滿細緻的面容。而此款光映粉的色號為106 Dawn of Destiny，是很溫暖又柔和的顏色，猶如從海面照射下來的光線一樣。

聖誕禮物推薦3. Clé de Peau Beauté Lipstick柔亮唇膏/ Lipstick Matte啞緻柔滑唇膏 HK$480

唇膏也是相當讓人無法抗拒的單品，這次粼光姬影系列中，共推出了兩款不同質感的唇膏，分別是柔亮唇膏以及啞緻柔滑唇膏，前者是溫暖的粉紅色，配上充滿光澤的質感，輕鬆營造出活力滿溢的妝容。而後者啞緻柔滑唇膏肌是珊瑚粉色，顏色百搭且不挑膚色，配上高顯色的啞緻霧色質感，打造出冬日最富暖意的妝容。

聖誕禮物推薦3. Clé de Peau Beauté Lipstick柔亮唇膏/ Lipstick Matte啞緻柔滑唇膏 HK$480（黃寶瑩 攝）

聖誕禮物推薦4. Clé de Peau Beauté La Crème臻緻再生高效面霜 HK$4,600/ 30ml

除了彩妝，在Clé de Peau Beauté 全新粼光姬影系列中，品牌多款皇牌護膚品亦換上了全新包裝。其中臻緻再生高效面霜，被收藏於以由多種藍色和各種波光浪影交織出的盒子中，猶如魚姬在海底中的所追逐的光芒。而這款臻緻再生高效面霜蘊含最高濃度的智慧亮肌精華，有效激活三重幹細胞，誘發肌膚膠原自生力量，此外面霜質感柔滑，輕鬆為肌膚細胞傾注最精純的珍貴養份，重回年輕飽滿肌膚。

Clé de Peau Beauté推出了節日限定Toward the Horizon粼光姬影系列（黃寶瑩 攝）

聖誕禮物推薦5. Clé de Peau Beauté The Serum煥活細胞精華 HK$2,080/50ml

Clé de Peau Beauté的另一皇牌護膚品-煥活細胞精華，亦換上粼光姬影系列的限定包裝，同樣採用了由各種波光浪影交織出猶如海底世界的設計，讓人愛不釋手。煥活細胞精華的功效其實亦如此次主題相當符合，精華旨在喚醒智慧細胞及煥活肌膚自身活力光采的根源，且有效提升肌膚自我修復和防禦潛能，協助肌膚達致最佳狀態，以及提升後續護膚品的吸收力，打造出細緻光滑的肌膚。

聖誕禮物推薦5. Clé de Peau Beauté The Serum煥活細胞精華 HK$2,080/50ml（黃寶瑩 攝）

聖誕禮物推薦6. Clé de Peau Beauté Cleansing Oil 鉑鑽煥膚潔顏油HK$480/ 200ml /Softening Cleansing Foam鉑鑽柔膚潔面泡沫 HK$480/125ml

除了彩妝和護膚品外，Clé de Peau Beauté 全新粼光姬影系列，亦將潔面產品換上粼光姬影系列的限定包裝，不過這次是以柔和的藍紫色作主調，再配上魚姬向著水面前進的水彩畫，充滿著活力。這一靈感作品與品牌的兩款潔面產品互相呼應，一款是煥膚潔顏油，有效溶解並徹底帶走彩粧及毛孔深處的污垢雜質；另一款則是柔膚潔面泡沫，溫和地徹底清除肌膚表層上的污垢及污染物。兩款產品都是讓肌膚重回最原始、柔軟及容光煥發的狀態。

聖誕禮物推薦6. Clé de Peau Beauté Cleansing Oil 鉑鑽煥膚潔顏油HK$480/ 200ml /Softening Cleansing Foam鉑鑽柔膚潔面泡沫 HK$480/125ml（黃寶瑩 攝）