韓星創新絲巾配搭｜太妍、Lisa絲巾這樣穿就能出門

韓星絲巾配搭 | 絲巾很多時候都是造型打扮、手袋的飾品，而且給人感覺可能有點浮誇，好像只適合當搭配典雅的服裝和高貴莊重的場合，但是其實並不然。絲巾的配搭方式不但比想像中多變，除了適合日常裝束之外，還可以「擔正」做主角！韓國有不少時尚達人、偶像，經常在社交平台分享自己的新潮造型，當中更為絲巾這個配角「平反」，原來它還做出許多讓人意想不到的效果。



韓星絲巾配搭 | 1 太妍

方巾對折成三角形放在胸前，然後在背後固定打結。( IG @taeyeon_ss )

夏日當前，想要抓著夏天尾巴，活潑俏麗的造型絕對不能少。很多女生都喜歡穿無肩帶小背心到沙灘、Cafe等等打卡拍照。不過想再突圍而出，可以試一下新穎的「抹胸」造型，就是直接把絲巾當成上衣！絲巾繫法多變，平時除了可作頭飾、腰帶、手袋配件，或繞於頸部，搖身一變更可以變成夏日的性感打扮。

太妍就以色彩繽紛的綢緞方巾搭配率性型格的寬鬆牛仔褲。( IG @taeyeon_ss )

太妍就曾經以色彩繽紛的綢緞方巾，搭配率性型格的寬鬆牛仔褲，戴上一副果凍色邊框墨鏡，洋溢著淡淡夏日風情。其實絲巾當上衣的造型非常簡單，只需要將方巾對折成三角形放在胸前，然後在背後固定打結就可以了，一繫上就能出門，非常方便，但當然要記得裡面打底！

韓星絲巾配搭 | 2 Lisa

Lisa身穿黑色的毛衣和長褲，只扣了中間的鈕扣，冷酷中帶點性感的女人味。（IG @lalalalisa_m )

除了青春可愛的造型，以絲巾為中性風格帶來柔和元素也未嘗不可。Lisa 身穿黑色的毛衣和長褲，只扣了中間的鈕扣，冷酷中帶點性感的女人味。

配上紅啡色調的皮鞋就能與絲巾相互呼應。（IG @lalalalisa_m )

但穿著一身黑似乎還是有點單調，Lisa頸上特別以鮮豔橙紅色絲巾作為點綴，畫龍點睛。加上頸鏈等銀器飾品能為一身布料添加質感，配上紅啡色調的皮鞋就能與絲巾相互呼應。

韓星絲巾配搭 | 3. 宣美

宣美在新歌造型中將淺綠和粉紅混合的絲巾繫在頭上，在下巴位置打結。( IG @miyayeah )

宣美在新歌造型中將淺綠和粉紅混合的絲巾繫在頭上，在下巴位置打結，呈現出滿滿的法式田園風，十分浪漫，且能給人既甜美又清新的感覺。

配上同一花紋的吊帶連身長裙。( IG @miyayeah )

配上同一花紋的吊帶連身長裙，配合度自然非常高。宣美亦將橙紅的過腰長髮綁成一條辮子，時尚之餘又帶一點鄰家少女的味道，洋溢法式風情。