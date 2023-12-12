聖誕禮物2023｜身體護理產品6大推薦！限時4折起買La Mer、Sabon

聖誕禮物2023｜不知大家想好送甚麼貼心聖誕禮物嗎？不妨趁眾多優惠減價期間，入手身體護理產品，讓大家都能度過舒適滋潤的秋冬。派對聚會不時都穿得性感，因此身體也要時刻保持最佳狀態，以滑嫩和明亮的感覺示人。以下為大家精選6款身體護理產品優惠，最平低至4折，實在不容錯過。



聖誕禮物2023身體護理產品推薦1. La Mer緊緻姸塑肩頸精華霜 50ml

特價以65折購買 ► $1,788（原價$2,730）

不少女生保養時，都會忽略肩頸位置，加上長期低頭玩手機，容易因此長出難以撫平頸紋。這款精華霜質感滋潤，附設細掃幫助塗勻，不過筆者則會以微暖的掌心，輕推肩頸位置，以提升吸收，同時為崩緊肌肉按摩，紓解肩頸膊痛的問題。

聖誕禮物2023身體護理產品推薦1. La Mer緊緻姸塑肩頸精華霜 (Golden Lifestyle/01Mall)

聖誕禮物2023身體護理產品推薦2. La Mer海藍之謎身體修護乳霜 300ml

特價以59折購買 ► $1,488（原價$2,520）

只要身體肌膚感滋潤，心情也會因此變好！絲滑修護潤膚乳滲透力強，可促進肌膚滋潤、保濕和紓緩。同時結合高效Reparative Ferment修復酵母，為肌膚帶來水潤飽滿的感覺，締造更剔透的明亮美肌。

聖誕禮物2023身體護理產品推薦2. La Mer海藍之謎身體修護乳霜 (La Mer官網)

聖誕禮物2023身體護理產品推薦3. La Mer海藍之謎護手霜 100ml

特價以66折購買 ► $579（原價$875）

日常手部護理非常重要，若然太乾甩皮或出現細紋，都會顯得整個人很老，因此需要定時塗護手霜滋潤雙手。這款特別加入海洋蛋白和植物精華的專利磁解水，有效紓緩手部疲勞，去除手肘或膝蓋等的厚重角質，同時帶來滋潤的舒適感覺。

聖誕禮物2023身體護理產品推薦3. La Mer海藍之謎護手霜 (La Mer官網)

聖誕禮物2023身體護理產品推薦4. Sabon身體護理套裝

特價以51折購買 ► $418（原價$820）

不少人都很喜歡Sabon的香氣，特別是清幽的花香，帶來療癒的感覺。限定套裝包括沐浴油及身體磨砂，可為肌膚去除暗沉角質，油性質地亦可滋潤肌膚，以減少因乾澀而帶來的崩緊不適感，讓身體保持明亮照人的感覺。沐浴油共設3款選擇，而身體磨砂則有5款，限時優惠為原來的半價左右，非常抵買。

聖誕禮物2023身體護理產品推薦4. Sabon身體護理套裝 (IG@sabonhk)

聖誕禮物2023身體護理產品推薦5. jmella摯愛系列香水護手霜5件套裝

特價以4折購買 ► $68（原價$168）

若然送禮時不知對方喜好氣味的話，不妨選擇多種不同類別的香氣產品。護手霜套裝設有5款香氣，如清新柑橘調的「盛開牡丹」；淡雅花香及白麝香的「法國皇后」及清甜的「香檳玫瑰」等，香氣持久，同時保持雙手滋潤感覺。

聖誕禮物2023身體護理產品推薦5. jmella摯愛系列香水護手霜5件套裝 (Golden Lifestyle/01Mall)

聖誕禮物2023身體護理產品推薦6. THANN天然芳香沐浴啫喱

特價以74折購買 ► $150（原價$204）

沐浴啫喱蘊含米糠油及小麥蛋白，可以在補水的同時鎖水，增強保濕的效果。結合香橙及肉荳蔻精油，在淨化及保濕肌膚的同時，提升愉悅舒適的氛圍，而維他命E更能柔滑肌膚，讓身體更加滋潤明亮。