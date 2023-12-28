2023回顧｜十大美妝話題：美拉德妝大熱、Etude House突撤出香港

2023回顧｜已經來到2023年的尾聲，準備迎接2024年！今年隨著解除口罩令，美妝話題也變回以往的活躍和精彩，更出現各種美妝趨勢。以下精選本年度十大美妝話題和關鍵字（排名不分先後），包括大熱的美拉德及Y2K，同時也有超強的系列和聯乘系列，不知大家還想到有甚麼事件嗎？



2023回顧｜十大美妝話題和關鍵字1. 美拉德

今個秋冬最受注目的話題，相信便是美拉德風格，以深棕色系為主，由於貼近膚色，因此可為妝容帶來自然和加深輪廓的效果。由於棕色傾向暖色調，看來較為親切和溫暖，散發沉靜和知性的氣息，非常適合秋冬感覺，同時這款妝容亦與其他時尚趨勢，如Quiet Luxury和老錢風（Old Money）等非常合襯。

2023回顧｜十大美妝話題和關鍵字1. 美拉德 (IG@newjeans_official)

2023回顧｜十大美妝話題和關鍵字2. 多巴胺妝容

在美拉德風格之前，多巴胺妝容都引領整個春夏季熱潮，大膽利用繽紛色彩，讓整個氣氛瀰漫活力精神的感覺。相較秋冬的寧靜氛圍，春夏適合熱鬧的感覺，讓人看後心情也變得愉快，因此紅、燈色眼影和胭脂深受歡迎，有的更會用黃和綠色畫出眼線，或點綴於眼頭上，感覺不會過於浮誇，同時增添Y2K的時尚玩味。

2023回顧｜十大美妝話題和關鍵字2. 多巴胺妝容 (IG@newjeans_official & roses_are_rosie)

2023回顧｜十大美妝話題和關鍵字3. Y2K暗瘡貼

近年重投到復古的懷抱，結合千禧時代的潮流，打造出Y2K風格。除色彩上的運用，不少圖案如蝴蝶和笑臉等，都得到很多人喜歡，更延伸至暗瘡貼，為懊人的痘痘添上可愛俏皮的感覺。相信部分女生或多或少都有點容貌焦慮，但隨時代演變，自信美更為重要，而Y2K暗瘡貼亦傳遞了這個訊息，鼓勵女生們展示自信的一面。

2023回顧｜十大美妝話題和關鍵字3. Y2K暗瘡貼 (IG@squish.beauty)

2023回顧｜十大美妝話題和關鍵字4. AI美妝

科技不斷進步，各大美妝品牌開始結合AI技術，打造出不同的美妝體驗。最為廣泛使用的，相信便是「變臉技術」，透過應用程式濾鏡和相機，能夠於網上看到試妝後的效果，從而更精準買到合用的美妝品。現時智能美妝更延伸至產品應用，如YSL Beauty推出的「唇膏訂製機」，植村秀（shu uemura）亦有畫眉神器，為女生們節省不少化妝時間。

2023回顧｜十大美妝話題和關鍵字4. AI美妝 (IG@yslbeauty)

2023回顧｜十大美妝話題和關鍵字5. 永續美妝

近年愈多人注意永續環保，開始選用綠色美妝品牌，為保護地球盡一分力。有台灣機構在今年7月發表問卷結果，調查過去兩年的美妝趨勢，發現環境、社會和企業管治（ESG）的話題日漸趨升，近四成人表示了解ESG永續理念，更有兩成人願意多花一點錢，來購買永續美妝品。此外，近年多了不少宣揚純素或天然的小眾品牌，各大品牌亦開始推動源頭減廢，可見出環保是美妝界的大趨勢。

2023回顧｜十大美妝話題和關鍵字5. 永續美妝 (IG@caudalie)

2023回顧｜十大美妝話題和關鍵字6. Prada Beauty

早年不少名人都自設美妝品牌，得到不少人關注，連時尚品牌亦想分一杯羹，紛旗下推出彩妝副線，以其知名的標誌和風格作包裝主打，讓粉絲們有更深的歸屬感。Prada今年亦攜手L'Oréal集團，以Prada Beauty首度推出彩妝，包括唇膏、眼影盤、底妝和護膚品，以中性簡約為理念，打造男女皆可用的單品。

2023回顧｜十大美妝話題和關鍵字6. Prada Beauty (IG@pradabeauty)

2023回顧｜十大美妝話題和關鍵字7. shu uemura x JOJO的奇妙冒險

每年都會與不同動漫聯乘的彩妝品牌shu uemura，今次選擇了《JOJO的奇妙冒險》，風格傾向中性型格，彩妝品色調亦加入Y2K及炫彩元素，營造出華麗和搖滾的魅力。當中石之海奇幻眼影組合最為吸引，鏈帶設計亦能充當小廢包，以作時尚單品使用。

2023回顧｜十大美妝話題和關鍵字7. shu uemura x JOJO的奇妙冒險 (shu uemura)

2023回顧｜十大美妝話題和關鍵字8. Aesop易主

喜歡Aesop的人都會被其獨特性吸引，產品包裝以80世紀的玻璃藥瓶般的外形，塑造出古舊典雅的品味，在短短十年間，銷售額急劇增長，成為不少大集團想要收購的目標，包括LVMH和資生堂。不過，品牌在今年4月宣布，將被L'Oréal集團以高價25.3億美元（約197.6億港元）收入囊中，即時引起不少關注。

2023回顧｜十大美妝話題和關鍵字8. Aesop易主 (IG@aesopskincare)

2023回顧｜十大美妝話題和關鍵字9. Etude House撤出香港

學生時期常光顧的韓妝品牌，相信都會有Etude House，價錢較親民，也有很多款式選擇。不過，今年4月品牌卻宣布撤出及暫別香港，連網站也停運，看來或成了時代的眼淚。

2023回顧｜十大美妝話題和關鍵字9. Etude House撤出香港 (IG@etudeofficial)

2023回顧｜十大美妝話題和關鍵字10. NMN

今年的美妝關鍵字，當然不少得NMN，其可以提升體內NAD+水平，改善線粒體老化問題，即有效抗衰老、提升記憶力，因此成為不少人的保健美容必備品。