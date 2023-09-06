化妝教學｜初秋大熱美拉德妝容　7大重點打造溫柔慵懶感

夏天的多巴胺妝容過去後，緊接下來便是近日熱爆各大社交平台的美拉德妝容！美妝博主蔣蔣日前拍片分享美拉德妝容重點，主打大地色及棕色色調，充滿秋天專屬的溫柔慵懶感！



美拉德（Maillard）原指食物從生到熟過程中，所產生的梅納反應（Maillard Reaction)，即加熱時所呈現的棕色及焦糖色。應用在妝容上，就是大地色系疊加深淺不一的棕色，再小量地用上橘紅色點綴，妝容顯得皮膚白皙之餘，亦顯好氣色和充滿質感，十分適合亞洲黃皮的女孩子。

今季大熱美拉德妝容。(圖片來源: 蔣蔣🍉@小紅書)

美妝博主蔣蔣在影片中，由底妝開始順序教大家美拉德妝容重點，當中所需的化妝品都是化妝人士基本必備用品，步驟簡單又容易駕馭。即使化妝初哥，都可以輕鬆畫出美拉德妝容迎接秋天。

1) 面部修容

完成基本妝前保養及底妝後，可用上修容產品在面頰、輪廓線及鼻子上打陰影。使用修容棒的話，可以用小型化妝掃暈開，增加自然效果。

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2) W型橙色系胭脂

營造美拉德妝容的初秋氛圍感，橘色系胭脂是一大重點。在面頰塗上胭脂後，用手指輕輕暈開，可輕印在鼻樑上，緊記胭脂範圍需要和眼睛有一段距離。

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3) 自然野生眉

將染眉膏均勻地掃在眉毛上，再用接近眼線液的眉筆，在眼眉空隙位置畫上眉毛。最後，用眉刷從眉頭到眉尾輕輕擦鬆，營造自然毛流感。

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4) 深邃大地色眼妝

眼睛部分，只需一盒大地色系眼影盤可以完成整個眼妝，做法如下：

1）用最淺色的眼影塗抹在眼皮上作打底，再用小型眼影掃在下眼線位輕輕推開眼影粉

2）塗抹深棕色眼影前，緊記輕敲眼影掃或在手背上畫幾下，以免取粉量過多，下手太重。接著，可順着眼睫毛根部暈染，再拖到眼尾加深妝容效果。

3）用小一號的眼影刷將深棕色眼影畫在上、下眼睫毛根部及內眼角位置，再輕輕推開，就能營造一種魅惑的感覺。

4）將剩餘眼影粉畫出臥蠶線，以珠光色眼影提亮臥蠶的中間、前半段、內眼角及鼻頭位置。

5）貼上一束束的眼睫毛，增加自然效果。

6）最後，用棕色眼線液筆在眼尾位置輕輕拖畫出眼線。

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5) 橘色調胭脂妝

將橘調胭脂輕印在面頰中間及下巴位置，再用接近焦糖色的修容產品去銜接輪廓線，並用啞光高光提亮眼底。

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6) 大地色唇妝

塗上大地色唇膏後，可在嘴唇中間疊加楓葉紅色系或偏橙紅色的唇膏，即可增加整體妝容的紅潤氣息。

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7) 突顯雀斑

用上眼線筆沿着胭脂範圍，輕點雀斑即可。

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