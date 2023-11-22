轉季保濕精華推薦｜7精華紓緩敏感痕癢　附Black Friday限時優惠

轉季保濕精華推薦｜近日天氣時冷時熱，使肌膚一不適應，便引發乾燥痕癢，甚至出現紅腫敏感。要急救轉季沙漠肌，需加強保濕，以建立一道防護層，抵禦外來侵害。以下推薦X款轉季保濕精華，讓大家都能保持肌膚水潤飽滿，不再紅腫痕癢。



轉季保濕精華推薦1. Estee Lauder 全新升級再生基因修復精華 (第七代)

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這支精華是品牌的皇牌系列，採用基因訊息協調技術，有助肌膚變得水潤飽滿，同時激活年輕細胞及膠原蛋白新生，修復受損細胞，並減輕初老跡象。精華質感較為滋潤，很快便被推開，並滲透於肌膚內，而且有見細紋減淡，令繃緊肌膚變舒緩。

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轉季保濕精華推薦2. LANCÔME 升級嫩肌活膚精華

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LANCÔME的「小黑瓶」得到不少好評，蘊含微生態營養素及強效成分，如益生元、益生菌萃取物、透明質酸及維他命CG等，可以減淡細紋，讓肌膚回復柔滑，同時收細毛孔，改善膚色，並提升肌膚防禦力。

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轉季保濕精華推薦3. Clarins 賦活雙精華（輕盈版）50ml

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精華的特別之處，在於裡面含有的成分，分別有親水或親油性的配方，使用時可將兩者糅合，讓精華發揮更大效用，達致肌膚再生、滋養、保濕、活氧和防禦等功效。個人特別喜歡精華採用雙泵頭，使用時可調整用量。

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轉季保濕精華推薦4. Origins 靈芝菇菌抗逆舒緩精華 30ml

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Origins的「菇水」亦得到不少人討論，採用97%天然配方，連敏感肌都適用，非常適合用於轉季天氣。精華質感水潤，靈芝菇菌配方可以紓緩敏感泛紅，修復受損肌膚屏障，為肌膚注水，用過一段時間，肌膚有變亮澤，感覺更有好氣息。

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轉季保濕精華推薦5. M19Minus the CURE 60秒DNA修復全效精華液 120ml $1,390

獨創日本科研升級逆天水感修復新配方，並研製出來的精華。糅合兩大高效酵母成分，可助修復肌膚細胞，改善暗啞問題，同時結合神經醯胺，以防止肌膚水分流失，維持肌膚保濕屏障。精華內的柚子竹，亦會散發清新幽香，用時能夠提神，保持整日好心情。

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轉季保濕精華推薦6. su:m37 深海補濕鎮靜安瓶精華 50ml $660

精華主要針對保濕，升級版加入海洋益生菌及6種透明質酸，為肌膚補水和鎖水，同時結合生物張力系統技術，用時會形成水分薄膜，以增強補水力。精華採用鎮靜的低刺激配方，塗抹時舒適療癒，讓人有放鬆的感覺。

轉季保濕精華推薦6. su:m37 深海補濕鎮靜安瓶精華 50ml (su:m37提供)

轉季保濕精華推薦7. 肌研H.A. Supreme Retin緊緻塑顏精華 30ml $219

精華蘊含H.A 透明質酸複合配方及法國深海褐藻，可讓精華滲透肌底，為肌膚深層保濕及鎖水。精華特別糅合抗皺成分「維他命A酯」，又稱視黄醇棕櫚酸酯，可以在日間使用，性質亦較溫和，可以促進膠原蛋白自生，提升肌膚緊緻度。