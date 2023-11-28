聖誕倒數月曆2023｜率先開箱！CLARINS 高CP值、Valmont 高貴奢華

聖誕倒數月曆2023｜每到聖誕節，不少美妝品牌都會紛紛推出倒數月曆，一起迎聖誕！面對豐富多彩的倒數月曆，真想都收入囊中，但奈何只能挑選其中一二入手，所以筆者每年都會以好看及實用兩方面，挑選倒數月曆。這次就開箱兩個一直很喜歡的護膚品牌，所推出的倒數月曆，分別是CLARINS 和Valmont，大家如果都在考慮入手集豐富護膚品倒數月曆的話，不妨可以參考一下！



聖誕倒數月曆2023｜Sabon、Dior、Diptyque等34款必買｜持續更新

聖誕倒數月曆1. Valmont Winter Illuminations聖誕倒數日曆 HK$2,980

頂級護膚品牌Valmont，所推出的抗衰老系列產品一直備受推崇，今年的聖誕倒數日曆，就盛載著一系列品牌皇牌護膚產品，讓大家接下來一年每日都煥發年輕光采！這款倒數日曆，採用冬日白色再配上金色印燙的飛舞中蝴蝶，而中間有著靈動的品牌標誌性「V」字，設計高貴奢華！

將Valmont 聖誕倒數日曆揭開後，映入眼簾的12份品牌的節日薦喜，採用一日一個小盒子打開方式，每一份都分別採用金色或白色配金色印燙的設計，華麗又富儀式感！而這12份節日薦喜，都是薈聚了VALMONT專業高效的抗衰老技術及l’Elixir des Glaciers冰凝系列的奢華護膚體驗。

禮盒每一款護膚品都能有助提升肌膚光澤感，當中包括升效更新煥膚面膜50ml、生命之泉潤膚露30ml、升效水凝日夜補濕霜15ml、水潤補濕精華乳15ml、冰凝金裝眼霜5ml等，讓我們可以時刻保持最佳狀態。

Valmont Winter Illuminations聖誕倒數日曆

倒數月曆產品數量：12

倒數月曆售價：HK$2,980

正式推出日期：2023年11月15日

購買方法：Valmont官網及門市



聖誕倒數月曆2. CLARINS 24日聖誕倒數月曆 HK$600

CLARINS 的護膚產品一直都是深受女生們喜愛，這次所推出的「24日聖誕倒數月曆」，正正就是集合了品牌多款人氣皇牌護膚品和化妝品，滿足大家不同肌膚需要。這次倒數月曆是揭書型禮盒設計，禮盒採用簡潔白色為主色，充滿金光璀璨的標誌性C字聖誕吊飾，滿滿節日氣氛。

聖誕倒數月曆揭開後﹐同樣是以白色為主色，配上多款金色聖誕裝飾，以及最重要的24格節日驚喜重禮盒。開箱後發現雖是24格，但一格有2份產品，所以足足有成25款CLARINS皇牌及人氣產品。而今年品牌為大家準備的節日驚喜，包括了10款面部護膚產品、6款彩妝品以及9款身體護理產品，其中3件更是貨裝皇牌人氣產品：晶瑩美顏霜、凝亮護唇油和全效4D濃黑翹長睫毛膏，非常豐富！

+ 2

CLARINS 24日聖誕倒數月曆

倒數月曆產品數量：24

倒數月曆售價：HK$600

正式推出日期：2023年11月6日

購買方法：CLARINS官網及門市

備注：凡於門市購買任何聖誕套裝，即可以加購價HK$600換購；於官網可直接以HK$600購買。

