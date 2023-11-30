聖誕禮物推薦｜CHANEL 10大夢幻禮物：耳環精緻甜美、卡片套實用

【CHANEL｜聖誕禮物推薦】CHANEL的魅力，讓人無法抗拒！今年聖誕節假如還沒想到要為家人、閏蜜或摯愛，送上甚麼禮物的話，CHANEL是不錯的選擇。CHANEL除了手袋和時裝備受矚目外，品牌還有不多款式精緻的首飾和小皮夾，價格不高，很適合作為聖誕禮物。《01女生》就幫大家整理了5款CHANEL禮物推薦，都讓人非常心動！



CHANEL聖誕禮物推薦1. CHANEL 飾釘耳環 HKD 4,400

CHANEL的這款飾釘耳環，採用一大一小雙重縷空心形設計，在較大的心形內還飾有品牌標誌性的「雙C」，時尚優雅！此外，耳環選用了白金色，且在心形和「雙C」標誌都飾滿了閃爍的水晶，更添甜美感覺。

CHANEL聖誕禮物推薦1. CHANEL 飾釘耳環 HKD 4,400（CHANEL）

CHANEL聖誕禮物推薦2. CHANEL 吊墜耳環 HKD 7,200

如果想挑選浪漫優雅的款式，CHANEL 的這款吊墜耳環，非常合適！耳環採用了一個小圈再垂吊著一條金屬長鏈，而在長鏈尾端還飾有一顆被小水晶包圍著的粉紅水晶，此外耳環還垂吊著一個飾滿水晶「雙C」標誌，非常精緻！這款耳環很適合搭配裙裝，在走路時不僅裙子飄逸，耳環也是。

CHANEL聖誕禮物推薦2. CHANEL 吊墜耳環 HKD 7,200（CHANEL）

CHANEL聖誕禮物推薦3. 吊墜耳環 HKD 5,300

CHANEL 的這款吊墜耳環，造型非常特別。耳環是以一個飾滿水晶圓圈，再垂吊著品牌標誌性的「雙C」，以及Classic Flat手袋，很適合作為入門或是收藏，而且耳環體積不大，用作搭配上班套裝也很知性優雅。

CHANEL聖誕禮物推薦3. 吊墜耳環 HKD 5,300（CHANEL）

CHANEL聖誕禮物推薦4. CHANEL 卡片套 HKD 6,400

如果想找實用的禮物，卡片套是很好的選擇。這款CHANEL卡片套採用菱格紋設計，優雅知性，加上多層卡位可收納多張卡片和紙幣，再以帶有小小「雙C」標誌的橫帶扣開合，尺寸也是小手袋能裝進的，非常實用！

CHANEL聖誕禮物推薦4. CHANEL 卡片套 HKD 6,400（CHANEL）

CHANEL聖誕禮物推薦5. CHANEL 耳圈 HKD7,900

CHANEL的這款耳圈耳環，非常獨特有個性，採用了大圓圈的設計，中間飾有佈滿水晶的「雙C」標誌。再以「雙C」標誌為中心，分為上下兩種不同材質的設計，上半部分是金屬菱紋格，下半部分則是皮穿鏈，兩款都是CHANEL 手袋標誌性的設計，融入至耳環當中，同樣是優雅精緻。

CHANEL聖誕禮物推薦5. CHANEL 耳圈 HKD7,900（CHANEL）

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