轉季濕疹｜馮盈盈列6大避免食物　公開特製飲料、護膚法紓緩痕癢

【轉季濕疹｜馮盈盈】近日天氣時熱時冷，肌膚容易出現痕癢、乾燥，若然免疫力低，或會爆發敏感和濕疹問題。曾修讀香港大學食物及營養學的馮盈盈，近日於YouTube頻道開設新專題「盈營學」，以專業知識分享飲食上的護膚瘦身法。早前她更趁轉季，指有研究指每5個人中，便有一人在不同階段患濕疹，並列出6種要避免的食物，以防肌膚發炎、濕疹復發，同時公開紓緩濕疹秘製飲料及護膚法。



轉季濕疹需避免食物1. 濕熱水果

每逢秋冬都盛產不少水果，讓人能夠選擇不同款式飽腹。不過，如果是容易爆發濕疹的話，馮盈盈則表示，需避免濕熱水果，如榴槤、芒果、龍眼和荔枝等，因從中醫的角度看，它們都會增加體內濕熱，繼而誘發肌膚免疫變差。

馮盈盈列出6種濕疹患者要避免的食物。(IG@crystalfyy)

轉季濕疹需避免食物2. 辛辣及刺激性食物

不少港人都愛食辣，不過辛辣食物都會刺激皮膚，令肌膚受負擔，久而久之免疫力變差。她列出，辣椒和芥辣都需避免，因此平時沾醬時，都得小心注意。

轉季濕疹需避免食物3. 高脂油炸食物

高脂油炸食物不僅易致胖，亦會引發暗瘡。馮盈盈更指出，炸雞、炸薯條、肥肉和芝士醬等，都會增加腸內惡菌數量，使免疫系統失衡，更易誘發濕疹問題。

轉季濕疹需避免食物3. 高脂油炸食物 (IG@crystalfyy)

轉季濕疹需避免食物4. 高糖飲食

大部分人都愛甜食，而且日常經常接觸，如糖果、蛋糕和甜品等。馮盈盈表示，糖分太高會引起肌膚發炎，容易引致濕疹發作。

轉季濕疹需避免食物5. 食物過敏原

馮盈盈表示，很多濕疹患者一般對某些食物過敏，如牛奶、雞蛋、花生、海鮮和小麥等，因此進食時，需先注意食物成分，也要觀察自己對甚麼食物出現反應。

轉季濕疹需避免食物6. 酒精

節日喜慶通常都有美酒點綴，但其實酒精會加重體內炎症反應，並引起脫水，使肌膚變乾燥痕癢，加重濕疹的問題。

轉季濕疹需避免食物6. 酒精 (IG@crystalfyy)

轉季濕疹秘製紓緩飲料：黃金椰奶

此外，馮盈盈亦分享紓緩濕疹的特飲，可先將一茶匙薑黃粉加進具加熱功能的破壁機，再拌入一小撮黑胡椒，再倒入無糖椰奶，最後攪勻煮熱便可。由於薑黃粉富含薑黃素，可減輕濕疹症狀，而黑胡椒則能阻薑黃素被排走，椰奶更可提升體內吸收薑黃粉，因此混合起來，有著相輔相乘的功效。若想增添口味，可加入蜂蜜，不過馮盈盈提醒，孕婦及哺乳期中的母親，則要避免食用薑黃。

馮盈盈分享轉季濕疹秘製紓緩飲料：黃金椰奶。(IG@crystalfyy)

轉季濕疹秘製紓緩護膚法：厚敷

在護膚方面，馮盈盈亦有個急救法，會在濕疹患處，厚厚地塗抹防過敏的護膚膏或面霜，再將面膜紙或化妝棉浸蒸餾水，敷在患處上面約10分鐘，就能減輕紅腫和痕癢的情況。