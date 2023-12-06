聖誕禮物2023｜LA PRAIRIE皇牌護膚品51折起：魚子精華眼霜、面膜

聖誕禮物/聖誕節優惠2023｜踏入秋冬季，不單止衣物要轉季，其實護膚品都需要按天氣轉變而更換。適逢聖誕節將至，01 mall推出聖誕限定優惠，美妝護膚、個人護理、家品家電等低至2折，購物滿HK$3,888更有高達HK$200超市現金券回贈！《01女生》為大家精選推介La Prairie的皇牌產品，當中包括面膜、眼霜、精華液等，低至51折即可入手，大家不要錯過！



聖誕護膚必買推介｜1.LA PRAIRIE 魚子活肌精華

「貴婦級精華」最適合用作為護膚第一步，有助後續護膚品吸收效果。肌底精華蘊含豐富魚子純水，長期使用有助提升肌膚緊緻度，倍顯細嫩水凝潤澤。

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聖誕護膚必買推介｜1.LA PRAIRIE 魚子活肌精華 (01 mall)

聖誕護膚必買推介｜2.LA PRAIRIE 魚子精華眼部緊緻啫喱

以優質魚子精華打造出眼部緊緻啫喱，獨特的海洋蛋白成分可提升皮膚彈性及改善膚色。質感清爽且易於滲透，能促進肌膚膠原蛋白和彈性蛋白的再生，迅速緊緻眼周肌膚、消除眼部水腫、修護細紋及乾紋。

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聖誕護膚必買推介｜2.LA PRAIRIE 魚子精華眼部緊緻啫喱 (01 mall)

聖誕護膚必買推介｜3.魚子精華眼部提升緊緻液

珍珠囊中蘊藏著高度濃縮魚子精華，提供魚子精油和魚子精華蛋白中的豐富養分，為肌膚注入營養精華，從眉毛到眼袋位置減少細紋、去除眼袋及浮腫，有助抗衰老、抗氧化。

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聖誕護膚必買推介｜3.魚子精華眼部提升緊緻液 (01 mall)

聖誕護膚必買推介｜4.LA PRAIRIE 肌源緊緻修護精華眼霜

添加3.6% 的TCR3-Plus®，有效淡紋，如:唇紋、抬頭紋等。更可緊緻眼瞼肌膚、消水腫及改善脂肪型眼袋和黑眼圈。質地絲滑易吸收，不易長脂肪粒。

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聖誕護膚必買推介｜4.LA PRAIRIE 肌源緊緻修護精華眼霜 (01 mall)

聖誕護膚必買推介｜5.LA PRAIRIE 魚子精華提升緊緻液

高度濃縮魚子精華，令肌膚回復緊致飽滿，顯著減少細紋和皺紋，綻放年輕光彩！想效果更明顯的話，可以配合魚子精華系列面霜一同使用。

原價HK$6250 ► 限時優惠價HK$3388 低至54折 ! 立即搶購

聖誕護膚必買推介｜5.LA PRAIRIE 魚子精華提升緊緻液 (01 mall)

聖誕護膚必買推介｜6.LA PRAIRIE魚子瓊貴睡眠面膜

使用注入魚子精純精華(Caviar Premier)的魚子精華瓊貴睡眠面膜之後，在晚上進行「美容睡眠」時，可補充日間流失的水份，一覺醒來肌膚明顯緊緻及提升。

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