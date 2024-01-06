面膜推薦｜情人節約會前必備好用Mask推薦　5分鐘急救暗沈缺水肌

【面膜推薦2024/急救Mask】情人節將至，女生們都希望以最佳狀態和另一半或心儀對象約會。不過平時工作繁忙，加上經常捱夜，導致皮膚粗糙、暗沉、水腫等問題一一浮現。《01女生》為大家介紹以下急救肌膚面膜好物推介，在約會前全方位速效保養，回復水嫩白滑美肌之餘，亦可讓妝容更持久貼服！



急救面膜推薦｜1. Laplanete NEPTUNE EC025急救面膜

約會前一晚，還在捱夜的你，這款急救面膜必須入 ! 只需「2」個步驟，「5」分鐘重塑飽滿透亮光感肌，實現零毛孔。急救面膜當中含有香葉天竺葵油、德國洋甘菊提取物、牛油果樹果脂油等，有助降低皮膚炎症，減少粉刺和暗瘡，極速修復缺水暗啞肌。

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面膜推薦｜1. Laplanete NEPTUNE EC025急救面膜 (01 mall)

急救面膜推薦｜2. Sulwhasoo 雪花秀玉容撕拉面膜

Sulwhasoo的護膚品有多好用，相信都不用詳情講解了，一直心思思想入手的你，可以由這款面膜開始。面膜蘊含玉竹粉等天然草本成份，面膜設計有彈性並可緊貼全臉肌膚。乾透撕下後，可徹底去除皮脂及角質等雜質，緊緻毛孔之餘，可讓肌膚重現明淨透亮。特別適合混合型、偏油性、外油內乾肌膚人士使用。

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面膜推薦｜2. Sulwhasoo 雪花秀玉容撕拉面膜 (01 mall)

急救面膜推薦｜3. Laneige水亮補濕睡眠面膜

大家都知道晚上睡覺期間是黃金修護期，這個時候用上睡眠面膜，護膚功效就可以事半功倍。睡眠面膜蘊含SLEEPSCENT™甜睡及7大溫和低敏配方，不含動物成分、礦物油、合成色素等化學成分。揉合強效益生菌複合物 Probiotics Complex 及角鯊烷，協助平衡肌膚微生態，強化屏障。質地清爽，散發溫和香氣，有助舒緩壓力，讓肌膚在晚間真正放鬆，第二天起床後，暗啞和倦容一掃而空。

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急救面膜推薦｜3. Laneige水亮補濕睡眠面膜 (01 mall)

急救面膜推薦｜4. Origins竹炭奇亞籽溫和潔淨面膜

Origins面膜一直深受不少女生歡迎，而這一款潔淨面膜採用奇亞籽複合物、大自然「磁鐵」竹炭配製而成，質地順滑溫和，有助清除污垢及黑頭粉刺。用後感覺舒適潔淨，不會感到緊繃乾燥。建議先用溫熱濕潤的毛巾打開毛孔，再取適量面膜均勻地塗抹，等待乾透後，可用溫水沖洗乾淨即可。

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急救面膜推薦｜4. Origins竹炭奇亞籽溫和潔淨面膜 (01 mall)

急救面膜推薦｜5. Eaoron 澳洲蜂膠蜂毒膠囊面膜+面膜專用刷

從新西蘭麥盧卡蜂蜜中提煉出蜂蜜、蜂膠及蜂毒成份，可豐富膠原蛋白，從肌底修護損傷。另外，蘊含玫瑰精油、澳大利亞白高嶺土、澳大利亞卡卡杜李子提取物等植物成分，有效淨化和保濕，提升膚色晶瑩及明亮度。只需10分鐘修復肌膚微損傷，改善乾燥，均衡水油狀態，有助淡化細紋及抗初老化，重塑光感美肌。

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急救面膜推薦｜6. Morishita 森下仁丹Ravis 膠原蛋白彈力美肌夜間面膜

細紋、法令紋最顯年紀，想減齡的你，可以入手這款森下仁丹Ravis 膠原蛋白彈力美肌夜間面膜。蘊涵大量高效保濕的肌水及高純度的膠原蛋白，敷上後能立即迅速滲透肌皮基層，從基底補充水份，保濕效果更加持久。使用後，可淡化唇週暗沉，改善微笑細紋，撫平細紋及法令紋。

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急救面膜推薦｜6. Morishita 森下仁丹Ravis 膠原蛋白彈力美肌夜間面膜 (01 mall)

急救面膜推薦｜7. Utena 黃金果凍面膜3片 (藍 (膠原蛋白) /紅 (透明質酸)/ 橙 (蜂皇槳))

相信有去過日本的人生都會認識Utena面膜，真的是長期在回購list之上。 藍色 (膠原蛋白) ，以豐潤的水凝黃金果凍製成，能把養分送到肌膚深處，使肌膚柔潤水盈，幫助維持水油平衡，解決肌膚外油內乾問題。 紅色 (透明質酸)，蘊含保水透明質酸及整肌透明質酸，有提高肌膚本身的保水力，美白消炎，淡化細紋，使肌膚長時間維持滋潤。 橙 (蜂皇槳)，含超濃密雙重透明質酸精華液，可改善油脂分泌過多的情況，同時增加肌膚彈性，使肌膚變得明亮細膩，特別適合皮膚乾燥及容易敏感人士使用。

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急救面膜推薦｜7. Utena 黃金果凍面膜3片 (藍 (膠原蛋白) /紅 (透明質酸)/ 橙 (蜂皇槳)) (01 mall)

急救面膜推薦｜8.彩豐行水療急救解渴面膜

長時間坐在辦公室的OL必入面膜之一，有助改善肌膚乾燥缺水問題。面膜蘊含洋甘菊精華、甘油等多種滋養成分，可舒緩、保濕肌膚，預防肌膚水分流失，有助改善粗糙膚質，令肌膚變得光滑濕潤、健康自然。潔面後，塗適量於面部，待5-10分鐘後，以清水潔淨便可。

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