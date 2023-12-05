聖誕禮物2023｜Clé de Peau美妝護膚品3折起！爽膚水、蜜粉必買

聖誕節禮物/聖誕節優惠2023｜一年一度的聖誕節又來了，年末絕對是個慰勞自己和寵愛閏蜜的好機會。適逢01 mall推出聖誕限定優惠，美妝護膚、個人護理、家品家電等低至2折，購物滿HK$3,888更有高達HK$200超市現金券回贈！《01女生》為大家精選推介「肌膚之鑰」Clé de Peau Beauté 的人氣必買產品，低至3折即可入手，立即把握最佳時機掃貨！



聖誕禮物推介｜1.Clé de Peau鑽光透亮蜜粉(#1 Light)

粉末幼滑細緻，結合賦活光感技術，可穿透至肌底層，擴散並反射，打造柔和透光粧容。12小時持妝，同時預防過量皮脂分泌，輕輕一掃融合並調整膚色，修飾及細緻肌膚。

原價HK$950 ► 限時優惠價HK$565 低至6折 ! 立即搶購

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聖誕禮物推介｜2.Clé de Peau鉑鑽凝亮柔膚水

有「抗初老精華水」的美譽，持效滋養潤澤肌底，提升自我吸收力、修護力及抗禦力，改善粗糙和乾燥，讓肌膚綻現凝亮光采！同時柔和地抹走多餘油脂，重回清爽柔軟膚質。

原價HK$1368 ► 限時優惠價HK$545 低至4折 ! 立即搶購

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聖誕禮物推介｜3.Clé de Peau全效修護細胞面部防曬乳霜SPF 50+ PA++++

原價HK$1318 ► 限時優惠價HK$458 低至4折 ! 立即搶購

蘊含亮肌複合物EX，細膩肌膚，高效保濕，使肌膚免收紫外線侵害。在完成基礎護膚後，取適量防曬乳並均勻地塗抹於臉部，全效對抗紫外線和光衰老，潤養防曬修護一步到位。

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聖誕禮物推介｜4.Clé de Peau妝前乳霜 SPF25 PA++(長管隔離)

原價HK$958 ► 限時優惠價HK$328 低至34折 ! 立即搶購

化妝前使用，取適量於指尖，並塗於臉部雙頰、額頭、鼻子、下巴位置，再向外均勻推開即可。用後可改善暗啞膚色，修飾細紋、毛孔及膚色不均的情況，化妝同時修護肌膚，令妝容更貼服。

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聖誕禮物推介｜5.Clé de Peau隱藏毛孔美妝套裝

原價HK$1908 ► 限時優惠價HK$830 低至44折 ! 立即搶購

套裝包括Clé de Peau鑽光透亮蜜粉及妝前乳霜SPF25 PA++，一次過可以嘗試兩大皇牌人氣化妝品。現時只需HK$880即可入有，平日心大心細想入手的人士必須買!新手化妝人士亦不妨一試!

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聖誕禮物推介｜6. Clé de Peau奢華滋潤套裝

原價HK$1590 ► 限時優惠價HK$998 低至63折 ! 立即搶購

套裝包括Clé de Peau 全效修護精華油及鉑鑽柔膚潔面泡沫。升級版皇牌潔面泡沫，有助改善暗沉及粗大毛孔，令肌膚透亮白皙！而全效修護精華油可立即令肌膚嫩滑並減少細紋，令肌膚看起來飽滿豐盈，膚質更均勻。

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聖誕禮物推介｜7.Clé de Peau基礎保養精華乳液組3件裝

原價HK$3150 ► 限時優惠價HK$1458 低至46折 ! 立即搶購

品牌基礎保養三步驟！鉑鑽凝亮柔膚水有「抗初老精華水」的美譽，持效滋養潤澤肌底，提升自我吸收力、修護力及抗禦力，改善粗糙和乾燥。鉑鑽日間防曬活膚乳液含SPF25 PA+++ 防禦紫外線，同時讓底妝持久貼服。鉑鑽夜間修護乳液，針對改善肌膚黯沉、黑色素沉澱等肌膚初老跡象，同時保濕強韌，煥發青春活力!

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聖誕禮物推介｜8.Clé de Peau鉑鑽基礎護理精華乳霜套裝

原價HK$3988 ► 限時優惠價HK$1458 低至37折 ! 立即搶購

套裝包括: 鉑鑽凝亮柔膚水、鉑鑽日間防曬活膚乳霜及鉑鑽夜間修護乳霜。鉑鑽凝亮柔膚水含豐富滋養成分深入細胞DNA，24小時持續保濕，改善肌膚粗糙和乾燥。鉑鑽日間防曬活膚乳霜，深層滋養肌膚，減少顯著幼紋，全面改善粉底的貼服度。鉑鑽夜間修護乳霜，由內而外加強肌膚的緊緻彈性，改善因缺水和紫外線造成的水分流失和日常肌膚傷害。