Pantone 2023年度代表色為Viva Magenta　$3400起入手5款名牌袋款

【年度代表色2023｜Viva Magenta】Pantone每年的「年度代表色」，都吸引不少品牌追隨。揮別今年的「長春花藍」（Very Peri），Patone今早（2日）宣布「2023年度代表色」，為Viva Magenta，以充滿生機和活力的色彩，為新一年揭開序幕。



【年度代表色2023｜Viva Magenta】Pantone今早宣布「2023年度代表色」為Viva Magenta。(IG@pantone)

Pantone早在兩日前，透過Instagram開始倒數往年的年度代表色，今早便輪到2023年。「Viva Magenta」帶艷麗感覺，同時展示柔和一面，Pantone希望以非傳統的色彩，代表一個非尋常的時間，冀望展開新視野。Pantone同時認為，「Viva Magenta」建基於自然的紅調，締造出新的力量訊號，象徵勇敢和無懼，令人感到振奮、樂觀和歡樂的同時，亦鼓勵無框架的自我表達和實驗精神，「 『Viva Magenta』歡迎所有人都有同樣的叛逆精神。」

【年度代表色2023｜Viva Magenta】Coach Studio Baguette Bag (Coach)

【年度代表色2023｜Viva Magenta】手袋一：Coach Studio Baguette Bag $4,500



以耐用好看見稱的美國品牌Coach，不少手袋色調都包括「Viva Magenta」，其中長身的Baguette手袋，更得到不少女生喜歡。手袋可以手提或側肩，長度落於臀部左右，配襯毛茸質地的外套，可造出舒適的活力，是個不錯的選擇。

【年度代表色2023｜Viva Magenta】Valentino LOCÒ Embroidered Small Shoulder Bag (Valentino)

【年度代表色2023｜Viva Magenta】手袋二：Valentino LOCÒ Embroidered Small Shoulder Bag $31,000



充滿女性性感魅力的Valentino，同樣也是長身設計，綴以白色的施華洛世奇閃石，充滿華麗氣場，非常適合買來參加派對和宴會，展現出耀眼和奢華的氣場。手袋大小剛好，不會顯得臃腫，有著輕盈感覺，而且相較鮮紅，「Viva Magenta」更帶優雅感覺，締造出高級舒適的氛圍。

【年度代表色2023｜Viva Magenta】Loewe 小號 Goya 絲滑小牛板手袋 (Loewe)

【年度代表色2023｜Viva Magenta】手袋三：Loewe 小號 Goya 絲滑小牛板手袋 $26,150



素來喜歡Loewe的破格和創意，手袋以簡約線條設計，卻帶出一種優雅和舒適感覺。其中韓星泫雅愛用的Goya手袋，今季也有推出「Viva Magenta」色調。表面以簡潔的Anagram標誌點綴，展現出被擠壓般的膨脹感，看來可愛活力。手袋可容納簡單物品，包括銀包、手機和太陽眼鏡盒，非常實用，並附有靈感源自中國古代陶瓷釉料的小兔吊飾，散發藝術氛圍。

【年度代表色2023｜Viva Magenta】Michael Kors Trisha Medium Pebbled Leather Crossbody Bag (Michael Kors)

【年度代表色2023｜Viva Magenta】手袋四：Michael Kors Trisha Medium Pebbled Leather Crossbody Bag $5,630 (現特價3,378)



帶有簡練美學的Michael Kors，款式實用時尚，加上價格較為相宜，非常值得入手一兩個，作平日襯搭使用。手袋較為簡單，但間格非常多，不僅前後都能擺放東西，中間的還設有暗格和卡袋，讓擺放東西時更條理，不會常常找不到東西。手袋可斜揹或側肩，配襯簡單的淺色衣服，是個不錯的選擇。

【年度代表色2023｜Viva Magenta】Hermès Cabas H en Biais 40 Bag (Hermès)

【年度代表色2023｜Viva Magenta】手袋五：Hermès Cabas H en Biais 40 Bag $53,400



剛預告明年手袋加價的Hermès，也有推出「Viva Magenta」手袋，以獨特的「H」標誌設計，加上漸變色調，展現出活力感覺。手袋容量較大，可擺放不少隨身物品，加上手帶及縫合位置，皆以牛皮製作，打造出高級感覺，同時造工精細，即使擺放時，也有著藝術感覺。