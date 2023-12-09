Pantone 2024年度代表色出爐！太妍、NewJeans都愛Peach Fuzz妝容

Pantone 2024年度代表色出爐！從去年飽和度高的Viva Magenta，今年則為舒適的Peach Fuzz，予人明亮的活力。除了相關服飾，水蜜桃妝容素來深受女生歡迎，包括韓國女星太妍、IVE成員Rei及NewJeans等。以下講解3個Peach Fuzz妝感的技巧，以助甜美魅力指數加倍！



Pantone 2024年度代表色出爐！（IG@pantone & peachc_official)

Peach Fuzz大約意思為如絲絨般柔軟的水蜜桃觸感，色調傾向粉彩感覺，帶有柔和魅力，並游走於粉紅與橙色之間，予人和暖舒適的氛圍，强調團結及與人之間的情感。Pantone亦表示，其舒適柔和的感覺，傳遞關懷、分享及社會連結的訊息。

Pantone 2024年度代表色Peach Fuzz妝感技巧1. 甜美漸層眼妝

由於亞洲女生的眼部輪廓不算突出，因此使用近膚色的暖色調，會看來更自然和精緻。為減輕眼妝的生硬感，一般都會將眼影暈染，抑或使用漸層色調，以打造眼窩的立體感。Peach Fuzz眼影色非常適合作底層使用，像Rei般選用帶閃爍效果的，相信會更為加分。

Peach Fuzz眼影色非常適合作底層使用，像Rei般選用帶閃爍效果的，相信會更為加分。 (IG@peachc_official)

Pantone 2024年度代表色彩妝推薦｜Peach C Seasonal Blending Eyeshadow Palette 30,000韓圜（約178港元）



提到水蜜桃的話，第一時間便想到這韓國品牌，色調較為甜美活力，而且價錢都算親民。像是這款眼影盤，設不同色調，亦有不同亮澤度，無論是低調或華麗造型都可打造。品牌亦邀請IVE成員Rei演繹，展現甜美年輕的活力。

Pantone 2024年度代表色彩妝推薦｜Peach C Seasonal Blending Eyeshadow Palette (Peach C官網)

Pantone 2024年度代表色彩妝推薦｜Charlotte Tilbury Luxury Palette Cooler Coded Eye Shadow #The Queen of Glow Neutral $400



購買方法：NET-A-PORTER

很多女生都喜歡Charlotte Tilbury的眼影盤，易於上色，而且色澤優雅，可以提升女性氣質，讓雙眼更為吸引。眼影盤設有4色，上妝後帶有Peach Fuzz的層次效果，締造可愛甜美感覺。

Pantone 2024年度代表色彩妝推薦｜Charlotte Tilbury Luxury Palette Cooler Coded Eye Shadow #The Queen of Glow Neutral （NET-A-PORTER官網)

Pantone 2024年度代表色Peach Fuzz妝感技巧2. 像水蜜桃般的腮紅妝

相較瓜子面形，近年流行心形，即蘋果肌飽滿，予人可愛年輕的感覺。使用Peach Fuzz胭脂的話，更添甜美氛圍，可提升蘋果肌輪廓，由於接近膚色，它亦可作陰影，只要斜掃於蘋果肌側，就有顯瘦效果。Newjeans成員Haerin額外在面頰混入粉紅色，以打造漸層效果，散發甜美感覺。

Newjeans成員Haerin（圖右）額外在面頰混入粉紅色，以打造漸層效果，散發甜美感覺。(IG@aeyeon_ss & newjeans_official)

Pantone 2024年度代表色彩妝推薦｜La Bouche Rouge Le Blush Refill #Apricot $310



購買方法：NET-A-PORTER

胭脂色調較為柔和，而且質感柔滑，很容易便能推開暈染，打造漸層效果。胭脂接近膚色，可打造陽光氣息。由於為補充裝，可配合化妝掃使用。

Pantone 2024年度代表色彩妝推薦｜La Bouche Rouge Le Blush Refill #Apricot (NET-A-PORTER官網)

Pantone 2024年度代表色彩妝推薦｜Clarins 絲滑持久胭脂 #07 Cheeky Peach $340



胭脂非常顯色，只塗少許已能顯氣息，而且粉末輕盈幼滑，上妝後不會有厚重感覺。在化妝的同時，胭脂加入獨有的植物精油，可以滋潤雙頰，並抵禦游離基的侵害。

Pantone 2024年度代表色彩妝推薦｜Clarins 絲滑持久胭脂 #07 Cheeky Peach (Clarins官網)

Pantone 2024年度代表色Peach Fuzz妝感技巧3. 水潤豐滿雙唇

秋冬非常流行水潤唇妝，提升滋潤和通透感覺的同時，亦能豐滿雙唇，締造清新性感魅力。由於Peach Fuzz亮度較高，配搭水盈感覺會更加分，可以直接塗上唇彩，或者塗唇膏後，再塗一層淺粉紅唇彩，散發知性魅力。

秋冬非常流行水潤唇妝。(IG@deardahlia_beauty)

Pantone 2024年度代表色彩妝推薦｜Dear Dahlia Sensuous Matte Lip Suit #04 Peachy Nude



認識韓國美妝的話，都對這品牌不陌生，包括夢幻優雅，色調也很好看。這款霧面唇彩不算太乾，非常容易上色，而且很易暈染，只要輕輕掃開，就能展現自然和知性的魅力。

Pantone 2024年度代表色彩妝推薦｜Dear Dahlia Sensuous Matte Lip Suit #04 Peachy Nude (Dear Dahlia官網)

Pantone 2024年度代表色彩妝推薦｜Victoria Beckham Beauty Posh Gloss #Ice $205



購買方法：NET-A-PORTER

要打造水潤感覺，可以配搭這款唇彩，色澤透明亮澤，塗在唇上締造豐滿效果，增添亮澤魅力。唇彩質感滋潤，不會感到太黏笠，非常好用。