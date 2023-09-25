2023秋冬最潮Pantone色：珍珠種子白　6款特色精品皮革短銀包推薦

國際色彩權威PANTONE彩通於日前的2023/24倫敦時裝周後發布了今年秋冬的流行色趨勢報告，提到秋冬新經典色，以低調沉穩的色系來代表今年的秋冬！



其中最吸引妞編輯關注的「珍珠種子白」（Seedpearl），更是這幾年不斷被時尚界使用在服裝設計或精品的配色上，質感超爆棚！立刻來盤點6個「珍珠種子白色精品銀包」帶妞妞們提早入冬！

6款珍珠種子白精品短銀包推薦，珍珠種子白這個顏色太美了！～（點擊放大瀏覽）▼▼▼▼

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23/24AW秋冬新經典色

大地色系一直是近幾年的主流，PANTONE將這些飽和度低且看似不顯眼的色調聚集在一起，形成了一個和諧的存在。其中「珍珠種子白」是一種輕度陰影的新鮮米白色，和許多色系都能混搭出不同的視覺效果！

「珍珠種子白」精品皮革銀包推薦

1. CELINE 標識印花小型TRIOMPHE錢包

CELINE的老花皮革銀包是妞編輯身邊的朋友想入手精品銀包時會優先列入考慮的品項之一！主色系是很溫柔的大人感米白色，以雙C的滿版LOGO排列形成特殊的花紋，內裡用的是焦糖色的小牛皮襯布，是CELINE很經典的款式之一，金屬配飾更顯得奢華！

2. LOEWE 石紋小牛皮Anagram三摺錢包

LOEWE家最著名的就是4個草寫L排列而成的LOGO，這個標誌運用在品牌的各種單品上，點綴在極簡的款式上，看起來很平凡卻又很高級！喜歡簡約優雅設計皮革單品的妞妞們可以選擇這款，細緻的石紋小牛皮非常耐看~

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3. Off-White™ Jackhammer 零錢包卡套

預算6000內的妞妞們可以參考這款Off-White的零錢包卡套！除了多功能實用外，澎澎的造型也讓銀包本身看起來很有份量感(有種荷包很滿的錯覺XD)，顯眼的LOGO配上珍珠白色，既潮流又不失質感，給人很有個性卻好親近的感覺，好搭配的米白色各種風格都能駕馭它~

4. CHANEL 口袋卡片套

高級菱格紋的天花板香奈兒，是很多妞妞們夢想要有的款式吧！妞編輯建議可以先從小型的銀包入手，鑲鑽的設計將皮革錢包的檔次又更往上提的感覺~顏色上介於鵝黃色和珍珠色之間，是一款越看越覺得溫柔的款式！

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5. MIUMIU Matelassé納帕軟皮短錢包

近年來聲勢漸起的MIUMIU幾乎每次推出新品都會引發時尚圈的熱議，品牌最具代表性的Matelassé系列正是其中之一！這款軟皮零錢包很適合喜歡來點不一樣風格的妞妞們，時髦的銀白色系加上MIUMIU的LOGO，好像走在Y2K潮流的it girl~

6. BVLGARI 連續圖案小型皮革銀包

BVGARI這款皮革銀包又更顯小巧精緻！表面是採用象牙白色的小牛皮製成，再燙印上寶格麗的標誌LOGO，遠看好像平凡無奇，近看卻發現大有玄機！這款比較推薦給出門習慣用電子支付的妞妞們，不想帶太多鈔票零錢叮叮噹噹，選它帶出門就對~

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