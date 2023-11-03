轉季脫髮頭皮多！滋養抗敏洗頭水護髮素/髮膜推薦 $43起保養秀髮

轉季護髮/美髮用品推薦/秋季養生｜秋冬轉季，不單止皮膚乾燥缺水，頭髮亦會變得敏感脆弱，容易出現掉髮、皮屑、髮尾開叉、紅腫等問題。因此，大家更加要做好護髮工作，提升頭髮對乾燥天氣的防禦力，同時把握時間養髮，修復春夏季陽光和高溫帶來的損害。《01女生》為大家精選以下6款護髮養髮用品推薦，有效舒緩頭皮及頭髮乾澀不適，讓秀髮回復健康亮澤！



不少女生都希望擁有韓式充滿層次感、蓬鬆髮型，而正確護髮是首要條件。(IG@xeesoxee)

護髮養髮用品推薦1｜AVEDA 純香洗髮水

Morikue蛋白質配方，能恢復每條髮絲的強度，可改善任何髮質。另外，亦含25種純花和植物精華，包括經過認證的有機薰衣草，苦橙葉和依蘭依蘭等天然成份。性質溫和，質感輕盈，提供持久的營養，令秀髮富有光澤和彈性。

AVEDA 純香洗髮水(1000ml) (原價: HK$690) HK$398 立即購買

護髮養髮用品推薦1｜AVEDA 純香洗髮水 (01mall)

護髮養髮用品推薦2｜RYO 黑呂頂級人蔘精華抗老洗頭水

採用韓方各種中草藥精華萃取而成，含有人參3倍滋養精華，更容易被吸收。天然芍藥提取保濕成分可減緩頭皮敏感狀態。持續使用可減少脫髮，同時修護頭皮、滋養髮質，使頭髮更加濃密亮麗。

RYO 黑呂頂級人蔘精華抗老洗頭水 (400ml ) (原價: HK$148) HK$65 立即購買

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護髮養髮用品推薦3｜50惠滋潤育髮精華素

經日本樂敦製藥多年的細心研究，嚴選出50種珍貴養潤成分包括人參、冬蟲夏草、靈芝、茯苓、海藻、天然柑橘及檸檬精華等。有助激發毛囊活力、減慢白髮生長，令頭髮從髮根開始回復健康強韌，更有效減少掉髮32%。

50惠滋潤育髮精華素(160ml) (原價: HK$476) HK$215 立即購買

護髮養髮用品推薦3｜50惠滋潤育髮精華素 (01mall)

護髮養髮用品推薦4｜臥佛牌 WOFOPAI生薑艾草護髮素

天然萃取精研秘方，含生薑精華提取物，更利於毛囊吸收營養。零添加，無矽油，成份溫和不刺激。使用後，可平衡油脂分泌，清潔頭髮污垢，去屑止癢。

臥佛牌 WOFOPAI生薑艾草護髮素 ( 300ml) (原價: HK$128) HK$52 立即購買

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護髮養髮用品推薦5｜Milbon Grand Linkage 沙龍專業髮膜

日本 NO.1 Milbon 專業護髮品牌，含月下香多醣體，具高度保濕效果，能迅速補充水分至毛髮扁平的部位，補充髮芯內部的油份和水份，改善乾燥暗啞。用後如同Salon 級 treatment一樣，獲得用家一致好評 !

Milbon Grand Linkage 沙龍專業髮膜 (9g x4) (原價: HK$98) HK$43 立即購買

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護髮養髮用品推薦6｜Shiseido資生堂TSUBAKI 沙龍般極致修護髮膜

濃郁美容成分包含山茶花精油、珍珠蛋白、滲透型氨基酸、玻尿酸、蜂王漿。透過「創新滲透技術」能有效加強美容成分吸收，讓高效美容成分立即滲透至髮絲，無需等待時間即有專業護髮效果，展現光澤柔順秀髮。

Shiseido資生堂TSUBAKI 沙龍般極致修護髮膜 (180g 正裝) (原價: HK$180) HK$52 立即購買