Pantone｜下半年5大流行顏色　加碼必勝穿搭公式　日蝕藍顯白之選

穿衣服是門學問，當你穿上適合自己的顏色，整個人的氣色都會瞬間好起來～！



色彩權威機構Pantone也在近期公開了2023下半年的流行色，超級適合亞洲人色調的顯白色！

接下來要買新衣服的時候，不妨就朝這5個顏色開始選吧～（點擊放大瀏覽）▼▼▼▼

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2023下半年度5大流行顏色

1. 椰奶白（Coconut Milk）

柔和的椰奶白，是在白色中加入點奶油的柔嫩色調，滲入米色調的它，穿在身上更能打造出溫柔好感，在服裝的選擇上，也能挑些背心、針織衫等軟材質單品，下身配件牛仔褲就非常好看。

2. 日蝕藍（Eclipse）

日蝕藍其實也可以說是靛色，介於藍色和紫色的它，也能視為是亞洲人膚色的對比色，穿著日蝕藍的單品，也就能輕鬆達到提亮膚色、顯白的效果，搭配的單品建議是白色，用一深一淺的搭法，不使整個人會因為沉重色系而變得精神不佳。

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3. 熱軟糖棕（Hot Fudge）

既然是秋冬，咖啡色系怎能缺席呢？有種煮得有點焦的熱軟糖棕。你如果要形容它是超高濃度的熱可可，感覺也很ok～穿搭的時候，能挑選熱軟糖棕的褲子，上身以淺色系為主，用深色調來修飾下半身曲線，淺色系的上衣來凸顯纖細上半身。

4. 銀樺木（Silver Birch）

銀樺木是個非常難形容的顏色，在特定的燈光下，它會閃出未來感十足的低調銀色，但在自然光下，它就又是有點偏綠色的灰白色，面對這個多變卻又低調的顏色，搭配上能選擇同樣帶有灰色調的單品，就能成共駕馭囉！

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5. 雌鹿棕褐（Doe）

最後一個重點顏色，就是秋冬不可或缺的咖啡色啦！這次的咖啡色，不是過去流行的焦糖或是泰迪熊色，而是這款雌鹿棕褐，多了點米色在裡面，整體的彩度更高，強烈建議大家，在買西裝外套、大衣外套的時候，選這個顏色不出錯。

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