2023年時尚大事回顧：宋慧喬、全智賢來港　本地品牌登巴黎時裝周

來到2023年的最後一個月,是時候回顧今年的年度時尚大事。隨著疫情氣氛緩和,時尚界回到昔日生氣勃勃的盛況,本地亦有舉辦多個時尚活動,吸引大批時尚迷關注。《01女生》編輯部帶大家重溫本年度十大矚目的香港時尚事件(排名不分先後),不知大家是否都記憶猶新呢?



2023年十大香港時尚事件1. Louis Vuitton 2024早秋男裝系列時裝秀

近期得到全球時尚迷關注的事,莫過於LV創意總監Pharrell Williams,在尖沙咀星光大道交出第二份作品。當日巨星雲集,除了韓國男神宋仲基、男團Stray Kids成員Felix及周潤發等,女星們也陣容鼎盛,林嘉欣、邱彥筒(Marf)、沈月及倪晨曦更以中性型格造型,給予女生們不少穿搭靈感。

林嘉欣以中性型格造型,給予女生們不少穿搭靈感。 (LV提供)

2023年十大香港時尚事件2. 第41屆香港電影金像獎紅地毯

每年一度的香港電影金像獎,今屆亦於尖沙咀海濱長廊舉行。在頒獎禮開始前,紅地毯是各女星們展示最閃爍動人一刻的好時機,因此她們都會盛裝打扮,搭襯價值不菲的珠寶,其中梁詠琪選擇逾1,000萬珠寶,散發簡潔高雅氛圍。當晚剛奪奧斯卡影后不久的楊紫瓊,以及甚少露面的梁洛斯也有出席,前者更戴Richard Mille腕錶,吸引不少目光。

2023年十大香港時尚事件2. 第41屆香港電影金像獎紅地毯 (DE BEERS & DIOR提供)

周秀娜盛裝打扮,搭襯價值不菲的珠寶。(DE BEERS提供)

2023年十大香港時尚事件3. Fashion Farm Foundation率本地品牌參與巴黎時裝周

本地時尚品牌實力,其實都能衝出國際!本地時尚機構Fashion Farm Foundation繼上季佳績,早前透過國際時裝企劃HKFG SS24,將7個本地品牌最新春夏系列服飾,帶到巴黎時裝周以時裝演示形式展示。除了為人熟知的DEMO、CELINE KWAN及PABEPABE,YEUNG CHIN的服飾亦糅合中藥靈感,以宣揚中草藥文化。

2023年十大香港時尚事件3. Fashion Farm Foundation率本地品牌參與巴黎時裝周 (FFF提供)

YEUNG CHIN服飾糅合中藥靈感,以宣揚中草藥文化。 (FFF提供)

2023年十大香港時尚事件4. 宋慧喬出席香港Chaumet活動

隨著多人外出旅遊,不少國際級名人都到港出席時尚活動。作為Chaumet品牌大使的韓國女神宋慧喬,亦在9月時出席於淺水灣舉辦的Le Jardin de Chaumet高級珠寶展。她當日穿簡潔典雅的白色禮裙,搭襯頂級黑蛋白石珠寶系列的50.61克拉「Écorce白金和玫瑰金項鏈」及10.13克拉「Écorce戒指」,看來高貴優雅。她同時向《01女生》讀書打招呼,分享當日活動的心情。

2023年十大香港時尚事件4. 宋慧喬出席香港Chaumet活動 (Chaumet提供)

2023年十大香港時尚事件5. 全智賢出席香港Burberry活動

韓國另一女神全智賢,亦在10月快閃來港,出席在中環置地廣場舉辦的Burberry活動。由於睽違6年再度來港,因此吸引大批粉絲圍觀。全智賢亦以紫色圖案紡紗禮裙,展現出神秘和知性的氣質,加上雪白肌膚,散發女神風範。

2023年十大香港時尚事件5. 全智賢出席香港Burberry活動 (葉志明攝/01娛樂)

2023年十大香港時尚事件6. 新田真劍佑出席香港Fendi活動

因出演Netflix《海賊王》(One Piece)真人版「卓洛」,而粉絲急增的新田真劍佑,亦乘著人氣到港出席Fendi活動。他當日以正裝搭襯盒形手袋,再披上悠閒的外套,打造出時尚感覺,並在訪問中透露,年少時曾到香港旅行,而在出席活動前,亦有去吃雪糕。

2023年十大香港時尚事件6. 新田真劍佑出席香港Fendi活動 (Fendi提供)

新田真劍佑在訪問中透露,年少時曾到香港旅行。(葉志明攝/01娛樂)

2023年十大香港時尚事件7. CENTRESTAGE

亞洲年度盛事CENTRESTAGE在今年9月揭幕,除了吸引更多人認識本地品牌,亦能欣賞各品牌的時裝秀,當中注入不少藝術元素的互動,令人目不暇給。在開幕時裝匯演的環節,高街服裝品牌REDEMPTIVE亦聯手日本品牌FETICO,展示一場華麗表演,並得到多位時尚名人撐場,包括李佳芯、陳漢娜(Hanna)及楊文蔚等,場面壯觀。

2023年十大香港時尚事件7. CENTRESTAGE (IG@redemptive_official)

2023年十大香港時尚事件8. 時尚高峰(香港)2023 (Fashion Summit)

在支持時尚的同時,亦可平衡環保原則。時尚高峰在10月時舉行,以時裝表演和時裝設計展覽等,透過實際的行動力,推動和宣傳可持續時尚。活動一連兩日於西九文化區戲曲中心舉辦,得到不少時尚名人支持,包括麥明詩、陳煒、向海嵐及陸詩韻等,林芊妤(Coffee)亦穿上明星御用設計師何國鉦的作品閃亮登場。

2023年十大香港時尚事件9. 楊紫瓊成為Balenciaga品牌大使

曾在香港影壇發展、今年初成為奧斯卡影后的楊紫瓊,不僅現身各大電影頒獎禮,亦有亮相巴黎時裝周,似乎對時尚穿搭甚有興趣。她在11月宣布,成為Balenciaga品牌大使,以簡潔的西裝造型,展現成熟柔和的感覺。在加入品牌大家庭前,她亦曾出席品牌的高訂系列時裝展,似是預告喜訊。

2023年十大香港時尚事件9. 楊紫瓊成為Balenciaga品牌大使 (Balenciaga)

2023年十大香港時尚事件10. 三吉彩花出席香港Tiffany & Co.活動

憑《今際之國的有栖》爆紅的日本女星三吉彩花,日前以Tiffany & Co.品牌大使的身份,出席在西布文化區舉辦的「Blue Book 2023: Out of the Blue」高級珠寶展。首個系列以海洋為主題,三吉彩花亦以黑色羽毛裙襯搭,展現出高貴華麗氣場。同場亦有多個石上鳥款式,令人大開眼界。

