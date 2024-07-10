太妍推新歌展白嫩童顏！35歲靠5招護膚：早上必做一事打造牛奶肌

太妍護膚｜少女時代隊長太妍相隔7個月，日前（8日）推出新歌〈Heaven〉，以充滿迷幻及詭異風格，展現出與以往不同的感覺，令人耳目一新。現年35歲的太妍，於MV中挑戰「黑幫太太」、重金屬及辮子頭等傾向Y3K的造型，完全沒顯違和感，並能駕馭年輕一輩的穿搭風格。以下整理太妍多年來在鏡頭前分享的5個凍齡護膚保養法，大家不妨參考一下。



少女時代隊長太妍相隔7個月，日前（8日）推出新歌〈Heaven〉。(〈Heaven〉MV)

太妍於上年底推出最新個人專輯《To. X》，以美妙歌聲結合R&B旋律，引起不少注意。現年35歲的太妍，不僅擁有年輕童顏，膚質也依然，於社交媒體分享淡妝或素顏照時，肌膚有如雞蛋般白滑，加上嬌小的身形，看來就像凍齡，令人羨慕。

太妍在最新專輯《To. X》中，總結自己整年的想法和心情，並親自編排整個故事架構，有份完成專輯歌詞。多才多藝的她，同時兼顧身材和皮膚管理，雖然看來瘦小，但身形非常結實，跳舞時亦充滿力量。她在多個訪問中，都曾透露自己的心得，大家不妨偷師。

太妍在最新專輯《To. X》中，總結自己整年的想法和心情，並親自編排整個故事架構，有份完成專輯歌詞。(IG@taeyeon_ss)

太妍護膚減肥法1. 勤練普拉提打造結實曲線

太妍在出道時，曾瘦如紙片般站不穩，後來經隊友Tiffany的推薦下，她開始堅持做普拉提的習慣，體能也因此轉強，練出結實的曲線，常在社交媒體看到其立體的腹肌和手臂線條。她曾在電台《金昌烈的Old School》提到，自己以前體力很差，練舞時也易因疲倦而打瞌睡，不過在接觸普拉提後，雖然不甚喜歡，但為健康都會堅持做。

太妍出道時，曾瘦如紙片般站不穩，在接觸普拉提後，體能也變強。(IG@taeyeon_ss)

太妍護膚減肥法2. 每天早上都做按摩

不少人早上起床後，身體都易出現浮腫。因此太妍在《認識的哥哥》中，透露每天起床後，都會認真做按摩，即使進行海外行程期間，都會帶備各種按摩儀，以消除疲勞，同時促進血液循環，減少水腫積聚，打造健康好氣息。

太妍在《認識的哥哥》中，透露每天起床後，都會認真做按摩。(IG@taeyeon_ss)

太妍護膚減肥法3. 溫和地卸妝

不少人在卸妝時，都會為徹底卸淨殘餘，而不小心用太大力，令使肌膚受損。太妍的膚質較薄，會選擇性質溫和的卸妝霜，在去除化妝品的同時，帶油性的質感亦可滋潤肌膚，減輕肌膚負擔。

太妍護膚減肥法4. 簡約保濕程序

無論遠看或近看太妍的肌膚，多年來都是白淨無瑕。她曾透露自己的護膚程序，都以簡約為主，早上以精華液替代化妝水，然後搽補濕面霜；晚上則先用精華液，或塗水潤透薄的乳液，最後使用補濕面霜，以減少水份流失。這樣精簡的護膚方法，亦得到不少皮膚科醫生推祟。

無論遠看或近看太妍的肌膚，多年來都是白淨無瑕。(IG@taeyeon_ss)

太妍護膚減肥法5. 維持早睡早起的習慣

太妍日前為宣傳出席節目《Bam家》，當中提到自己很挑食，也對食物不感興趣，不過由於有做普拉提和運動，養成長不胖的體質。她同時指出會早睡早起，讓體內得到足夠的休息，以維持腸胃健康運作，自然能加強減肥的成效。